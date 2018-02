Wirtschaft

Donald Trump

Trumps wilder Ritt ins Sieben-Billionen-Defizit



Bild: EPA/EPA

Trumps wilder Ritt ins Sieben-Billionen-Defizit

Der US-Präsident schlägt ein Budget vor, das die Sozialhilfe drastisch kürzt, den Umweltschutz bedroht – und die Finanzmärkte ins Chaos stürzen könnte.

«Die Trumpokratie ist ein Machtsystem, das nicht auf Deregulierung beruht, sondern auf einer Nicht-Regulierung», stellt David Frum in seinem kürzlich erschienenen Buch «Trumpocracy» fest. «Sie will den Staat nicht dekonstruieren, sondern zerstören, um ihn auszuplündern.» Frum war einst Redenschreiber für George W. Bush und arbeitet heute für das Magazin «The Atlantic».

«Innerhalb von acht Jahren werden wir das Defizit von 19 Billionen Dollar zum Verschwinden bringen.»

Das anfangs Woche von der Trump-Regierung vorgestellte Staatsbudget bestätigt Frums These. Es sieht vor, dass die Militärausgaben drastisch erhöht werden. Gleichzeitig werden wegen der beschlossenen Steuerreform die Staatseinnahmen ebenso drastisch sinken. Zusammengenommen bedeutet dies, dass die amerikanischen Staatsschulden in den nächsten zehn Jahren nochmals um rund sieben Billionen Dollar ansteigen werden.

Die Trump-Wähler werden zur Kasse gebeten

Vor Tisch hat sich das anders angehört. «Innerhalb von acht Jahren werden wir das Defizit von 19 Billionen Dollar zum Verschwinden bringen», hatte Trump im Wahlkampf geprahlt. Innerhalb eines Jahres hat er nicht nur rund eine Billion Dollar zusätzliche Schulden gemacht, er wird auch weiterhin Geld ausgeben wie ein betrunkener Matrose auf Urlaub.

Dabei hatte Trump versprochen, sich um die Sorgen der «vergessenen Frauen und Männer» kümmern zu wollen. Wie er das gemeint hat, wird sein Geheimnis bleiben. Die unteren Einkommensschichten werden zur Kasse gebeten; und 38 Prozent der Trump-Wähler verdienen weniger als 50’000 Dollar pro Jahr. Nur 11 Prozent verdienen mehr als 100’000 Dollar.

Bild: AP/AP

Bei den Ärmsten wird abgeholzt. Die Mittel für Food Stamps – Lebensmittelbons für Kinder – sollen um hunderte von Milliarden Dollar gekürzt werden, ebenso die Ausgaben für Medicare und Medicaid, dem Gesundheitsprogramm für Alte und Schwache. Das Budget des Umweltschutzes soll um einen Drittel, die Bildungsausgaben um zehn Prozent gestraft werden.

«Sollte der Kongress die Vorschläge Trumps akzeptieren, dann werden Millionen Menschen ihre Krankenkasse, ihre verbilligten Lebensmittel und Wohnungen und andere Leistungen verlieren. «Das Resultat wäre massiv mehr Armut und Hunger in Amerika.»

Das Budget ist nicht nur widerwärtig, es ist auch ökonomisch unsinnig. Die Steuergeschenke an Reiche und Unternehmen und die erhöhten Militärausgaben werden die Schulden jährlich um rund fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts wachsen lassen. Zum Vergleich: Im Vertrag von Maastrich ist eine Obergrenze einer jährlichen Neuverschuldung von drei Prozent festgelegt.

Befände sich Amerika in einer tiefen Rezession, dann wäre eine solche Neuverschuldung gerechtfertigt. Doch die US-Wirtschaft boomt und droht gar zu überhitzen. Trotzdem will Trump auch noch ein Infrastrukturprogramm in die Wege leiten, das weitere 1.5 Billionen Dollar verschlingen wird und zudem fragwürdig finanziert ist.

Bild: AP/AP

Dieser Mix wird auch zu einer Gefahr für die Stabilität der Finanzmärkte. Die massive Neuverschuldung lässt die Zinsen der Staatsobligationen steigen. In der vergangen Woche hat dies bereits zu Turbulenzen an den Börsen geführt. Die Gefahr vor weiteren Stürmen ist real. Wie die unerfahrene Regierung und der neue Präsident der US-Notenbank, Jay Powell, damit umgehen werden, wird sich weisen. «Ob dabei ein Boom oder ein Crash herauskommen wird, ist ungewiss», orakelt der «Economist». «Es wird auf jeden Fall ein wilder Ritt werden.»

Trump lässt dies kalt. Als Unternehmer hat er sich den Ruf eines «Schuldenkönigs» erworben. Als Präsident sorgt er sich primär um das Wohl seiner Familie. Das haben schon andere vor ihm getan, die Kennedys beispielsweise. «Doch bei all ihren Fehlern haben die Kennedys eine aufrichtige Vision für ein besseres Amerika gehabt», stellt David Frum fest. «Nicht so die Trump-Familie. Sie kam, um zu plündern.»

Trump 2018 Für Trump naht in der Russlandaffäre die Stunde der Wahrheit 470'000 Trump-Retweets kamen von automatischen Accounts in Russland Hillary Clinton überrascht bei den Grammys das Publikum – und Donald Trump ... Die Trump-Show verzückt die Manager, doch nicht alle lassen sich aus dem Takt bringen «Die amerikanische Demokratie wird weitere sieben Jahre Trump nicht überleben» Chef-Korrespondent der «New York Times»: «Die Leute sind hungrig auf Trump-Storys» Der Bundesrat will Trump am WEF bezirzen – und wird wohl bitter enttäuscht Geheime Screenshots aufgetaucht – weshalb Donald Trump WIRKLICH in die Schweiz kommt 😂 Zu fett, Haarausfall, geistig «topfit» – Trumps Gesundheitszustand in 4 Punkten Bringt das «Steele-Dossier» Trump zu Fall? Diese neuen Details sagen: Ja! Während du dich über ihn aufregst, macht Trump Pläne für seine Wiederwahl Jetzt räumen die Milliardäre auf – das sind die Folgen des Trump/Bannon-Krieges «Ein Krieg in Korea wäre wirtschaftlich zu verkraften» Die Hatz auf Mueller wird zur Gefahr für die US-Demokratie Trump und die «Pipi-Tapes»: Wer lügt? Alle Artikel anzeigen

Das könnte dich auch interessieren: «Holy fucking shit»: So jubelte Elon Musk beim Start seiner Super-Rakete Mit Multikulti und harter Hand: So rettete dieser Bürgermeister seine Stadt Hirscher Olympiasieger in der Kombi ANC lässt Südafrikas Präsident Zuma fallen 400 Millionen für den letzten Rentner – die Swissair-PK schwimmt im Geld Nach 400 Kilometer Odyssee: Zürcher Sanitäter retten ausgebüxten Schäferhund So mischt die «Ivanka Trump Nordkoreas» die Olympia-Politik auf Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare