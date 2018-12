Digital

Android

WhatsApp hat jetzt auch auf Android Bild-in-Bild-Modus



WhatsApp hat jetzt auch auf Android einen Bild-in-Bild-Modus und wird richtig computerig

WhatsApp wird weiter und weiter und weiter entwickelt. Schon vor langem wurde angekündigt, dass der Messenger einen Bild-in-Bild-Modus bekommen soll.

Bei iPhone-Nutzern funktioniert das längst. Jetzt funktioniert das neue Feature auch endlich bei Android-basierten Geräten, wie das Tech-Portal «Curved» berichtet.

Die Nutzer können damit YouTube-, Facebook- und Instagram-Videos, die ihnen geschickt werden, direkt in WhatsApp im Bild-in-Bild-Modus schauen.

So soll es gehen: Das Video öffnet sich dann nicht mehr erst in der jeweiligen App wie YouTube oder Instagram, sondern es wird in einem übergelagerten, schwebenden Fenster über WhatsApp angezeigt. Der gleiche Modus soll künftig auch bei Video-Chats und Telefonaten verfügbar sein.

Der Vorteil: Man kann als User im WhatsApp-Chat bleiben oder innerhalb des Messengers navigieren.

Um den Bild-in-Bild-Modus starten zu können, braucht ihr demnach mindestens die Android-Version 2.18'380.

(pbl)

Die Handschrift als Smartphone-Gegentrend Video: srf

Abonniere unseren Newsletter