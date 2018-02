Sport

Ringmeister Zaugg

Schweiz bleibt hockeypolitische Weltmacht – Hofstetter wird IIHF-Sportdirektor



bild: flickr

Die Schweiz bleibt hockeypolitische Weltmacht – Hofstetter wird IIHF-Sportdirektor

Eine der wichtigsten Positionen im Welteishockey kommt in Schweizer Hand: Ex-Gottéron-Captain Christian Hofstetter wird neuer Sport-General des Internationalen Eishockey-Verbandes (IIHF).

klaus zaugg, südkorea

Sport-General mag eine saloppe Bezeichnung sein. Der offizielle Titel lautet schlicht «Sportdirektor». Diese Position im Eishockey-Weltverband ist vergleichbar mit jener eines Sportchefs in einem Club: Christian Hofstetter wird das «sportliche Gewissen» des Eishockey-Weltverbandes. Will heissen: er ist die Schlüsselfigur bei der Ausarbeitung von Regeländerungen und weiteren Massnahmen zur Entwicklung des Eishockeys. Neben IIHF-Präsident René Fasel hat er am meisten Einfluss auf die Gestaltung des Eishockeys.

Christian Hofstetter wird Nachfolger von Dave Fitzpatrick. Der Kanadier geht in Pension. Er hat seinen Job über die Jahre ausserordentlich gut gemacht. Mit hoher Sachkompetenz und kluger Diplomatie. Das politische Schachern um seine Nachfolge war schon seit einiger Zeit im Gange. Die grossen Hockeynationen haben versucht, einen ihrer Männer in diese Schlüsselposition zu hieven.

Bild: KEYSTONE

Nun ist klar: Christian Hofstetter (50) hat das Rennen gemacht. IIHF-Präsident René Fasel bestätigte gestern hier in Südkorea auf Anfrage: «Ja, es stimmt. Christian Hofstetter wird unser neuer Sportdirektor.»

Auf den ersten Blick scheint diese Ernennung ein Beziehungsdelikt zu sein. Wie Präsident René Fasel kommt auch Christian Hofstetter aus Freiburg und ist bei Gottéron gross geworden. Der smarte Verteidigungsminister führte Gottéron von 1989 bis 1996 als Captain durch die ruhmreichen Jahre mit Slawa Bykow und Andrej Chomutow.

Nach seinem Rücktritt hat er Karriere im Marketing-Business gemacht und war zuletzt beim internationalen Eishockey-Verband Kommunikations- und Marketingdirektor. Er gilt als smarter, kluger, geduldiger Macher, der wegen seiner leisen Art gerne unterschätzt wird. Mag sein, dass ihm der «Gottéron-Stallgeruch» den Karrierestart im Fuchsbau des Eishockey-Weltverbandes geholfen hat. Gute Beziehungen schaden ja nur jenen, die keine haben. Aber den Weg nach oben verdankt er ganz einfach seinen Fähigkeiten – er war ganz einfach der beste Kandidat für den Job eines Sportdirektors.

Damit steht fest, dass die Schweiz auch nach der Amtszeit von Präsident René Fasel eishockeypolitisch globalen Einfluss behalten und sportpolitisch eine Eishockey-Weltmacht bleibt. Neben der Position des Sportdirektors ist auch ein zweites wichtiges Amt in Schweizer Hand: Danny Kurmann ist als IIHF-Schiedsrichterchef oberstes «Zebra» der Welt.

Bild: KEYSTONE

Was auffällt: bei der Besetzung von wichtigen Positionen im Eishockey-Weltverband mit Sitz in Zürich kommen zwar Schweizer zum Zuge – aber die Administration unseres nationalen Verbandes geht regelmässig leer aus. Auch Danny Kurmann wechselte nach seinem Rücktritt direkt ins Schiedsrichter-Chefbüro der IIHF.

Ob der «ewige Präsident» René Fasel, seit 1994 im Amt und im IOC, 2020 noch einmal kandidieren wird, ist offen. Einerseits hat er längst seinen Platz in der Geschichte als grösster und erfolgreichster IIHF-Präsident und am 6. Februar ist er 68 geworden. Er könnte also ruhmreich in Pension gehen. Andererseits sähen es viele einflussreiche Kreise gerne, wenn er mindestens bis zu den nächsten olympischen Spielen 2022 in Peking weitermachen würde.

Es ist mehr als Legendenbildung, Wladimir Putin persönlich habe den Schweizer gebeten, noch einmal zu kandidieren. Es stimmt.

Die besten Bilder von Olympia 2018

Weil wir sie bei Olympia leider nie hören werden: Die russische Nationalhymne in ganzer Pracht Video: YouTube/Ich liebe Russland

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare