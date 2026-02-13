wechselnd bewölkt
Klimafonds-Initiative erklärt: Darum geht es bei der Abstimmung

Video: watson/Reto Heimann, Michael Shepherd

Wir erklären dir die Klimafonds-Initiative in 100 Sekunden

Schmelzende Gletscher, staubtrockene Sommer: Die Schweiz müsse mehr im Kampf gegen die Klimakrise tun, sagen die Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative. Was die Vorlage will und mit welchen Argumenten sie bekämpft wird.
13.02.2026, 16:5313.02.2026, 16:53
Michael Shepherd
Michael Shepherd
Reto Heimann
Reto Heimann

In der Schweiz wird es immer heisser. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist es bereits fast drei Grad wärmer geworden. Das ist doppelt so viel als im weltweiten Durchschnitt.

Die Schweiz bekämpft die Klimakrise. Einerseits hat sie sich zu den Pariser Klimazielen von 2015 bekannt. Andererseits hat die Schweizer Bevölkerung das Klima- und Innovationsgesetz gutgeheissen. Mit ihm sollen die CO2-Emissionen bis 2050 auf Netto Null sinken.

Der Rhonegletscher ist mit Tuechern gegen die Sonne geschuetzt, am Freitag, 25. August 2023, oberhalb von Gletsch im Kanton Wallis. Der Klimawandel setzt den Gletschern zu und sie ziehen sich zurueck. ...
Symbol der Klimakrise in der Schweiz: Der Rhonegletscher wird im Sommer mit weissen Tüchern bedeckt. Er schmilzt dann zwar immer noch, aber wenigstens etwas weniger schnell.Bild: KEYSTONE

Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimpolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit wenug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Was mit diesem Geld gemacht werden soll, wer aus welchen Gründen dafür oder dagegen ist: Wir erklären es dir in unserem Abstimmungsvideo:

Das ist das Ziel der Klimafonds-Initiative

Video: watson/Reto Heimann, Michael Shepherd

