Lass alles stehen und liegen und schau dir diese Schülerin an, die wie Beyonce tanzt 😲

Lass alles stehen und liegen und schau dir diese SchĂŒlerin an, die wie BeyoncĂ© tanzt đŸ˜Č

Good News aus dem Netz: Unter dem Pseudonym Briyonce tanzt sich die amerikanische College-Studentin Brianna Bundick-Kelly gerade in die Herzen der Twitter-Gemeinschaft.

Nach dem riesigen Show-Case von Beyoncé am Coachella-Festival in Kalifornien konnte es Bundick-Kelly nicht lassen, einen Teil der Choreo nachzutanzen. Die Moves perfekt kopiert, stellte die College-Studentin anschliessend ein Video von sich ins Netz.

If you thought I was about to sit here, learn choreo & dance like I’m one of BeyoncĂ©'s backup dancer... YOU’RE ABSOLUTELY RIGHT!đŸ˜‚đŸ‘ŒđŸŸđŸ”„#BeyChella pic.twitter.com/157vovRFjG — Briyonce (@imbriyonce) 18. April 2018

Das Video ging bereits nach wenigen Stunden viral und hat bereits ĂŒber 248ˈ000 Likes. Und auch in den Kommentarspalten tummeln sich begeisterte Fans von «Briyonce».

Omg you are beyoncĂ© not one of her backup dancers you go girl đŸ”„đŸ”„đŸ”„đŸ”„#Beychella — MoNny (@IGOTJACKSON1) 18. April 2018

Agreed! Seriously amazing!



Straight fire đŸ”„đŸ”„ pic.twitter.com/qOnRMmcMOq — Miss Bossy Boots: ♄ (@StayWoke_____) 19. April 2018

>>> Wer rennt, lernt schneller

Bild: Shutterstock

Das Sport gesund ist, wissen wir alle. Das ist aber nicht alles, sagen nun portugiesische Forscher. Sport mache auch schlauer.

Auf diese Erkenntnis kamen sie, als sie Experimente mit MĂ€usen im Laufrad durchfĂŒhrten. «Unser Hauptergebnis ist, dass wir MĂ€use lernfĂ€higer machten, indem wir sie schneller rennen liessen», sagt Catarina Albergaria vom Champalimaud Centre for the Unknown in Lissabon.

Diesen Zusammenhang zwischen der Lauf- und Lerngeschwindigkeit stellten die Wissenschaftler zuerst aber zufÀllig fest. Denn in einem ersten Schritt wollten sie MÀuse lediglich darauf konditionieren, dass auf ein Lichtsignal immer ein Luftstrom auf die Augen folgt.

WĂ€hrend dieser Versuchsanordnung befanden sich die MĂ€use in einem Laufrad. Dadurch stellten die Forscher fest, dass die MĂ€use, die schnell liefen, schneller den Zusammenhang zwischen dem Lichtsignal und dem Luftstoss kapierten. Und somit frĂŒher als die lauffaulen MĂ€use auch dann blinzelten, wenn trotz Signal der Luftstoss ausblieb.

Nun wollten es die Forscher wissen. In einem zweiten Versuch liessen sie die MÀuse ihre Laufgeschwindigkeit nicht mehr selber bestimmen, sondern sie gaben die Geschwindigkeit des Laufrads vor. Und voilà : Je höher die Geschwindigkeit, desto schneller lernten die MÀuse den Zusammenhang.

«Ein weiterer Grund zu laufen, statt zu fahren», kommentiert Jennifer Raymond von der Stanford University die Studie im Magazin «Nature Neuroscience». Und sie appelliert an die Leser: Wen den positiven Einfluss des Laufens auf das Herz-Kreislaufsystem noch nicht ĂŒberzeugt habe, der solle nun auch an die Vorteile fĂŒr das Gehirn denken.

>>> Freiwillige sĂ€ubern verschmutzten Strand in Mumbai – jetzt schlĂŒpfen wieder Schildkröten

Bild: wikimedia commons

Die Bewohner der indischen Millionenmetropole Mumbai leiden unter schlechter LuftqualitĂ€t, verschmutztem Wasser und ungenĂŒgendem Abfallmanagement. Mit umso grösserer Freude nahmen sie eine positive Nachricht aus der Tierwelt zur Kenntnis: Am Versova-Strand schlĂŒpften in den vergangenen Woche knapp hundert der bedrohten Oliv-Bastardschildkröten und fanden, von freiwilligen Helfern sorgsam beschĂŒtzt, den Weg ins arabische Meer.

Ein erstaunlicher Erfolg: Denn in unmittelbarer Umgebung des drei Kilometer langen Versova-Strand leben rund 55'000 Menschen, deren Abfall die Schildkröten wÀhrend Jahren davon abhielt, am Strand ihre Eier zu legen. Doch vor rund zwei Jahren startete der Aktivist und Anwalt Afroz Shah damit, den damals knietief mit Unrat verschmutzten Strand zu sÀubern. Immer mehr Freiwillige aus der Nachbarschaft schlossen sich an und schafften es, den Strand in einen praktisch abfallfreien Natur- und Naherholungsraum zu verwandeln.

Die Vereinten Nationen nannten Shas Projekt gemĂ€ss dem Guardian das «grösste StrandsĂ€uberungsprojekt der Welt». 13'000 Tonnen Abfall wurden insgesamt eingesammelt und entsorgt. Die RĂŒckkehr der Oliv-Bastardschildkröten wurde auch von zahlreichen Grössen der in Mumbai ansĂ€ssigen Bollywood-Filmindustrie gefeiert: «Lasst uns die Flossen drĂŒcken, dass dies die erste gute Nachricht von vielen ist», schrieb Schauspieler-Legende Rahul Khanna auf Twitter.

Such amazing news! Flippers crossed that it’s the first of many more! 🐱https://t.co/fyHteUeBKP — Rahul Khanna (@R_Khanna) 22. MĂ€rz 2018

>>> «EuropĂ€er wird man durch Freundschaften» – Promis wollen gratis Interrail-Ticket fĂŒr alle

Bild: EPA/EPA

Um den Gedanken der europĂ€ischen Einheit stand es auch schon besser: Brexit, Griechenlandkrise, Wahlerfolge von populistischen Anti-EU-Parteien machen der EU das Leben schwer. Doch der Vision eines friedlichen, vernetzten und enger zusammenwachsenden Europas soll nun eine simple Idee wieder RĂŒckenwind verschaffen: Die EU-Kommission soll allen EU-BĂŒrgern und -BĂŒrgerinnen zum 18. Geburtstag einen Gutschein fĂŒr ein 30-Tage-Interrail-Ticket zuschicken. Dieses erlaubt unbegrenzte Zugfahrten im europĂ€ischen Schienennetz. Zur UnterstĂŒtzung dieser Idee haben nun mehr als 100 Politiker, Wissenschaftler, Schauspieler, Schriftsteller und Aktivisten einen offenen Brief der Initiative #FreeInterrail unterzeichnet, wie die Zeit berichtet.

Bild: EPA/EPA

In den nĂ€chsten Jahren werde sich entscheiden, ob die Vision eines friedlichen, geeinten und solidarischen Europas das prĂ€gende Narrativ des Kontinents bleibt. «Oder ob die Zeit vor uns von Nationalismus, Grenzen und oppositionellen Interessen geprĂ€gt sein wird», heisst es in dem Schreiben. Zum EuropĂ€er werde niemand durch SchulbĂŒcher oder WerbebroschĂŒren: «EuropĂ€erin und EuropĂ€er wird man durch Erfahrung, durch Austausch, Freundschaften und Reisen.» Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem der ehemalige deutsche Aussenminister Joschka Fischer (GrĂŒne), die Schauspieler Til Schweiger und Daniel BrĂŒhl und die Schriftsteller Martin Walser und Robert Menasse.

Die Initiative #FreeInterrail geht auf einen Vorstoss der Berliner Aktivisten Vincent-Immanuel Herr und Martin Speer aus dem Jahr 2015 zurĂŒck. Ihre Idee gewann rasch AnhĂ€nger in den Reihen des EU-Parlaments und wurde schliesslich von Mitgliedern aller grossen Fraktionen ins Gremium eingebracht. 2017 prĂ€sentierte die EU-Kommission als Reaktion darauf ein MobilitĂ€tsprojekt im Umfang von 2.5 Millionen Euro. Die darin vorgesehenen ReisezuschĂŒsse fĂŒr junge Menschen werden allerdings erst nach einem komplizierten Verfahren zur VerfĂŒgung gestellt.

Als Reaktion auf diesen von den #FreeInterrail-Initianten als «verpasste Chance» bezeichneten Vorstoss wurde nun der offene Brief verfasst. Zahlreiche prominente europĂ€ische Politiker unterstĂŒtzen das Gratis-Interrail-Ticket fĂŒr alle jungen EU-BĂŒrger ebenfalls, etwa der österreichische PrĂ€sident Alexander van der Bellen, Schwedens Aussenministerin Margot Wallström oder Italiens Ex-Premier Matteo Renzi.

>>> Kein Einwegplastik «made in Taiwan» mehr bis 2030

Bild: EPA/EPA

Taiwan fĂŒhrt als eines der ersten LĂ€nder weltweit ein flĂ€chendeckends Verbot von Einwegplastik-Artikeln aller Art ein. PlastiktĂŒten, Trinkhalme und Plastikbecher werden auf der Inselnation bald der Vergangenheit angehören. Das mehrstufige Verbot soll bis 2030 vollstĂ€ndig in Kraft sein.

Laut Newsgreen soll der erste Teil des Verbots bereits 2019 in Kraft treten. Dieses sieht vor, dass Restaurantketten keine Röhrli mehr verkaufen dĂŒrfen. Bis 2020 soll dann ein vollstĂ€ndiges Verbot von Strohhalmen in der Gastronomie durchgesetzt werden.

Ebenfalls ab 2020 werden DetailhĂ€ndler finanziell bluten mĂŒssen, wenn sie PlastiktĂŒten und Einweg-LebensmittelbehĂ€lter gratis an Kunden abgeben. Ab 2025 wird diese GebĂŒhr noch einmal erhöht.

Die weltweite Verschmutzung durch Plastik ist eines der drÀngendsten Umweltprobleme. Rund 380 Millionen Tonnen Kunststoff werden jÀhrlich hergestellt, schÀtzungsweise 8 Millionen davon landen in den Ozeanen.

Die Vereinten Nationen haben kĂŒrzlich ein weltweites Verbot der Plastikverschmutzung vorgeschlagen. Einige LĂ€nder, darunter Kanada und Schottland, wollen demnĂ€chst ebenfalls entsprechende Gesetze erlassen.

Trinkhalme sind besonders schĂ€dlich, da sie aufgrund ihrer dĂŒnnen OberflĂ€che den Recyclingprozess nicht ĂŒberstehen und so nicht wiederverwertet werden können.

>>> Keine neuen Lizenzen mehr: Neuseeland verbietet Ölsuche vor der KĂŒste

Bild: EPA/EPA

Die neuseelĂ€ndische Regierung hat sich zu einem mutigen Schritt entschlossen: Vor der KĂŒste des Pazifikstaates sollen in Zukunft keine Öl- und Gasexplorationen mehr stattfinden.

Bereits bestehende Explorationsabkommen und -projekte sollen fortgefĂŒhrt werden, ArbeitsplĂ€tze seien nicht gefĂ€hrdet, schreibt das Nachrichtenportal T-Online. Aktuell existieren in Neuseeland 31 Explorationsabkommen, 22 davon in KĂŒstennĂ€he.

Die neuseelĂ€ndische Regierungschefin Jacinda Ardern sagte zur Entscheidung: «Wir haben das richtige Gleichgewicht fĂŒr Neuseeland gefunden – wir schĂŒtzen die existierende Industrie und kommende Generationen vor dem Klimawandel.»

Es sei wichtig, diese Entscheidung frĂŒh zu treffen, da sie erst in 30 Jahren Wirkung zeitige, so Ardern weiter.

Von UmweltschĂŒtzern erhĂ€lt die neuseelĂ€ndische Regierung Support, anders sieht es erwartungsgemĂ€ss bei Öl- und Gasunternehmen aus. Diese befĂŒrchten höhere Preise und Versorgungsschwierigkeiten im Energiesektor. Der Vorsitzende des neuseelĂ€ndischen Verbandes fĂŒr Ölförderung (Pepanz) warnt vor höheren Energiepreisen, und bezeichnet den Entscheid als lose-lose-Situation fĂŒr Wirtschaft und Umwelt.

Der Öl- und Gassektor trĂ€gt gemĂ€ss Pepanz 1,5 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt Neuseelands bei.

>>> Leisere Scanner-Töne, keine Musik: Lidl fĂŒhrt Shoppingabend fĂŒr Autisten ein

PĂŒnktlich zum Welt-Autismus-Tag hat Lidl Irland und Nordirland eine neue Änderung eingefĂŒhrt. Und zwar werden ab sofort in allen 194 Filialen einmal wöchentlich sogenannte «freundliche Einkaufsabende» stattfinden, die sich vor allem an Autisten richten. Das heisst: Jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr ...

wird die Beleuchtung im Laden reduziert.

gibt es keine Lautsprecherdurchsagen.

wird keine Musik abgespielt.

dĂŒrfen Menschen mit Autismus die Schlange an der Kasse ĂŒberhĂŒpfen und direkt zahlen.

sind die Scanner-Töne leiser als sonst.

«Öffentliche RĂ€ume können fĂŒr jeden mit Autismus ĂŒberwĂ€ltigend sein», sagte Deirdre Ryan, Head of Corporate Social Responsibility bei Lidl Irland, zu den Medien. «Wir möchten unsere Kunden unterstĂŒtzen, die mit dem wöchentlichen Einkauf zu kĂ€mpfen haben, indem wir ihnen ein ruhigeres Umfeld bieten.»

Nun hat die Mutter eines Sohnes mit Autismus auf der Plattform Change.org eine Petition lanciert. Sie will erreichen, dass auch Lidl Deutschland einen solchen Abend einfĂŒhrt. Sie schreibt:

«Jeder Betroffene weiß, wie schwierig bis nahezu unmöglich es ist mit einem Autisten oder als Autist einkaufen zu gehen. Ich kann dies nur erledigen, wenn Oma auf meinen Sohn aufpasst oder er in der Kita ist. Ihn mitzunehmen endet grundsĂ€tzlich in einer Katastrophe. Viel zu viele Reize, zu laut, alles ist fremd und extrem unangenehm fĂŒr ihn. Es endet meist in schreien, schlagen, weinen, brĂŒllen, wegrennen, Sachen umschmeissen oder Ă€hnlichem. Es ist eine Tortur fĂŒr alle Beteiligten.»

Nach drei Tagen haben bereits ĂŒber 500 Personen die Petition unterschrieben (Stand am Mittwochabend).

>>> Palmöl-Produkte aus dem Sortiment streichen? Dieser UK-Supermarkt macht's vor

Bild: EPA/EPA

Butter, Schokolade, Shampoo und Zahnpasta: Sie alle enthalten Palmöl. Das Pflanzenöl, das aus dem Fruchtfleisch der FrĂŒchte der Ölpalme gewonnen wird, ist in zahlreichen Lebensmitteln zu finden. Und darum aus den SupermĂ€rkten weltweit kaum wegzudenken.

Die britische Supermarktkette «Iceland» wagt nun genau das, und verbannt alle Eigenprodukte, die Palmöl enthalten, aus ihrem Sortiment. Grund dafĂŒr: Das Pflanzenöl ist umstritten. Denn mit dem Ernten der Ölpalme gehen nicht nur wichtige LebensrĂ€ume fĂŒr Tiere verloren, sondern es werden auch Unmengen an CO 2 in die AtmosphĂ€re ausgestossen. Allein in Indonesien werden stĂŒndlich 146 Fussballfelder Regenwald vernichtet. Und die Nachfrage steigt weiter. Bis 2050 soll sie sich gar verdoppeln.

Bild: AP/AP

FĂŒr den britischen DetailhĂ€ndler sei es schwierig, genau nachzuweisen, ob das Palmöl aus einer nachhaltigen Quelle stammt. «Und solange wir nicht garantieren können, dass das Palmöl keine Zerstörung des Regenwalds verursacht, sagen wir einfach nein dazu», sagte Richard Walker, GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Iceland, gegenĂŒber dem Guardian.

BREAKING NEWS: We're the UK's first supermarket to commit to removing #palmoil from our own label products by the end of this year! Watch here to find out why...#PalmOilAlarmCall pic.twitter.com/hfGvH2QRDW — Iceland Foods ❄ (@IcelandFoods) 10. April 2018

Bis Ende 2018 sollen alle Eigenprodukte von Iceland kein Palmöl mehr enthalten. Damit reduziert die Supermarktkette ihren Palmölverbrauch von 500 Tonnen auf Null.

>>> Die Frisur von SĂ€nger Prince macht dem FrĂŒhling Konkurrenz

Die kalifornische KĂŒnstlerin Christine Stein bemalte vor rund zwei Jahren in ihrem Vorgarten einen riesigen Stein mit dem Antlitz von Prince – als Andenken an den 2016 verstorbenen US-SĂ€nger.

Steins WandgemĂ€lde sorgt derzeit fĂŒr viel Aufmerksamkeit. Grund dafĂŒr ist der Busch, der hinter dem bemalten Stein in aller Pracht blĂŒht. Er scheint Prince die passende Frisur zu verleihen und ihm gebĂŒrtigen Respekt zu zollen. Das Bild sorgt vor allem auf den sozialen KanĂ€len fĂŒr begeisterte User-Meldungen.

4.1.18 - Our #Prince bush started flowering all of a sudden! Now there are hundreds bees buzzing and a few birds living in the bush! Happy #Easter Everyone! pic.twitter.com/preotBVKNY — Christine Stein, Artist (@ChristinesAArt) 1. April 2018

This is so stunning he would have loved it, New life and creative vibrancy, it’s beautiful! Thanks for sharing 💜🌳💜#Prince #purplearmy @sarahcoburn @andreabritton — charlotte stephens (@shlurder) 2. April 2018

That's awesome Christine, I see the #Prince bush has grown quite a bit as well besides the beautiful flowering! I love it #PRINCE4EVER 😎💜 pic.twitter.com/guLGD6ngG8 — SERPAN99 (@serpan99) 2. April 2018

😇YES he most definitely would be! He would have felt SO honored! I feel honored to even see it!đŸ˜„Thanks for sharing!â€ïžđŸ’‹đŸ’•đŸ’ŽđŸŒžđŸžđŸŒ·đŸŒŒđŸŒșđŸŒ»đŸ’đŸ”ïžđŸŒčđŸŒČ🌳 — MCACoverageAndaCareer (@MCAndacareer) 6. April 2018

>>> Neuseeland hebt Verurteilungen wegen HomosexualitÀt auf

Bild: EPA/AAP

Bis 1986 war HomosexualitĂ€t in Neuseeland verboten. 32 Jahre spĂ€ter gehört der Inselstaat im SĂŒdpazifik zu den fortschrittlichsten LĂ€ndern in der HomosexualitĂ€t-Gesetzgebung, so ist es etwa seit 2013 möglich, gleichgeschlechtliche Ehen zu schliessen. Ein Gesetz, das das neuseelĂ€ndische Parlament Anfang diese Woche annahm, zementiert diesen Status.

Mit der Vorlage können wegen «Unzucht unter MÀnnern» verurteilte Personen ihr Urteil annullieren lassen. Im Fall von verstorbenen Verurteilen können Hinterbliebene einen Antrag auf eine posthume Aufhebung der Urteile stellen, wie die FAZ schreibt.

Bild: AP/AP

Voraussetzung fĂŒr die Amnestie ist, dass der Geschlechtsverkehr einvernehmlich war, und dass die Beteiligten zum Zeitpunkt mindestens 16 Jahre alt waren.

Justizminister Andrew Little entschuldigte sich wĂ€hrend der Debatte im Parlament fĂŒr die «Vorurteile, Stigmatisierungen und andere negative Auswirkungen», die die Betroffenen wegen den Verurteilungen erlitten hĂ€tten.

Das Gesetz betrifft schĂ€tzungsweise tausend Menschen, die selber gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen vornahmen, oder Orte fĂŒr diese Handlungen bereitstellten.

>>> Das letzte Geschenk des Genies – Stephen Hawkings Familie verköstigt 40 Obdachlose

Die Welt schaute am vergangenen Samstag auf die Great St.Mary's Church in der englischen UniversitÀtsstadt Cambridge. In einer von prominenten TrauergÀsten begleiteten Feier wurde vom verstorbenen Physiker Stephen Hawking Abschied genommen.

Zur gleichen Zeit versammelten sich ein paar hundert Meter entfernt in der methodistischen Wesley Church rund 40 Obdachlose fĂŒr ein ganz spezielles Ostermahl: Geladen hatte die WohltĂ€tigkeitsorganisation FoodCycle Cambridge, welche Menschen in Not mehrmals wöchentlich warme Mahlzeiten anbietet.

Thank you to the family of #StephenHawking for so generously supporting today's @FoodCycleCamb lunch in his memory... pic.twitter.com/rStJimtVJ5 — Alex Collis (@AlexCollisCam) 31. MĂ€rz 2018

Ermöglicht hatte das Festessen die Familie des verstorbenen Jahrhundert-Genies. Wie Alex Collis von FoodCycle gegenĂŒber der New York Post sagte, habe sich Hawkings Tochter Lucy bei der Organisation gemeldet. Es sei der Wunsch ihres Vaters gewesen, wĂ€hrend seiner Beerdigung Menschen in Not eine warme Mahlzeit zu ermöglichen

FoodCycle Cambridge zeigte sich auf Twitter dankbar gegenĂŒber der grosszĂŒgigen Spende der Familie Hawking. Die freiwilligen Helfer hĂ€tten abends noch auf den Professor und sein letztes Geschenk angestossen.

We're so grateful to the Hawking family for their generous donation so we could give our guests an extra special #Easter meal yesterday. We had a little cheer in honour of #StephenHawking before tucking in. #Cambridge #community #lovefoodhatewaste #alltogether pic.twitter.com/ali61X06iE — FoodCycle Cambridge (@FoodCycleCamb) 1. April 2018

