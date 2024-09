Die Fahrt in die Weinregion kannst du bereits im Zug geniessen. bild: sbb

5 Weinwanderungen, um die Schweiz zu entdecken

Der Herbst ist die perfekte Zeit, um die farbenfrohen Weinberge der Schweiz zu erkunden. Hier sind fünf Weinwanderungen, die du bequem mit dem ÖV erreichst.

team sbb.ch

Rebweg Salgesch nach Siders – Walliser Weingenuss

Blick auf das Weindorf Salgesch. Bild: switzerland Tourism_Tina Sturzenegger

Der Rebweg zwischen Salgesch und Siders im Wallis ist eine perfekte Mischung aus Natur und Kultur. Diese Wanderung führt dich durch eine der wertvollsten Weinregionen der Schweiz, bekannt für ihre traditionsreiche Weinkultur und beeindruckenden Landschaften.

Die Wanderung beginnt in Salgesch, wo du das historische Zumofenhaus, Teil des Walliser Weinmuseums, besuchen kannst. Hier erfährst du alles über die Geschichte des Weinbaus in der Region. Auf dem Weg nach Siders durchquerst du zahlreiche Winzerdörfer und erlebst die wilde Schönheit der Raspille-Schlucht, die auch die Sprachgrenze zwischen dem deutsch- und französischsprachigen Teil des Wallis markiert.

Der Weg ist gesäumt von Informationsschildern, die dir Einblicke in die verschiedenen Rebsorten, die Geschichte und die Technik des Weinbaus geben – mit zahlreichen Möglichkeiten, Trauben und Weine zu degustieren.

Am Ende der Wanderung erwartet dich das Château de Villa in Siders, wo du nicht nur die Ausstellungen des Weinmuseums anschauen, sondern auch im Restaurant lokale Spezialitäten geniessen kannst. Der Besuch in der «Oenothèque du Villa», der grössten Walliser Vinothek, rundet den Tag ab.

Start: Bahnhof Salgesch

Bahnhof Salgesch Ziel: Bahnhof Siders

Bahnhof Siders Dauer: 2 Stunden

2 Stunden Länge: 7,5 km

7,5 km Schwierigkeitsgrad: Leicht

Mit dem Zug erreichst du Salgesch ganz bequem und startest direkt vom Bahnhof aus deine Wanderung. Und von Siders kommst du auch wieder mit dem ÖV zurück nach Hause.

Dieser Ausflug ist ideal für alle, die eine entspannte Tour in den Weinbergen mit kulturellen Highlights verbinden möchten.

Lavaux UNESCO – Panoramawanderung über dem Genfersee

Geniesse herrliche Aussichten auf die Reben, die Berge und den Genfersee. bild: ronny Perraudin

Das Lavaux-Gebiet, ein UNESCO-Welterbe, ist eines der bekanntesten und schönsten Weinbaugebiete der Schweiz. Die terrassierten Weinberge erstrecken sich über eine Fläche von rund 800 Hektar und bieten eine wunderbare Aussicht auf den Genfersee und die dahinterliegenden Alpen. Diese Region ist nicht nur für ihre Schönheit bekannt, sondern auch für die Geschichte und Kultur des Weinbaus, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht.

Die Wanderung kann in verschiedenen Dörfern gestartet werden, darunter Chexbres, Saint-Saphorin oder Rivaz. Der Weg führt dich durch schmale Pfade, vorbei an vielen Winzerdörfern und zahlreichen Weingütern, die zur Verkostung ihrer lokalen Weine einladen. Auf deiner Wanderung lernst du nicht nur die Landschaft, sondern auch die Geschichte und Tradition des Weinbaus in Lavaux kennen.

Die Rundwanderung ist etwas anspruchsvoller, aber die Mühe lohnt: Ein Highlight dieser Tour ist der spektakuläre Blick über den Genfersee und die Alpen bei klarem Herbstwetter.

Start/Ziel: Bahnhof Chexbres-Village

Bahnhof Chexbres-Village Dauer: 4 Stunden 30 Minuten

4 Stunden 30 Minuten Länge: 10,4 km

10,4 km Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mit dem Zug erreichst du Chexbres direkt und kannst von dort aus die Rundwanderung beginnen.

Ein Muss für alle, die die Schönheit der Genfersee-Region geniessen und mehr über die Weinbaukultur in dieser UNESCO-geschützten Landschaft erfahren möchten.

Weinwanderung Bonvillars – Idylle am Neuenburgersee

Der Ausblick auf den Neuenburgersee und die Alpen ist grandios. bild: Laurent Lepeule

Die Weinwanderung in der Region Bonvillars bietet eine Mischung aus Natur und traditioneller Weinkultur: Der Wanderweg beginnt in Champagne und führt dich durch die Dörfer Onnens, Corcelles-près-Concise und Concise, die dich alle zum Verweilen einladen – sei es für eine Rast in einem der lokalen Cafés oder für eine Weinverkostung in einem der zahlreichen Weingüter.

Start: Bushaltestelle Champagne, collège

Bushaltestelle Champagne, collège Ziel: Bushaltestelle Concise, village

Bushaltestelle Concise, village Dauer: 4 Stunden

4 Stunden Länge: 12 km

12 km Schwierigkeitsgrad: Einfach

Mit dem Bus Nr. 635 erreichst du Champagne, collège ab dem Bahnhof Yverdon-les-Bains. Und nach der Wanderung bringt dich der Bus auch wieder zurück.

Diese Wanderung ist ideal für einen entspannten Tag, bei dem du die Natur ohne grosse Anstrengung geniessen kannst. Der Weg ist gut begehbar und eignet sich auch für weniger geübte Wanderfreudige.

Tipp: Stopp in Neuenburg

Vor oder nach der Wanderung lohnt sich ein Besuch der Stadt Neuenburg. Besonders sehenswert sind das Château de Neuchâtel, das im 12. Jahrhundert erbaut wurde, und die Collégiale, eine beeindruckende gotische Kirche, die ebenfalls aus dem Mittelalter stammt.

Ein Spaziergang entlang der Esplanade du Mont-Blanc bietet zudem einen wunderschönen Blick über den Neuenburgersee und die umliegenden Berge. Wenn du möchtest, kannst du die Wanderung mit einer Schifffahrt auf dem Neuenburgersee kombinieren, um den Tag abzurunden.

Baselbieter-Weinwanderung vor den Toren Basels

Der gemütliche Weg führt durch die grösste zusammenhängende Rebfläche des Baselbiets. bild: Guido Schärli

Die Baselbieter Weinwanderung beginnt direkt vor den Toren der Stadt Basel und führt vom grössten zusammenhängenden Rebberg des Baselbiets (ca. 16 ha) im Aescher Klustal zum Ettinger Vorderberg, einem der kleinsten Rebberge des Kantons.

Unterwegs erlebt man eine abwechslungsreiche, natur- und kulturhistorisch interessante Landschaft. Bei klarem Wetter reicht der Blick bis zu den Vogesen und den Höhen des Schwarzwaldes. Wenn du deine Wanderung etwas verkürzen möchtest, gibt es die Möglichkeit, die Tour in Ettingen zu beenden. Ansonsten führt dich die Route weiter bis nach Reinach. Ein Besuch der Stadt Basel vor oder nach der Wanderung ist ebenfalls eine empfehlenswerte Ergänzung zu diesem Ausflug.

Start: Bahnhof Aesch oder Tramhaltestelle Aesch, Dorf

Bahnhof Aesch oder Tramhaltestelle Aesch, Dorf Ziel: Bushaltestelle Reinach, Chäppeli

Bushaltestelle Reinach, Chäppeli Dauer: 2 Stunden 30 Minuten

2 Stunden 30 Minuten Länge: 9,3 km

9,3 km Schwierigkeitsgrad: Leicht

Für die Anreise kannst du entweder die S3 von Basel nach Aesch nehmen oder das Tram 11 bis Aesch, Dorf. Für die Rückreise ab Reinach, Chäppeli stehen dir der Bus 62 oder 64 nach Dornach bzw. Therwil zur Verfügung. Wenn du in Ettingen abkürzen möchtest, kannst du dort das Tram 10 nehmen, um nach Basel zurückzukehren.

Diese Tour ist ideal für einen halben Tag in der Natur, besonders für diejenigen, die die Kombination von Weinbau und Stadtleben schätzen.

Panoramaweg Buchberg – Genuss und Abenteuer

Die Kirche thront oberhalb von üppigen Rebbergen und es bietet sich eine atemberaubende Fernsicht. bild: Regionaler Naturpark Schaffhausen

Buchberg liegt im Kanton Schaffhausen und ist unter anderem bekannt für seine malerischen Rebhänge. Die Wanderung beginnt und endet bei der Kirche in Buchberg und führt dich durch eine abwechslungsreiche Landschaft, die von Weinbergen, Wäldern und dem Rhein geprägt ist.

Unterwegs kommst du am Lindenhof vorbei, einem landwirtschaftlichen Betrieb, der für seine regionalen Köstlichkeiten bekannt ist – und für seinen Abenteuerspielplatz mit Traktoren. Ein besonderes Highlight für die Kleinen (und manchmal auch für die Grossen)!

Buchberg wird nicht ohne Grund auch das «13 Brunnen Dorf» genannt: Wie du am Namen vielleicht schon geahnt hast, ist das historisch bedeutsames Dorf für seine Brunnen bekannt. Die Brunnen, die über das ganze Dorf verteilt sind, haben in der Vergangenheit eine wichtige Rolle in der Wasserversorgung der Region gespielt. Die gut erhaltenen Brunnen sind nicht nur funktional, sondern auch architektonisch interessant und verleihen dem Dorf seinen einzigartigen Charme.

Die Wanderung endet wieder in Buchberg, wo du noch einmal die schöne Aussicht über die Region geniessen kannst, bevor du den Rückweg mit dem ÖV antrittst.

Start/Ziel: Bushaltestelle Buchberg, Kirche

Bushaltestelle Buchberg, Kirche Dauer: 3 Stunden 35 Minuten

3 Stunden 35 Minuten Länge: 13,9 km

13,9 km Schwierigkeitsgrad: Leicht

Diese Wanderung ist für alle, die eine entspannte Tour inmitten einer idyllischen Landschaft unternehmen möchten.