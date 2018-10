Digital

HMDs Nokia 7.1 ist der Beweis: Ein gutes Smartphone für 350 Franken ist möglich



Bild: watson

HMD lanciert das Nokia 7.1 – das Anti-iPhone kostet gerade Mal 350 Franken

Mit dem Nokia 7.1 will HMD beweisen, dass ein gutes, schönes und sicheres Smartphone kein Vermögen kosten muss. Wir haben uns das Android-Smartphone, das am 15. Oktober erscheint, bereits angeschaut.

HMD hat am Donnerstagabend in London das neue Android-Smartphone Nokia 7.1 vorgestellt. Der Vorgänger, das Nokia 7, wurde Ende 2017 exklusiv in China veröffentlicht. Bei uns kam im Frühling 2018 das sehr grosse Nokia 7 Plus auf den Markt, das in unserem Test durchaus zu gefallen wusste: «Im Grossen und Ganzen kriegt man mit dem 7 Plus ein tolles Gerät für den Alltag zu einem fairen Preis», lautete das Fazit.

Wir haben das neue Nokia 7.1 kurz ausprobiert. Das sind die ersten Eindrücke

Das neue Nokia ist schmal, hat griffige Kanten und liegt somit sehr gut in der Hand. bild: watson

Die Rückseite ist aus Glas. Fingerabdrücke sind schnell sichtbar, dafür rutscht es nicht aus der Hand.

Das Nokia 7.1 in der Farbe Midnight Blue (Foto) kommt bei uns am 15. Oktober in den Verkauf und kostet 349 Franken. bild: watson

Das technisch gleiche Modell in der Farbe Gloss Steel erscheint am 1. November.

Das 5,84 Zoll grosses Full-HD-Display ist gestochen scharf und überzeugt auf den ersten Blick durch natürliche Farben.

bild: watson

Laut HMD sollen auf dem Nokia 7.1 Videos (Netflix, YouTube etc.) dank HDR10 (rechts) farblich besonders brillant aussehen. bild: hmd

Das Handy läuft auf den ersten Blick flüssig, aber Apps starten einen Tick langsamer als bei absoluten Top-Geräten (die teils das Vielfache kosten).

Das neue Nokia-Smartphone kommt mit Android 8.1. Das Update auf Android 9 soll laut HMD im November folgen. bild: watson

Wer sich an der Notch (Aussparung für die Kamera) stört, kann diese mit Android 9 ausblenden. bild: watson

HMD garantiert System-Updates für zwei Jahre und Sicherheits-Updates für mindestens drei Jahre.

Auf dem Nokia 7.1 läuft – wie bei allen neuen Nokia-Modellen –Android One, also das pure Android von Google ohne Modifikationen und ohne vorinstallierte Apps von Drittanbietern oder Nokia selbst. Leider wird das Gerät nicht mit Android 9 ausgeliefert, das Update soll aber im November nachgeliefert werden.

Es hat eine Dual-Kamera, die zum Beispiel Fotos mit verschwommenem Hintergrund ermöglicht. bild: watson

Der Fingerabdruck-Scanner liegt deutlich unterhalb der Kamera, so dass man nicht aus Versehen auf die Linse kommt. bild: watson

Der USB-C-Anschluss ermöglicht das schnelle Laden des Akkus. Laut HMD kann der Akku in 30 Minuten zu 50 Prozent geladen werden. bild: watson

Die Lautstärke-Wippe und die Ein-/Aus-Taste befinden sich wie immer auf der rechten Seite. bild: watson

Links sitzt der Hybrid-Dual-SIM-Slot: Man kann also zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM plus eine MicroSD-Karte einsetzen. bild: watson

Technisch ist das Gerät nur Mittelklasse (Spezifikationen am Ende des Artikels), das Design hingegen ist Premium. bild: watson

Auf der Oberseite findet sich der Kopfhörer-Anschluss. bild: watson

Der Kopfhörer-Anschluss ist umso bemerkenswerter, weil Nokia (bzw. HMD) nun als Zubehör kabellose Kopfhörer verkauft. bild: watson

Mit etwas Druck auf die Oberseite des Lade-Cases fahren die Kopfhörer heraus. Es scheint sich um eine Art Feder-Mechanismus zu handeln. bild: hmd

Im Vergleich zu anderen kabellosen Kopfhörern sind die Nokia Earbuds winzig. Sie bringen 5 Gramm auf die Waage. bild: watson

Das Lade-Case ermöglicht eine Laufzeit von maximal 16 Stunden. Das Case lädt die Nokia Earbuds per USB-C-Anschluss. bild: watson

Das Nokia 7.1 in Zahlen

5,84 Zoll grosses Full-HD-Display (2280 Mal 1080 Pixel); 19:9-Format

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 636

Dual-Kamera mit Zeiss Optics 12MP/5MP

Weitwinkel-Front-Kamera mit 8MP

Speicher: 32 GB/ 64 GB (mit MicroSD-Karte erweiterbar, max. 400 GB)

RAM: 3 GB / 4 GB

Akku: 3060 mAh

USB-C (Schnelllade-Funktion)

3.5mm-Kopfhörerbuchse

Hybrid-Dual-SIM-Slot: 2 Nano-SIM-Karten oder Nano-SIM plus MicroSD-Karte

Gewicht: 160 Gramm

Minimum 2 Jahre System-Updates und drei Jahre Sicherheits-Updates garantiert

Betriebssystem: Android 8.1 Oreo (Update auf Android 9 im November)

Die Präsentation des Nokia 7.1 im Video Video: YouTube/Nokia Mobile

Warum das unterschätzte Nokia 8 ein echter Geheimtipp ist

