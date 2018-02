Leben

Blogs

Emma Amour: Und die Moral von der Geschicht, den Klon vom Ex-Freund knalle nicht



shutterstock/watson

Und die Moral von der Geschicht': Den Klon des Ex-Freundes knalle nicht

Nach ihrer letzten Trennung begegnet Emma einem Mann, der ihrem Ex-Freund aufs Haar gleicht. Wie fühlt es sich an, mit dem heimlichen Zwilling des Verflossenen anzubandeln? Schräg, skurril, spannend und leicht schizophren, findet Emma heute.

650 Meter trennen uns, sagt Tinder. Die Bilder auf seinem Profil sind in meiner Hood entstanden. Hier der Bäcker meines Vertrauens, da der Park hinter der Migros und voilà mein Lieblingscafé. Nur sein Gesicht kenne ich nicht. Er wäre mir aufgefallen. Unter tausenden von Typen. Weil er genau gleich wie mein letzter Freund aussieht. Und dieser ist Gott weiss kein 0815-Typ.

Vielleicht liegt der Hund genau hier begraben. Ich stehe auf Haare. Gerne dunkel. Gerne gelockt. Gerne lang. Nicht so heavy-metal-lang. Mehr so halblang. Auch habe ich, obwohl das «friday»-magazine schon lange proklamiert, der «Manbun» sei out, nichts gegen Männer, die ihr Haar hochbinden.

Er und mein Ex jedenfalls tragen ihr Haar genau so. Halblang, dunkel, gelockt. Und sie haben beide diese Augen, in denen ich mich verliere. Bärte. Sie sind gross, nicht ganz dünn. Sie tragen Sneakers, Hoodies, Lederjacken.

Am Ende des Tages will ich eben trotzdem lieber einen Amok

Ich schenke Locke 2 – Locke 1 ist mein Ex – einen Superlike. Wir matchen. Und chatten. 37 gemeinsame Facebook-Freunde haben wir. Krass, dass ich dem noch nie begegnet bin. Easy. Das Schicksal muss einen Plan haben.

Seine Nachrichten sind okay. Nicht der Burner. Die von Locke 1 waren, als wir uns ineinander verknallten, famos. Egal. Locke 2 und ich verabreden uns noch am gleichen Abend. Ich geb' dem Date sieben von zehn Punkten. Date 1 mit Locke 1 war damals nicht besser. Und auch nicht schlechter.

Ich bleibe an Locke 2 dran. Was mein Umfeld schräg findet. Ich solle mich neu orientieren. Von meinem Muster wegkommen. Horizont erweitern. So ist das, wenn es um andere geht:

Jeder weiss, was das Beste ist.

Locke 2 gibt Gas. Er sehne sich nach einer Beziehung. Er sei eben mega sensibel. Kinder liebt er. Alkohol, Drogen, Zigaretten, er hat keine Laster. Er will sesshaft werden. Jackpot. Eigentlich. Mich turnts leider ab.

Hier könnte er sich nämlich nicht mehr von Locke 1 unterscheiden. Locke 1 ist ein Luftibus. Locke 1 mag sich nicht ganz so richtig binden. Locke 1 findet Alkohol und Zigis super. Drogen, nun … man lebt nur einmal. Und Locke 1 ist ein Rüpel. Kreativ, lustig, selbstironisch.

Locke 1 ist aber nicht greifbar. Und anstrengend. Es gibt Gründe, warum wir nicht mehr zusammen sind. Trotzdem: Im direkten Vergleich will ich am Ende des Tages eben trotzdem lieber einen Amok, der mich kickt, reizt und anspornt. Sorry, Freunde, sorry, Familie und ein bisschen sorry to myself.

Die Krux mit dem Koitus

Locke 2 teilt mir nach drei Wochen mit, dass er sich verliebt hat. In eine andere. Eine, die ihn will. Nicht so wie ich. Mir ist es recht. No bad feelings. Einfach keine feelings.

Ausser beim Sex. Der war gut. Jetzt nicht so gut wie mit Locke 1. Aber gut. Ausserdem war es praktisch, Sex zu haben. Als Single ist das ja so eine Krux mit dem Koitus: Du weisst nie, wann es das nächste Mal soweit ist. Also nimmst du ihn, wenn du ihn kriegst. So als könntest du quasi «vorvögeln».

Seit dieser Ex-Klon-Geschichte sind 14 Monate vergangen. Retrospektiv weiss ich, dass man es sich super sparen kann, den Klon des Ex’ zu daten. Tut man es trotzdem, ist es schräg, skurril, spannend und leicht schizophren.

Locke 2 und die andere sind immer noch ein Paar. Sie sind acht Sekunden nach dem Kennenlernen zusammengezogen. Seit dem gemeinsamen Klingelschild haben sie auch einen gemeinsamen Instagram- und Facebook-Account. Und einen personifizierten Hashtag.

Ich habe Locke 1 noch nie so vermisst wie seit dem Techtelmechtel mit Locke 2. Aber das geschieht mir wahrscheinlich recht. #thestruggleisreal

Adieu,

Emma Amour ist ...

... Stadtmensch, Single, Anfang 30 – und watsons neue Bloggerin, die nicht nur unverfroren aus ihrem Liebesleben berichtet, sondern sich auch deinen Fragen annimmt. Und keine Sorge, so wie auch Emma, wirst auch du mit deiner Frage anonym bleiben. Madame Amour ist es nämlich sehr wichtig, auch weiterhin undercover in Trainerhosen schnell zum Inder über die Strasse hoppeln zu können.

bild: shutterstock/unsplash/watson

Hast du eine Frage?

Dann schick sie per Mail an Emma: emma.amour@watson.ch

Einer, der Geld damit macht, Exen weg zu photoshoppen: Der Exen-Killer

Nicht alle Männer sind sexistische Eichhörnchen! 3m 20s Nicht alle Männer sind sexistische Eichhörnchen! Video: watson/Renato Kaiser

Mehr von Emma Amour: «Ich hab eine Affäre mit einem verheirateten Typen!» Ein Dreier ist ein vorgespielter Orgasmus zu viel Hoi Emma, darf ich meiner Freundin sagen, dass ich ihren Freund scheisse finde? Im Bett mit seiner Ex-Freundin Ich habe mich in eine Prostituierte verliebt, was mach ich jetzt? Renato, 41 Alle Artikel anzeigen

Verliebtheit, Liebe und alles das dazwischen: «Wir sind immer single – obwohl wir verlobt sind» – So leben Menschen, die mehrere Leute gleichzeitig lieben Wir sind die Generation Y. Wir suchen die Liebe, wollen aber keine Beziehung. Wie das gehen soll, steht im folgenden Manifest Solltest du schleunigst Schluss machen oder hurtigst heiraten? 6 Anzeichen dafür, dass du dem Ex nachtrauerst (und 6 Gründe, warum das Ganze Blödsinn ist) Broken-Heart-Syndrom: Wenn der Liebeskummer das Herz kaputt macht Du willst mit deinem Schatz in die Ferien gehen? So übersteht eure Beziehung die Reise Pansexualität, Polyamorie und die Halbsexuellen: Wie gut kennst du dich mit sexuellen Orientierungen aus? Wie sich der fiese Herzschmerz vertreiben lässt 10 alltägliche Ärgereien, die zum Beziehungskiller taugen Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare