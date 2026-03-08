Der Kanton Thurgau suchte einen Ersatz für das nebenamtliche Mitglied des Bezirksgerichts Arbon. Bild: keystone/watson

Parteiloser Patrick Odermatt wird Mitglied des Bezirksgericht im Thurgau

Der Thurgau sucht ein neues nebenamtliches Mitglied für das Bezirksgericht Arbon. Diese Personen stellen sich zur Wahl.

Kanton Thurgau:

Ersatzwahl Bezirksgericht Arbon



Darum geht es: Das Bezirksgericht Arbon sucht ein neues nebenamtliches Mitglied. Zur Wahl stellten sich Sabina Martin (Die Mitte) und Patrick Odermatt (parteilos). Gewonen hat die Wahl der parteilose Patrick Odermatt.

Die Resultate:

Nationale Vorlagen

Initiative «Bargeld ist Freiheit»

Bargeld-Initiative Ausgezählt: 81/81 | Stand: Schlussresultat 46,5% Ja 53,5% Nein

Gegenvorschlag

Gegenvorschlag Ausgezählt: 81/81 | Stand: Schlussresultat 71,4% Ja 28,6% Nein

Stichfrage

Stichfrage Ausgezählt: 81/81 | Stand: Schlussresultat 40,2% Initiative 59,8% Gegenvorschlag

Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

SRG-Initiative

SRG-Initiative Ausgezählt: 81/81 | Stand: Schlussresultat 44,0% Ja 56,0% Nein

Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Klimafonds-Initiative

Klimafonds-Initiative Ausgezählt: 81/81 | Stand: Schlussresultat 20,6% Ja 79,4% Nein

Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Individualbesteuerung

Individualbesteuerung Ausgezählt: 81/81 | Stand: Schlussresultat 39,3% Ja 60,7% Nein

Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.