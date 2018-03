International

Japan

Von Japan nach Taiwan: Die unglaubliche Reise einer Fotokamera



Bild: EPA/PARK LEE

Die unglaubliche Reise einer Fotokamera im Meer von Japan nach Taiwan

Eine aussergewöhnliche Geschichte von Glück und Zufall: An einem Strand in Taiwan entdeckten am Dienstag Schüler mit ihrem Lehrer eine angespülte Fotokamera. Weil sie in einem wasserdichten Gehäuse steckte, war die Kamera noch funktionstüchtig.

Bild: EPA/PARK LEE

Die Schüler schauten sich die gespeicherten Bilder an, die Unterwasser-Aufnahmen zeigten. Ihr Lehrer schlug vor, die Bilder auf Facebook zu posten, um so nach dem Besitzer oder der Besitzerin der Kamera zu suchen. Der Eintrag wurde in 24 Stunden rund 10'000 Mal geteilt und fand den Weg zur japanische Studentin Serina Tsubakihara.

«Ich war sehr überrascht, als mir meine Freunde davon erzählten und mir den Post mit den Bildern schickten», erzählte Serina der BBC. Sie hatte die Kamera im September 2015 bei einem Tauchgang bei Okinawa verloren. Sie plant nun im kommenden Juni nach Taiwan zu reisen um die Kamera zu holen und sich bei den Schülern zu bedanken. (whr)

Familie Tamani verzichtet eine Woche auf das Handy Video: srf

Das könnte dich auch interessieren: Zuschauer beschwert sich über Vibrator-Test beim SRF – die Antwort ist genauso lustig 😂 Kapuziner-Mönch vergewaltigte jahrelang Kinder – Orden und Bistum schauten weg Der «Hollywood»-Star, der auf der Hockey-«Titanic» die Liegestühle umstellt Die fiesesten Lustigkeiten, die das Internet gerade zu bieten hat – in 19 Bildern und GIFs

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare