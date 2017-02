Bundesliga, 20. Runde Bremen - Gladbach 0:1 (0:1)

Darmstadt - Dortmund 2:1 (1:1)

Ingolstadt - Bayern 0:2 (0:0)

Leipzig - Hamburg 0:3 (0:2)

Leverkusen - Frankfurt 3:0 (1:0) Schalke - Hertha 18.30 Uhr

Bild: RONALD WITTEK/EPA/KEYSTONE

Schlusslicht Darmstadt düpiert Dortmund – Bayern siegt ganz spät

Die 20. Bundesliga-Runde hat es in sich: Schlusslicht Darmstadt gewinnt überraschend gegen Borussia Dortmund. Von den Top 4 verlieren auch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Nur Leader Bayern schlägt ganz spät zu und gewinnt.

Das musst du gesehen haben

Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt, das in den letzten elf Spielen gerade mal einen Punkt geholt hat, spielte gegen den BVB sehr ordentlich auf und ging in der 21. Minute durch Terrance Boyd verdient in Führung. Kurz vor der Pause sorgte dann Raphaël Guerreiro mit dem Ausgleich für vermeintliche «Normalität».

Die Darmstädter witterten aber weiter, dass heute etwas drin liegt. Umso mehr, als Antonio-Mirko Colak in der 67. Minute Dortmunds Keeper Roman Bürki souverän vernaschte.

Der Schweizer war wenig später gefordert, verhinderte aber mit zwei Glanzparaden das 3:1. Bei der überraschenden Niederlage blieb es dennoch.

Der Hamburger SV ist im Aufwind, das zeigte sich auch bald in Leipzig. Winter-Zugang Kyriakos Papadopoulos brachte die Hansestädter bereits in der 19. Minute in Führung und liess seiner Freude gegen seinen Ex-Verein freien Lauf.

Nur sechs Minuten erhöhte der Brasilianer Walace – ebenfalls ein Neo-Hamburger – auf 2:0. In der Folge war Leipzig zwar feldüberlegen, was aber fehlte, waren die Tore. Ein solches erzielte nur noch der HSV: Aaron Hunt in der 93. Minute.

Leader Bayern München tat sich in Ingolstadt lange schwer. Es sah nach einer torlosen Punkteteilung aus, als Arturo Vidal in der 90. Minute doch noch das rettende 1:0 gelang.

Und nur zwei Minuten danach erhöhte Arjen Robben gar noch auf 2:0.

Der Tabellendritte Eintracht Frankfurt (Shani Tarashaj und Haris Seferovic eingewechselt) unterlag auswärts gegen ein starkes Bayer Leverkusen (Admir Mehmedi nicht im Aufgebot) 0:3. Ein Erfolgserlebnis gab es dafür für Yann Sommer und Josip Drmic, die mit Gladbach gegen Werder Bremen 1:0 gewannen. (drd)

Die Tabelle

bild: srf

Die Telegramme

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3:0 (1:0)

28'882 Zuschauer. - Tore: 5. Chicharito 1:0. 53. Chicharito 2:0. 78. Volland 3:0. - Bemerkungen: Bayer Leverkusen ohne Mehmedi (nicht im Aufgebot). Eintracht Frankfurt ab 76. mit Seferovic, ab 66. mit Tarashaj.

Ingolstadt - Bayern München 0:2 (0:0)

15'200 Zuschauer. - Tore: 90. Vidal 0:1. 92. Robben 0:2. - Bemerkungen: Ingolstadt mit Hadergjonaj.

RB Leipzig - Hamburger SV 0:3 (0:2)

42'558 Zuschauer. - Tore: 19. Papadopoulos 0:1. 24. Walace 0:2. 93. Hunt 0:3. - Bemerkungen: Hamburger SV ohne Djourou (Ersatz).

Darmstadt - Borussia Dortmund 2:1 (1:0). - 17'400 Zuschauer. - Tore: 21. Boyd 1:0. 44. Guerreiro 1:1. 67. Colak 2:1. - Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Bürki.

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:1)

42'100 Zuschauer. - Tore: 12. Hazard 0:1. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer und ab 71. mit Drmic, ohne Elvedi (krank) und Sow (verletzt). (sda)

Fussball-Quiz Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Teil des Logos siehst? Fussball-Stadien, wie sie früher ausgesehen haben. Na, erkennst du sie auch alle? Italienischer Fussballer oder Pastasorte? Hier kannst du deine Bissfestigkeit beweisen Huch, da fehlt doch was! Kennst du das Logo deines Lieblingsklubs ganz genau? Wir sind skeptisch ... Es sind nicht alle Zitate von Zlatan: Aber zu wem gehören die herrlich arroganten Fussballer-Sprüche dann? Volume II: Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Teil seines Logos siehst? In der Disco, im Kino oder beim Fluchen – finde heraus, welcher Fussball-Star du am ehesten bist Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Ausschnitt seines Logos siehst? Vom Selfie bis zum Kokser-Fake – erkennst du die Fussball-Stars anhand ihres Jubels? Achtung knifflig! Natürlich weisst du, wo Diego Benaglio, Mats Hummels oder Gerard Piqué spielen. Aber weisst du auch, bei welchem Verein sie vorher waren? 0, 1+8, 23, 52, 618 – weisst du, wieso Fussballer teilweise so schräge Rückennummern tragen? Volume III: Erkennst du den Fussballklub, wenn du nur einen Teil seines Logos siehst? Dass dieser Bub Wayne Rooney ist, hast du bestimmt erkannt. Aber wie sieht es mit anderen Fussballstars aus? Achtung, noch kniffliger! Für welchen Klub haben diese 23 Fussballer denn früher gespielt? Wenn du von einem Fussballer nur den Lebenslauf siehst: Weisst du, wen wir suchen? 11 Fragen bis zum Henkelpott: Hast du die Königsklasse, um dir den Champions-League-Titel zu holen? Aber Achtung, es ist wirklich knifflig Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo