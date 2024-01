«Form follows emotion»

Hartmut Esslinger gilt als einer der einflussreichsten Designer und Strategieberater der Welt. Er ist der Gründer von frog design , einer weltweit tätigen Design- und Innovations-Agentur mit mehrals 1000 Mitarbeitern in 13 Studios in Amerika, Europa, Afrika und Asien.Mit «form followsemotion» etablierte Esslinger Design und kreative Innovation in den Chefetagen von Unternehmen in aller Welt. Zusammen mit seinen «frogs» entwickelte er Designstrategien und Produkte unter anderem für Louis Vuitton, Lufthansa, Disney, SAP und Microsoft. Gemeinsam mit Steve Jobs machte er Apple zu einer globalführenden «Designmacht».Das Design von Hartmut Esslinger findet sich in vielen Museen der Welt, etwa in der Neuen Sammlung, München,dem Museum of Modern Art, New York, oder dem Museumof Modern Art, San Francisco – um nur einige zu nennen. (Quelle: Verlag)