Wissen

USA

Roboter: Hereinspaziert – Roboter öffnen nun auch Türen



Roboter öffnen jetzt auch Türen – und es ist irgendwie beängstigend

Die Firma Boston Dynamics sorgte in den letzten Jahren immer wieder für Aufregung. Das Unternehmen, das in Vergangenheit unter anderem für das US-Militär tätig war, gibt enorme Summen für die Roboterforschung aus und stellt ihre Ergebnisse regelmässig ins Netz. Erst vor einigen Wochen verblüffte die Firma mit einem Video in dem ein Roboter von Hindernis zu Hindernis springt und anschliessend zu einem Rückwärtssalto ansetzt.

In ihrem neusten Video zeigt die US-Firma nun ihre neusten Fortschritte in der Roboterentwicklung. Der «Spot Mini» kann mittlerweile Türen öffnen und sie auch gleich für seine Kollegen offen halten.

(nfr)

Das könnte dich auch interessieren: Nach 400 Kilometer Odyssee: Zürcher Sanitäter retten ausgebüxten Schäferhund 400 Millionen für den letzten Rentner – die Swissair-PK schwimmt im Geld Mit Multikulti und harter Hand: So rettete dieser Bürgermeister seine Stadt ANC lässt Südafrikas Präsident Zuma fallen So mischt die «Ivanka Trump Nordkoreas» die Olympia-Politik auf Hirscher Olympiasieger in der Kombi «Holy fucking shit»: So jubelte Elon Musk beim Start seiner Super-Rakete Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo