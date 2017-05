Bild: Antonio Calanni/AP/KEYSTONE

Hallo Tropennacht! Im Südtessin sanken die Temperaturen nicht unter 22 Grad

Das Südtessin hat die erste Tropennacht des diesjährigen Sommers hinter sich. In Locarno-Monti und auch in Stabio sanken die Temperaturen in der Nacht auf Donnerstag nicht unter 20 Grad, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilte.

Am wärmsten war es in Stabio, wo das Quecksilber die ganze Nacht über der 22-Grad-Marke blieb, wie es in der Mitteilung hiess. Grund der warmen Temperaturen war der Föhn.

«Dolce Vita» im Tessin Ein Beitrag geteilt von Laura Patricia (@laura_p_mueller) am 25. Mai 2017 um 1:17 Uhr

Aber auch andernorts war die Nacht mild. In Lugano war es am Donnerstag um 6 Uhr in der Frühe noch 19.1 Grad warm, in Schattdorf UR 16.7 Grad und in Pully bei Lausanne sowie in Neuenburg 16.5 Grad. In Luzern wurden 16.2 Grad gemessen und in Schwyz 15.1 Grad.

Das Tessin hatte am Mittwoch bereits den ersten Hitzetag der Saison erlebt. Dank Sonne und Föhn waren die Temperaturen in Locarno-Magadino und in Lugano auf über 30 Grad gestiegen. (sda)

