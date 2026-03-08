Aargauer Bevölkerung schränkt Aufstellen von Blitzern ein
Kanton Aargau: «Blitzerabzocke stoppen»
Darum geht es: Die Volksinitiative verlangte, dass Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen in Zukunft nur noch mit der Bewilligung des Regierungsrats betrieben werden dürfen. Die Initiative wurde angenommen.
Die Resultate:
Aargauische Volksinitiative "Blitzerabzocke stoppen!" vom 18. September 2024
Ausgezählt: 196/196 | Stand: Schlussresultat
55,5% Ja
44,5% Nein
Kanton Aargau: «Arbeit muss sich lohnen»
Darum geht es: Die Volksinitiative «Arbeit muss sich lohnen» verlangt eine Anpassung der kantonalen Sozialhilfe. Der Grundbedarf hätte für Menschen, die über zwei Jahre ununterbrochen Sozialhilfe beziehen, um fünf Prozent gekürzt werden sollen. Die Volksinitiative wurde abgelehnt.
Die Resultate:
Aargauische Volksinitiative "Arbeit muss sich lohnen!" vom 24. April 2024
Ausgezählt: 196/196 | Stand: Schlussresultat
44,8% Ja
55,2% Nein
Nationale Vorlagen
Initiative «Bargeld ist Freiheit»
Bargeld-Initiative
Ausgezählt: 197/197 | Stand: Schlussresultat
43,5% Ja
56,5% Nein
Gegenvorschlag
Gegenvorschlag
Ausgezählt: 197/197 | Stand: Schlussresultat
73,9% Ja
26,1% Nein
Stichfrage
Stichfrage
Ausgezählt: 197/197 | Stand: Schlussresultat
37,0% Initiative
63,0% Gegenvorschlag
Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.
SRG-Initiative
SRG-Initiative
Ausgezählt: 197/197 | Stand: Schlussresultat
42,0% Ja
58,0% Nein
Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.
Klimafonds-Initiative
Klimafonds-Initiative
Ausgezählt: 197/197 | Stand: Schlussresultat
23,9% Ja
76,1% Nein
Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.
Individualbesteuerung
Individualbesteuerung
Ausgezählt: 197/197 | Stand: Schlussresultat
49,1% Ja
50,9% Nein
Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.