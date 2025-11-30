Graubünden stimmt über die Abschaffung des Ruhegehalts für ehemalige Politiker ab. Bild: keystone/watson

Ruhegehalt für Regierungsmitglieder: Die Resultate aus dem Kanton Graubünden live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Graubünden abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Graubünden dazu.

Mehr «Abstimmungen 2025»

Kanton Graubünden: «Schluss mit goldenem Fallschirm für Regierungsmitglieder»

Der Gegenvorschlag würde den Kanton 1, 15 Millionen Franken jährlich sparen lassen. Bild: keystone

Darum geht es: Wenn ein Regierungsmitglied sein Amt niederlegt, bekommt es ein lebenslanges Ruhegehalt. Die Initiative fordert die Abschaffung dieses Ruhegehalts. So würden nur noch ehemalige Regierungsmitglieder ihr Ruhegehalt erhalten.

Gegenvorschlag: Statt der kompletten Abschaffung will der Gegenvorschlag den ehemaligen Regierungsmitgliedern eine Überbrückungsleistung über drei Jahre zukommen lassen.

Stichfrage: Falls die Volksinitiative und der Gegenvorschlag der Regierung angenommen werden, muss bei der Stichfrage erneut gesagt werden, welchen Weg man besser findet.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Initiative:

Kantonale Volksinitiative «Schluss mit goldenem Fallschirm für Regierungsmitglieder – Nein zum lebenslangen Ruhegehalt» Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag:

Gegenvorschlag des Grossen Rats «Teilrevision des Gesetzes über die Gehälter und die berufliche Vorsorge der Mitglieder der Regierung» Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage:

Stichfrage: Falls die kantonale Volksinitiative und der Gegenvorschlag angenommen werden: Soll die Volksinitiative oder der Gegenvorschlag in Kraft treten? Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: