Digital

Apple

Dieser Code lässt jedes iPhone und iPad sofort abstürzen



bild: 9to5mac

Dieses Zeichen lässt jedes iPhone und iPad sofort abstürzen

Nachrichten, die eine bestimmte Zeichenfolge enthalten, bringen Apple-Geräte zum Absturz. Scherzkekse machen sich das zu Nutze und ärgern ihre Freunde, indem sie sogenannte Textbomben verschicken.

Erneut kursiert in den sozialen Medien und bei Messenger-Diensten wie WhatsApp eine sogenannte Textbombe. Dabei handelt es sich um eine Nachricht, die eine für iPhones und iPads schädliche Zeichenfolge enthält. Sie führt dazu, dass das Gerät abstürzt bzw. einfriert. Die Absender verschicken solche Nachrichten wohl, um Apple-Nutzern einen Streich zu spielen.

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Solche Textbomben verbreiten sich immer wieder. Sie enthalten meistens Zeichen in einer Sprache, die von der Apple-Software nicht richtig verarbeitet werden kann. In diesem Fall kommt iOS mit einem bestimmten Zeichen in der Sprache Sindhi nicht klar. Laut Nutzerberichten versteckt sich das schädliche Zeichen in einer Emoji-Flagge. Das Problem betrifft nicht nur über WhatsApp empfangene Nachrichten, sondern auch Tweets und Postings in sozialen Medien.

Laut Nutzerberichten schaltet sich das Smartphone oder Tablet nach dem Öffnen der Nachricht ab oder reagiert nicht mehr auf Eingaben. Nach dem Neustart ist das Problem jedoch behoben. Die Textbombe verursacht also keinen dauerhaften Schaden.

video of it in action, credit to MTAC on discord pic.twitter.com/hvFqkkAHg1 — Benjamin G.  (@randomblock1_) April 23, 2020

Apple behebt solche Software-Fehler nach dem Bekanntwerden durch ein Update, so dass die Textbombe nach einiger Zeit nicht mehr funktioniert. Für den aktuellen Fall steht ein solches Update noch aus. Nutzer können sich vorübergehend schützen, indem sie Push-Benachrichtigungen deaktivieren.

(t-online)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

Das neue iPad Pro von Apple (2020) So werden diese Emojis interpretiert Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter