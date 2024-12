Kein richtiger Toyota: Mit dem Urban Cruiser bringen die Japaner im Sommer 2025 ein weiteres E-Auto. Bild: Toyota

Darum ist Toyotas neues Elektroauto kein echter Toyota

Toyota will sein Angebot an Elektroautos in den kommenden Jahren massiv ausbauen. Den Anfang macht 2025 der Urban Cruiser. Ein echter Toyota ist er allerdings nicht.

Mehr «Digital»

Ein Artikel von

Die vorerst noch überschaubare Elektroflotte von Toyota wird im Sommer 2025 um den batterieelektrisch angetriebenen Kompakt-SUV Urban Cruiser erweitert. Das Design des 4,28 Meter langen Fünftürers setzt auf selbstbewusste Kanten und Linien, eine hohe Fronthaube sowie Unterfahrschutzelemente. Autofans dürfte die Optik allerdings bekannt vorkommen: Der Urban Cruiser ist ein Schwestermodell des kürzlich vorgestellten Suzuki eVitara, es handelt sich also nicht um eine Eigenentwicklung.

Mit seiner Rundum-Beplankung macht der Toyota Urban Cruiser auf robust. Bild: Toyota

Mit einem Radstand von 2,70 Metern verspricht der Stromer zudem einen geräumigen Innenraum. Dank einer in Längsrichtung verschiebbaren Rückbank sollen die Fondpassagiere bei Bedarf besonders viel Beinfreiheit geniessen können. Die Lehne der Rückbank lässt sich zudem in der Neigung verstellen und im Verhältnis 40:20:40 umklappen. Eine Angabe für das Kofferraumvolumen macht Toyota noch nicht. Beim Suzuki-Pendant sind es lediglich 306 Liter.

Das Cockpit wirkt sehr … klassisch. Bild: Toyota

Das Cockpit bietet einen Mix aus echten Schaltern und Knöpfen sowie zwei mittelgrossen Displays. Das linke Display hinter dem Lenkrad zeigt vor allem fahrrelevante Informationen, der rechte Touchscreen ist Anzeige- und Bedienoberfläche für das Infotainmentsystem.

Die Infotainment-Technik mit integrierter Satellitennavigation verfügt über aktuelle Konnektivitätsstandards. Über eine App kann sich der Nutzer auch aus der Ferne über den Ladezustand der Batterie informieren und gegebenenfalls einen Ladevorgang planen. Optional kann der Urban Cruiser mit einem JBL-Soundsystem, einem Glasdach oder einem elektrisch verstellbaren Fahrersitz ausgestattet werden.

Elektroauto © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Antrieb in drei Varianten und zwei Akkugrössen

Beim Antrieb lässt Toyota den Kunden die Wahl zwischen drei Varianten. Die Basis kombiniert einen 106 kW/144 PS starken Frontantrieb mit einer 49 kWh grossen Batterie. Alternativ steht eine grössere Batterie mit 61 kWh zur Verfügung, die mit einem 128 kW/174 PS starken Frontantrieb oder einem zweimotorigen Allradantrieb mit 135 kW/184 PS kombiniert werden kann.

Kofferraum: Bei Bedarf lässt sich der Platz für Gepäck deutlich erweitern. Bild: Toyota

Zur Reichweite gibt es noch keine Angaben. Die grosse Batterie sollte auf jeden Fall mehr als 400 Kilometer ermöglichen. Bei der Ladeleistung erlaubt der Toyota vermutlich wie das Suzuki-Pendant 11 kW bei Wechselstrom und 150 kW bei Gleichstrom.

Auch zu den Fahrleistungen macht Toyota noch keine Angaben. Suzuki nennt für den eVitara eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h für alle Antriebsvarianten und eine Sprintzeit von 7,4 Sekunden für die Allradversion.

Was den Preis des neuen Stromers angeht, muss man wieder schätzen. Bei gut 30'000 Franken dürfte sich der Einstiegspreis einpendeln, wenn sich Toyota gegenüber Konkurrenten wie dem VW ID.3 einigermassen attraktiv positionieren will.