Bern

Blaulicht

Nach Tötungsdelikt in Burgdorf BE nimmt Polizei Mann fest



Nach Tötungsdelikt in Burgdorf BE nimmt Polizei Mann fest

Rund eine Woche nach dem Auffinden einer Leiche in einer Wohnung in der Altstadt von Burgdorf BE hat die Berner Kantonspolizei einen Mann in Untersuchungshaft gesetzt. Inzwischen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.

Ob und inwiefern der am Mittwoch verhaftete Mann in Zusammenhang mit der Gewalttat steht, werde nun weiter abgeklärt, teilten Polizei und Regionale Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Zur Identität des Verhafteten machte die Polizei keine weiteren Angaben, «um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden».

Am 20. Februar war in Burgdorf ein 55-jähriger Mann aus dem Kanton Bern in seiner Wohnung leblos aufgefunden worden. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen an der Leiche und die bislang ausgewerteten Spuren erhärteten den Verdacht, dass der Mann an den Folgen zugefügter Gewalt verstorben sei.

Weiterhin im Gang sei die Auswertung gesicherter Spuren. Die Ermittlungen gestalteten sich aufwändig, heisst es in der Mitteilung weiter. (sda)

Aktuelle Polizeibilder: BMW M6 an die Wand gefahren

Das könnte dich auch interessieren: Die kleinen Freuden der Kälte – in 11 motivierenden Memes Du hast kalt? Don't Worry, Eat Curry! 7 Rezepte, die von innen wärmen So oft arbeiten SRG-Mitarbeiter fremd – nun liegen erstmals Zahlen vor Butzt es dir auch ständig eins? Das kannst du gegen die winterlichen Stromschläge tun 12 Tipps und Tricks für gelungene Architekturfotografie Instagram und Facebook waren gestern – Vero geht gerade durch die Decke! Wenn dein Passwort auf dieser Webseite auftaucht, solltest du es schleunigst ändern Luigi Taveri – der letzte Gentleman Dir ist kalt? Dann mach es wie die Tiere: 7 Strategien gegen die Kälte Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo