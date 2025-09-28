Im Kanton Waadt geht es am Sonntag um den Hügel Mormont. Bild: keystone/watson

Ausländerwahlrecht und «Rettet den Mormont»: So hat der Kanton Waadt abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Waadt abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Waadt dazu.

Kanton Waadt: «Rettet den Mormont»

Die Resultate:

Initiative

INITIATIVE POPULAIRE « Sauvons le Mormont » Ausgezählt: 299/300 | Stand: 15:29 38,2% Ja 61,8% Nein Gemeinde

Gegenvorschlag

CONTRE-PROJET « Économie circulaire » Ausgezählt: 299/300 | Stand: 15:29 67,6% Ja 32,4% Nein Gemeinde

Stichfrage

QUESTION SUBSIDIAIRE Ausgezählt: 299/300 | Stand: 15:29 18,5% Ja 81,5% Nein Gemeinde

Die Waadtländerinnen und Waadtländer sprachen sich gemäss provisorischem Resultat für einen Schutz des Gebiets rund um den Hügel Mormont aus. Die Initiative «Rettet den Mormont», die das Gebiet auf Verfassungsstufe schützen wollte, erhielt zwar nur die Unterstützung von 38,80 Prozent der Stimmbevölkerung.



Dafür zeichnete sich mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 67,74 Prozent eine Annahme des Gegenvorschlags der Regierung ab. Der Gegenvorschlag schützt den Mormont nicht auf Verfassungsstufe wie zum Beispiel das Weinbaugebiet Lavaux, sondern im kantonalen Natur- und Landschaftsschutzgesetz.



Kanton Waadt: Änderung bei Wahlen

Die Resultate:

MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE Préciser le champ d’application du quorum dans le cadre des élections communales et cantonales Ausgezählt: 299/300 | Stand: 15:29 47,4% Ja 52,6% Nein Gemeinde

Eine verkleinerte Wahlhürde bei kantonalen Wahlen soll in der Waadt insbesondere kleinen Parteien den Zugang zum Grossen Rat erleichtern. Neu soll das Quorum von fünf Prozent für den Erhalt eines Sitzes auch durch Listenverbindungen und nicht mehr wie bislang nur durch eine einzige Liste erreicht werden können.



Die Waadtländer Stimmberechtigten nahmen die Vorlage nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen mit 90'073 Ja-Stimmen gegenüber 79'547 Nein-Stimmen an. Die Linke und die Grünliberalen waren für diese Verfassungsänderung, die FDP und die SVP dagegen.

Kanton Waadt: Ausländer-Wahlrecht

Die Resultate:

MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE Faciliter l’accès aux droits politiques communaux pour les étrangères et les étrangers Ausgezählt: 299/300 | Stand: 15:29 42,3% Ja 57,7% Nein Gemeinde

Im Kanton Waadt können Ausländerinnen und Ausländer auf Gemeindeebene künftig nicht leichter wählen und gewählt werden. Die Stimmbevölkerung hat nach vorläufigen Ergebnissen eine entsprechende Initiative am Sonntag deutlich abgelehnt.



103'874 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger legten ein Nein in die Urne, 81'980 ein Ja. Die Stimmbeteiligung lag bei 45,6 Prozent.

Ausländische Staatsangehörige müssen somit weiterhin seit mindestens zehn Jahren in der Schweiz und drei Jahren im Kanton wohnen, um Zugang zum aktiven und passiven Wahlrecht auf kommunaler Ebene zu erhalten. Ein vom Grossen Rat verabschiedetes Gesetz wollte die Wartefrist für den Wohnsitz in der Schweiz auf fünf Jahre verkürzen und denjenigen im Kanton bei drei Jahren belassen. (sda/nib)

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung 58,0% Ja 42,0% Nein 15,5 Stände 5,5 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

E-ID

E-ID Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung 50,0% Ja 50,0% Nein 5,5 Stände 15,5 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

