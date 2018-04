Bill Cosby wegen sexueller Nötigung schuldig gesprochen



Bill Cosby wegen sexueller Nötigung schuldig gesprochen

US-Entertainer Bill Cosby ist in seinem Prozess wegen sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden. Die zwölfköpfige Jury teilte ihre Entscheidung am Donnerstag am Gericht in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania mit, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. (sda/dpa/afp)

Weitere Informationen folgen

