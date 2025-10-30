Für alle mit viel Platzbedarf: Der PV5 bietet viel Raum und einen elektrischen Antrieb. bild: Kia/dpa-tmn

Kias Elektro-Kleintransporter will den Transportermarkt aufmischen

Mit ihren E-Autos haben die Koreaner den europäischen Automarkt aufgewirbelt. Mit dem ebenfalls elektrischen PV5 will sich Kia nun auch bei den Nutzfahrzeugen behaupten.

VW Transporter, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Fiat Ducato und Renault Traffic bekommen Konkurrenz aus Korea: Nachdem bislang nur Hyundai ein paar wenige Kleintransporter ins Land geholt hat, geht Kia jetzt im grossen Stil das Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen an.

Dafür haben die Koreaner einen eigenen Baukasten für eine ganze Modellfamilie entwickelt und daheim im Korea eine Fabrik aus dem Boden gestampft, in der schon bald 100'000 Autos pro Jahr vom Band laufen sollen – Tendenz steigend.

Zwar soll das Portfolio mittelfristig vom Winzling für die letzte Meile bis zum Maxi reichen, der nahe an die 7,5 Tonnen kommt. Doch los geht es noch in diesem Jahr in der Mitte des Marktes mit dem PV5. Der zielt direkt auf VW Bulli & Co. ab.

Wie alle künftigen PV-Modelle ist auch der PV5 ausschliesslich mit Elektroantrieb erhältlich und kommt als Kastenwagen oder Kleinbus in mehr als einem Dutzend Varianten auf den Markt. Die Preise beginnen bei knapp unter 40'000 Euro oder 38’950 Franken in der Schweiz; damit liegt der PV5 zumindest in Deutschland preislich rund ein Drittel unter vergleichbaren europäischen Modellen. Selbst als Diesel können die etablierten europäischen Hersteller die Kampfansage aus Korea meist kaum kontern.

Ein bisschen Komfort fürs mobile Arbeiten

Trotzdem ist der PV5 alles andere als eine spartanische Sparbüchse. Im Gegenteil: Er ist einer der ersten Transporter, die auf einer originär für E-Fahrzeuge entwickelten Plattform aufbauen. Dadurch bietet er Vorteile wie eine gute Integration der Akkus, eine hohe Zuladung und einen ebenen und obendrein flachen Boden. Vor allem wird bei der Ausstattung nicht gekleckert, sondern geklotzt.

Aufgeräumt, optisch weitgehend unauffällig und gut ausgestattet: So präsentiert sich der Innenraum des Fahrzeugs. bild. kia

Wenn auch oft gegen Aufpreis, bietet das Modell vorn klimatisierbare und hinten zumindest beheizbare Sitze, ausserdem eine Abstandsregelung und zusätzlich zu den Rückspiegeln eine Kamera. Deren Bild vom rückwärtigen Verkehrsgeschehen wird beim Blinken in den Tacho eingeblendet.

Hinzu kommt ein grosser Touchscreen mit neuer Software, die offen ist für externe Apps etwa jener gewerblicher Flotten, die den PV5 nutzen.

Viele Ablagen und gute Aussichten

Dazu tragen Design und Ergonomie des Kia den langen Fahr- und Arbeitszeiten in diesem Segment Rechnung: Die Sitze mögen vielleicht nicht den meisten Seitenhalt bieten, sind aber bequem und erleichtern mit ihrer flachen Struktur das häufige Ein- und Aussteigen.

Bitte einsteigen: Hier zeigt sich der PV5 als Kleinbus für bis zu sieben Personen. bild: kia

Die tief gezogenen Seitenfenster und die schmalen Karosseriesäulen ermöglichen einen guten Rundumblick. Bis hinunter zum Fussboden gibt es zahlreiche Ablagen für alles, was man für ein Leben auf der Strasse braucht.

Platz für sieben Personen im Kleinbus oder viele Päckchen

Dabei haben die Koreaner auch den rückwärtigen Raum nicht vergessen. Bei zunächst 4,70 Meter Länge und 3 Metern Radstand gibt es einen Kasten mit Schiebe- und grossen Flügeltüren, 790 Kilogramm Nutzlast und 4,4 Kubikmetern Ladevolumen.

Oder man kauft den grosszügig verglasten Kleinbus mit klassischer Heckklappe und findet auf Sitzen oder Bänken Platz für bis zu sieben Personen. Hier wie dort nutzt Kia den Akku auch als Powerbank und stellt den Strom für externe Anwendungen zur Verfügung. Camping-Umbauten sollen damit genauso einfach sein wie etwa der Einsatz von Werkzeugen.

Beim Fahren und beim Laden eher langsam

Zuallererst natürlich braucht es den Akku allerdings zum Fahren. Da bietet Kia aktuell zwei Konfigurationen an: Im vorläufigen Basismodell hat der PV5 einen Frontmotor mit 89 kW/122 PS und einen 51,5 kWh grossen Akku für bestenfalls 297 Normkilometer. Alternativ kommt der Korea-Bulli mit 120 kW/163 PS, 71,2 kWh und 416 Kilometer Normreichweite. Später ist zur Preiskorrektur nach unten auch ein 43,3-kWh-Akku geplant.

Rasende Kiste? Eher nein, aber so ein Gefährt ist freilich kein Rennwagen – schon allein wegen des hohen cw-Wertes. bild: kia

Egal, mit welchem PV5 man unterwegs ist – mehr als 135 Kilometer pro Stunde sind nicht möglich. Sonst müsste er angesichts seines hohen cw-Wertes noch öfter an die Ladesäule und man würde noch schmerzlicher den Unterschied zu Personenwagen wie dem elektrischen EV6 mit hoher Reichweite und Ladeleistung spüren: Während der EV6 am Wechselstrom (AC) an der Wallbox mit bis zu 22 kW und am Gleichstrom (DC) etwa an der Schnellladesäule mit bestenfalls 258 kW lädt, ist hier schon bei 11 und 150 kW Schluss.

Siegerlächeln im Stadtverkehr

Aber da Lieferwagen ja ohnehin meist im urbanen Raum unterwegs sind, spielt das mässige Tempo kaum eine Rolle. Den meisten Anwendern sollte zudem auch die Reichweite für den einen oder anderen Arbeitstag genügen. Stattdessen erfreut man sich an der entspannten Ruhe, die so gar nichts gemein hat mit dem Dröhnen vieler Diesel. Genauso übrigens wie der spontane Antritt: Der garantiert dem PV5 beim Ampelspurt schnell mal ein, zwei Längen Vorsprung.

Und wo andere am Ende der Fahrt beim Rangieren arg ins Schwitzen kommen, kann der PV5-Fahrer entspannen: Ohne Verbrenner im Bug schlagen die Vorderräder hier weiter ein, der Wendekreis schrumpft und Rangieren wird zum Kinderspiel.

Fazit: Können Bulli & Co. bald einpacken?

Praktisch, preiswert und dank Elektroantrieb zukunftsfest – so fordert Kia die Konkurrenz bei Handel, Handwerk und Gewerbe mutig heraus. Zumal die Koreaner nicht nur auf die Strahlkraft des einen Autos setzen.

Ihr kleineres Servicenetz kompensieren sie mit einer Sieben-Jahres-Garantie. Alternativen Transportbedürfnissen kommen sie bald mit alternativen Autos entgegen. Wenn die PV-Familie vollständig ist, dürfte sie von 1 bis 9 reichen und ein besonders grosses Spektrum abdecken. Dann können die Konkurrenten womöglich tatsächlich einpacken.