Parteiloser Patrick Odermatt wird Mitglied des Bezirksgericht im Thurgau
Kanton Thurgau:
Ersatzwahl Bezirksgericht Arbon
Darum geht es: Das Bezirksgericht Arbon sucht ein neues nebenamtliches Mitglied. Zur Wahl stellten sich Sabina Martin (Die Mitte) und Patrick Odermatt (parteilos). Gewonen hat die Wahl der parteilose Patrick Odermatt.
Die Resultate:
Nationale Vorlagen
Initiative «Bargeld ist Freiheit»
Bargeld-Initiative
Ausgezählt: 81/81 | Stand: Schlussresultat
46,5% Ja
53,5% Nein
Gegenvorschlag
Ausgezählt: 81/81 | Stand: Schlussresultat
71,4% Ja
28,6% Nein
Stichfrage
Ausgezählt: 81/81 | Stand: Schlussresultat
40,2% Initiative
59,8% Gegenvorschlag
Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.
SRG-Initiative
Ausgezählt: 81/81 | Stand: Schlussresultat
44,0% Ja
56,0% Nein
Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.
Klimafonds-Initiative
Ausgezählt: 81/81 | Stand: Schlussresultat
20,6% Ja
79,4% Nein
Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.
Individualbesteuerung
Ausgezählt: 81/81 | Stand: Schlussresultat
39,3% Ja
60,7% Nein
Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.