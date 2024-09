Champions League live: AS Monaco gegen FC Barcelona im Ticker

Nach frühem Platzverweis gegen Barça – Monaco siegt zum CL-Auftakt überraschend

Die AS Monaco und der FC Barcelona trafen bereits vor gut einem Monat im letzten Testspiel vor Saisonbeginn aufeinander. Damals setzte sich der Klub aus dem Fürstentum überraschend deutlich 3:0 durch. Einer der Torschützen war Breel Embolo, im Mittelfeld der Monegassen zog Captain Denis Zakaria die Fäden und störte das Spiel der Katalanen regelmässig, während Goalie Philipp Köhn eine weisse Weste bewahrte.

Heute dürfte sich den Monegassen aber ein anderes Barcelona entgegenstellen. Xavi-Nachfolger Hansi Flick hat das Team trotz nur eines nennenswerten Neuzugangs – Dani Olmo fehlt gegen Monaco jedoch verletzt – umgekrempelt und zum Auftakt der spanischen Liga zu fünf Siegen in Serie geführt. Besonders zuletzt überzeugte Barça mit einem 7:0-Erfolg gegen Valladollid und einem 4:1-Sieg über Girona. Auch gegen die AS Monaco geht der FC Barcelona um die jungen Europameister Pedri und Lamine Yamal sowie den nach wie vor torgefährlichen Robert Lewandowski als Favorit in die Partie.

Wobei auch Monaco mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen erfolgreich in die Ligue 1 gestartet ist und vor allem defensiv mit erst einem Gegentor eine hervorragende Form bewiesen hat. Dies liegt auch an Philipp Köhn, der bereits zehn Paraden zeigte und sich erst durch einen Penalty bezwingen liess. Aber reichen die bisherigen Leistungen auch gegen den bisher deutlich stärksten Gegner?

Wie sich die drei Monaco-Schweizer gegen den in dieser Saison bisher makellosen FC Barcelona schlagen, verfolgst du hier ab 21 Uhr im Liveticker.