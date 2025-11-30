Der Kanton St. Gallen stimmt über die Erneuerung des Reinraum Buchs und die Verlegung des BAZG ab. Bild: keystone/watson

Reinraum und Kapo-Stützpunkt: Die Resultate aus dem Kanton St.Gallen live

Am 30. November 2025 wird im Kanton St.Gallen abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton St.Gallen dazu.

Kanton St.Gallen: Erneuerung Reinraum Campus Buchs

Der Reinraum Buchs soll auf den neuesten technischen Stand gebracht werden. Bild: sg.ch

Darum geht es: Die Ostschweizer Fachschule betreibt in Buchs einen Reinraum. Diesen will man nun auf den neuesten technischen Stand bringe und Geräte ersetzen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Kantonsratsbeschluss über die Sonderkredite für die Erneuerung und den Ausbau sowie für den Betrieb des Reinraums am Campus Buchs Ausgezählt: 0/75 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton St.Gallen: Mietkosten für Kantonspolizei St.Gallen

Das BAZG soll nach St. Margarethen verlegt werden. Bild: ​Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit

Darum geht es: Bisher war das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) über mehrere Standorte verteilt. Dieses will der Kanton nun am Stützpunkt in St. Margrethen zusammenziehen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Kantonsratsbeschluss über Mietkosten für die Kantonspolizei St.Gallen im Interventionszentrum des Bundes für den Zoll Ost in St.Margrethen Ausgezählt: 0/75 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative Ausgezählt: 0/76 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft Ausgezählt: 0/76 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: