Nebel
DE | FR
burger
Abstimmungen 2025
Graubünden

Abstimmung im Kanton Graubünden: Die Resultate zum Ruhegehalt live

Abstimmungen in der Schweiz am 22. September 2024: Die Resultate aus dem Kanton Graubünden.
Graubünden stimmt über die Abschaffung des Ruhegehalts für ehemalige Politiker ab.Bild: keystone/watson

Ruhegehalt für Regierungsmitglieder: Die Resultate aus dem Kanton Graubünden live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Graubünden abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Graubünden dazu.
30.11.2025, 07:00

Kanton Graubünden: «Schluss mit goldenem Fallschirm für Regierungsmitglieder»

Faehnchen mit den Kantonswappen der Kantone Waadt, Graubuenden und St. Gallen, vorne von links, und weiterer Kantone stehen auf einem Tisch, waehrend einer Medienkonferenz ueber die Stellungnahme der ...
Der Gegenvorschlag würde den Kanton 1, 15 Millionen Franken jährlich sparen lassen.Bild: keystone

Darum geht es: Wenn ein Regierungsmitglied sein Amt niederlegt, bekommt es ein lebenslanges Ruhegehalt. Die Initiative fordert die Abschaffung dieses Ruhegehalts. So würden nur noch ehemalige Regierungsmitglieder ihr Ruhegehalt erhalten.

Gegenvorschlag: Statt der kompletten Abschaffung will der Gegenvorschlag den ehemaligen Regierungsmitgliedern eine Überbrückungsleistung über drei Jahre zukommen lassen.

Stichfrage: Falls die Volksinitiative und der Gegenvorschlag der Regierung angenommen werden, muss bei der Stichfrage erneut gesagt werden, welchen Weg man besser findet.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Initiative:

Kantonale Volksinitiative «Schluss mit goldenem Fallschirm für Regierungsmitglieder – Nein zum lebenslangen Ruhegehalt»

Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag:

Gegenvorschlag des Grossen Rats «Teilrevision des Gesetzes über die Gehälter und die berufliche Vorsorge der Mitglieder der Regierung»

Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage:

Stichfrage: Falls die kantonale Volksinitiative und der Gegenvorschlag angenommen werden: Soll die Volksinitiative oder der Gegenvorschlag in Kraft treten?

Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative

Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Darum geht es bei der Abstimmung um den Service Citoyen

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft

Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier:

Exodus der Superreichen oder Geldsegen – das Erklärvideo zur Erbschaftssteuer-Initiative
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 18
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Abgestimmt am: 06.12.1992
Ergebnis: abgelehnt
Stimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das will die Service-citoyen-Initiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.