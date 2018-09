Digital

Apple-Keynote: die 4 brennendsten Fragen und Antworten



Revolutionäre Enthüllung? Darum wird die iPhone-Keynote heute Abend ein Knüller

Neue iPhones, eine neue Apple Watch und mehr ... watson hat das Rätsel um die Apple-Einladung geknackt. Und Rat für Hater.

Heute Abend ist Apples Special Event. Und die halbe Welt ein Haufen Klick-gieriger Journalisten rätselt ...

Was hat es mit diesem Symbol auf sich?

Auf der offiziellen Einladung prangt ein Ring, der eine Anspielung auf das Steve Jobs Theater im kalifornischen Cupertino sein dürfte, in dem die Show stattfindet.

Oder steckt viel mehr dahinter?

Das Spiel mit der kreisrunden Form lasse sich als Hinweis auf die Einführung eines neuen kreisrunden Ziffernblatts für die Apple Watch Series 4 verstehen, spekuliert das an sich seriöse Handelsblatt – «oder auf ein völlig neues Produkt».

Damit nicht genug:

Die Aufforderung «Versammelt euch» deute etwas viel Weitergehendes an. Sie passe «zur grösseren strategischen Vision», die der CEO, Tim Cook, fürs Unternehmen habe.

Und wir fragen ganz aufgeregt: Hat Apple das Rad neu erfunden? Oder den Ring, um uns alle zu knechten?

Kennt ihr die neusten Gerüchte?

Oh ja! Verraten wir aber (noch) nicht. Irgend etwas Spannendes müssen wir trotz all der Informationslecks Spekulationen im Vorfeld noch in der Rückhand behalten.

Wo soll ich die Show mitverfolgen?

Public Viewings sind uns keine bekannt. Darum:

Natürlich bei watson. Wir berichten live ab ca. 18.30 Uhr.

Wer einen Second-Screen zur Verfügung hat: Die Video-Übertragung beginnt um 19 Uhr und wird über die Apple-Website gestreamt. Und erstmals via Twitter, warum auch immer ...

Ich mag Apple nicht. Was soll ich tun?

Trotzdem tapfer gucken!

Wer weiss, vielleicht passiert während der Live-Show eine lustige Panne. Wie letztes Jahr, als Apples Software-Chef Craig Federighi die neue Gesichtserkennung demonstrieren wollte und ihn sein eigenes iPhone nicht erkannte. 😂

Fakt ist: Die Keynote wird jede Menge Gesprächsstoff liefern, das können wir garantieren. Gespannt sein darf man auch aufs neue «Budget»-iPhone. Oder was Apple darunter versteht.

Und vielleicht lässt Tim Cook als «One More Thing» die Notch verschwinden. Amazing!

Umfrage Bist du auch schon so gespannt auf die Apple-Show? Ja!

Oh ja!

Oh ja ja!

Abstimmen 89 Votes zu: Bist du auch schon so gespannt auf die Apple-Show? 29% Ja!

17% Oh ja!

52% Oh ja ja!

