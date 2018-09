Apple präsentiert die neuen iPhones – das musst du wissen

Am 12. September ist Apples Keynote des Jahres. Die Vorschau.

Was ist los?

Am Mittwoch, 12. September, präsentiert Apple die nächste iPhone-Generation.

Die Keynote wird ab 19 Uhr im Internet übertragen.

watson berichtet live.

Was soll daran spannend sein?

Es ist aus Konsumentensicht die Technologie-Show des Jahres (siehe unten). Apple gibt nicht nur bei den Smartphones die Trends vor, sondern dominiert diverse Branchen und beeinflusst die Freizeit- und Unterhaltungsindustrie.

Letztes Jahr sorgten die Kalifornier mit dem iPhone X für einen Paukenschlag. Allerdings wurde das erste Handy mit 3D-Gesichtserkennung wegen seines Preises kritisiert und von einigen Leuten verschmäht. Nun soll Apple seine Strategie angepasst haben und nicht nur das bislang grösste iPhone herausbringen, sondern auch ein erschwingliches Einsteigermodell.

Warum ist die iPhone-Keynote so wichtig?

Ob es einem gefällt oder nicht: Apple hat 2007 mit dem iPhone das Smartphone-Zeitalter eingeläutet und hält die anderen Hersteller auf Trab. Die Kalifornier machen innovative Technologien massentauglich, wie diverse Beispiele illustrieren:

Frustrierend aus Sicht vieler Konsumenten: Auch bezüglich Preis schauen die anderen Premium-Hersteller, was Apple tut. Und so gibt's mittlerweile auch Android-Smartphones, die die 1000-Franken-Schallgrenze durchbrochen haben.

Apple schnappt sich seit Jahren den Löwenanteil der Gewinne, die weltweit mit Smartphones erzielt werden. Doch sind die Verkäufe in vielen Ländern ins Stocken geraten und zumindest in Europa und den USA ist von einer Marktsättigung die Rede. Das bedeutet, der Konkurrenzkampf verschärft sich – und Apple dürfte dieses Jahr mit einem «Budget-iPhone» auf Huawei und andere Herausforderer aus Asien reagieren.

Es soll gleich drei neue iPhones geben:

iPhone XS und XS Plus? Come on, Apple!