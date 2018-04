Du kennst die Karrieren der NHL-Superstars wie kein anderer? Beweise es!

Ich bin fünfmal mit dem 1. FC Köln abgestiegen. Das muss ich mir von der Seele reden

Hallo, ich heisse Gunda, ich bin FC-Fan und ich mache jetzt wohl bald meinen sechsten Abstieg mit.

Ich komme aus Köln, bin in Ehrenfeld aufgewachsen. Meine Eltern hatten mit dem FC nicht so viel am Hut, dafür die grosse Schwester meines besten Freundes umso mehr. Als ich das erste Mal mit Icke und seiner Schwester Monika in der Kurve war, stand es am Ende 2:1 gegen Nürnberg. Ich war erst neun Jahre alt, doch schon damals war klar, wie die verbleibenden Samstage in meinem Leben aussehen …