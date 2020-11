Blogs

Schweiz

Lotto-Gewinn vor der Scheidung: Muss ich mit meinem Noch-Ehemann teilen?



Bild: shutterstock

Money Matter

«Muss ich meinen Lotto-Gewinn trotz anstehender Scheidung mit meinem Noch-Ehemann teilen?»

Marlies (55): «Ich werde mich demnächst Scheiden lassen. Nun habe ich im Lotto knapp 20’000 Franken gewonnen. Muss ich den Gewinn mit meinem Noch-Ehemann teilen?»

Frédéric Papp / comparis

Liebe Marlies

Der Güterstand bestimmt grundsätzlich, ob du den Gewinn mit deinem Ehegatten teilen musst oder frei darüber verfügen darfst. Habt ihr eine Gütertrennung in einem Ehevertrag vereinbart, gibt es keine gegenseitlichen güterrechtlichen Ansprüche. Das heisst, der Lottogewinn gehört dir ganz allein.

Üblicherweise besteht aber kein Ehevertrag. Es gilt somit der Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung. Alle Vermögenswerte, die du vor der Ehe eingebracht hast, bleiben in deiner Verfügungsgewalt. Während der Ehe gebildete Vermögensvermehrungen werden aber bei einer Scheidung je zur Hälfte geteilt. Lottogewinne fallen unter Vermögensvermehrungen und müssen grundsätzlich geteilt werden.

Das Geld kurz vor der Scheidung auszugeben, ist aus juristischer Sicht nicht empfehlenswert. Bekommt dein Ehemann Wind davon, wird er eventuell nachträglich die Hälfte des Gewinns fordern. Ob er das darf, ist juristisch nicht abschliessend geklärt.

Wie wurde der Lottoschein bezahlt?

Anders sieht es aus, wenn du den Lottoschein aus Eigengut bezahlt hast und es auch beweisen kannst. In diesem Fall musst du deinem Ehemann nichts vom Lottogewinn abtreten. Das wäre etwa der Fall, wenn du den Lottoschein online gekauft hast mit Geld von einem Konto, das aus einer Erbschaft stammt. Erbschaften gehören per Gesetz zum Eigengut und werden bei der Scheidung nicht geteilt.

Schlechte Karten bei Barkauf

Hast du den Lottoschein bar bezahlt, sieht es schlecht aus. Es lässt sich juristisch kaum zweifelsfrei feststellen, woher das Geld wirklich stammt – ob aus Errungenschaft oder Eigengut.

Was viele nicht wissen: Während der Ehe generiertes Einkommen gehört in die Errungenschaft. Hast du den Lottoschein also mit Geld von deinem Lohnkonto bezahlt, wird der Gewinn ebenfalls geteilt.

Fallen Gewinnsteuer an?

Der Fiskus wird dir nichts abzwacken. Lottogewinne bis zu einer Million Franken sind seit 2019 steuerfrei. Es fallen somit weder Einkommens- und Verrechnungssteuern an.

Contentpartnerschaft mit Comparis.ch Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit Comparis.ch. Die Fragen in dieser Rubrik wurden dem Kundencenter von Comparis gestellt und von Experten beantwortet. Die Antworten werden als Ratgeber in dieser Rubrik veröffentlicht. Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt. (red)

Viele Grüsse von Comparis.ch

Fragen? Fragen!

Hast du noch Fragen zu diesem Thema? Oder hast du eine Frage, die die Comparis-Experten einmal beantworten sollten? Dann schreib eine E-Mail an money-matter@comparis.ch!

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Sparen like a pro: Diese 23 Leute machen es vor Wenn Erwachsene mit Geld umgehen würden, wie es Kinder tun Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter