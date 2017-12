Hacker-Attacke auf die Groupe Mutuel – es ist allerdings halb so wild

«Ich kann mir die Goldküste nicht leisten» – 9 Anekdoten von Noch-Migros-Chef Bolliger

Herbert Bolliger tritt Ende Jahr als Migros-Chef ab. Im «TalkTäglich» setzt er nochmals Ausrufezeichen: zum Einkaufstourismus, Manager-Boni, seiner Begegnung mit Mick Jagger – und wieso er sich kein Haus an der Goldküste leistet.

Herbert Bolliger ist in sichtlich aufgeräumter Stimmung, als er zur «Talk Täglich»-Aufzeichnung erscheint. Man merkt dem obersten Migros-Chef an, dass ihm nach 12 Jahren an der Spitze des grössten privaten Arbeitgebers der Schweiz viel Druck wegfällt, mit dem Rücktritt Ende Jahr vor Augen.

Das sagt der 63-jährige Wettinger auch später, wenn die Kamera läuft: «Den zeitlichen Druck und die Belastungen, die man in einem so grossen Unternehmen hat, werde ich sicher nicht vermissen.» Auch sonst …