Schmelzende Gletscher, staubtrockene Sommer: Die Schweiz müsse mehr im Kampf gegen die Klimakrise tun, sagen die Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative. Was die Vorlage will und mit welchen Argumenten sie bekämpft wird.

In der Schweiz wird es immer heisser. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist es bereits fast drei Grad wärmer geworden. Das ist doppelt so viel als im weltweiten Durchschnitt.

Die Schweiz bekämpft die Klimakrise. Einerseits hat sie sich zu den Pariser Klimazielen von 2015 bekannt. Andererseits hat die Schweizer Bevölkerung das Klima- und Innovationsgesetz gutgeheissen. Mit ihm sollen die CO 2 -Emissionen bis 2050 auf Netto Null sinken.

Symbol der Klimakrise in der Schweiz: Der Rhonegletscher wird im Sommer mit weissen Tüchern bedeckt. Er schmilzt dann zwar immer noch, aber wenigstens etwas weniger schnell. Bild: KEYSTONE

Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimpolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit wenug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Was mit diesem Geld gemacht werden soll, wer aus welchen Gründen dafür oder dagegen ist: Wir erklären es dir in unserem Abstimmungsvideo:

