Reinraum und Kapo-Stützpunkt: Die Resultate aus dem Kanton St.Gallen live
Kanton St.Gallen: Erneuerung Reinraum Campus Buchs
Darum geht es: Die Ostschweizer Fachschule betreibt in Buchs einen Reinraum. Diesen will man nun auf den neuesten technischen Stand bringe und Geräte ersetzen.
Die Resultate:
Kantonsratsbeschluss über die Sonderkredite für die Erneuerung und den Ausbau sowie für den Betrieb des Reinraums am Campus Buchs
Kanton St.Gallen: Mietkosten für Kantonspolizei St.Gallen
Darum geht es: Bisher war das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) über mehrere Standorte verteilt. Dieses will der Kanton nun am Stützpunkt in St. Margrethen zusammenziehen.
Die Resultate:
Kantonsratsbeschluss über Mietkosten für die Kantonspolizei St.Gallen im Interventionszentrum des Bundes für den Zoll Ost in St.Margrethen
Nationale Vorlagen
Service-Citoyen-Initiative
Service-citoyen-Initiative
Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:
Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)
Initiative für eine Zukunft
Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: