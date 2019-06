Trump und Xi reden über Handelskrieg am G20-Gipfel



Trump und Xi reden über Handelskrieg am G20-Gipfel

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sind am Samstag in Osaka zusammengetroffen, um über Auswege aus dem Handelsstreik zu sprechen. Das Ergebnis der Gespräche am Rande des G20-Gipfels wird mit Spannung erwartet.

Beide Seiten äusserten vor Beginn der Unterredungen am Rande des G20-Gipfels die Hoffnung auf eine einvernehmliche Lösung ihrer Differenzen. Die Streitigkeiten der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt belasten die ohnehin schwache Weltwirtschaft.

«Ich denke, es kann ein sehr produktives Treffen werden», sagte Trump zum Beginn des Gesprächs am Samstag. Nach eigenen Angaben wollte der US-Präsident bei dem Treffen auch das Schicksal des chinesischen Telekomriesen Huawei ansprechen, den er als Gefahr für die nationale Sicherheit auf eine schwarze Liste gesetzt hat.

«China und die USA profitieren beide von Kooperation und verlieren bei einer Konfrontation», sagte Xi Jinping. «Kooperation und Dialog sind besser als Spannungen und Konfrontation», führte er weiter aus.

Die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua schrieb, das Treffen sei eine «einzigartige Möglichkeit, ein gemeinsames Vorgehen bei der Verringerung der Handelsspannungen zu finden und die belasteten Beziehungen zurück auf einen guten Weg zu bringen».

Lob für Xi

Nach Angaben von Trump hatten beide Präsidenten bei einem informellen Gespräch am Freitagabend bereits erste Fortschritte gemacht. Er blieb aber vage, ob eine Vereinbarung erreicht werden könne. «Es wurde tatsächlich viel erreicht gestern Abend», sagte Trump diesbezüglich. «Ob wir einen Deal machen können, wird die Zeit zeigen.» Der US-Präsident unterstrich aber seine persönliche Einschätzung, dass er eine «grossartige Beziehungen» zu Xi Jinping pflege.

Trump argumentiert, sein Land sei im bilateralen Handel mit der Volksrepublik im Nachtteil. Er will bessere Bedingungen aushandeln. Um Druck zu machen, hat er bereits Strafzölle verhängt, auf die China mit ähnlichen Massnahmen reagierte.

Beobachter erwarteten in Osaka keinen Durchbruch in dem Streit. Möglich schien aber, dass Trump und Xi eine Art Waffenstillstand im Handelsstreit vereinbaren, um die ausgesetzten Verhandlungen wieder aufzunehmen. Ein Scheitern könnte allerdings zu einer neuen Runde von Strafzöllen führen. (sda/dpa/afp)