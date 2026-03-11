bedeckt14°
DE | FR
burger
Digital
EU

EU-Parlament will freiwillige Chatkontrolle vorerst verlängern

EU is watching you Symbolbild zum Thema Chatkontrolle, Überwachung von Messengerdiensten usw.
Die freiwillige Chatkontrolle erlaubt Messengerdiensten, Nachrichtenverläufe zur Bekämpfung von Kinderpornografie zu scannen. (Symbolbild)Bild: imago-images.de

EU-Parlament will freiwillige Chatkontrolle vorerst verlängern

11.03.2026, 16:1811.03.2026, 16:18

Das Europäische Parlament hat sich übergangsweise für eine Verlängerung der freiwilligen sogenannten Chatkontrolle im Kampf gegen Kinderpornografie ausgesprochen. Die Abgeordneten in Strassburg stimmten für die abgespeckte Version eines Vorschlags der Europäischen Kommission.

Insbesondere wollen sie eine Befristung der Regeln bis zum 3. August 2027 statt bis zum 3. April 2028. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier wollen die Massnahmen zudem auf Material beschränken, das etwa von Strafverfolgungsbehörden als potenzielles Missbrauch-Material gemeldet wurde.

Verhandlungen zwischen den Abgeordneten und den EU-Staaten, die den Kommissionsvorschlag ohne Änderungen akzeptiert hatten, sollen noch diese Woche beginnen. Erst nach einer Einigung können die Regelungen verlängert werden.

WhatsApp, LinkedIn, Google und Co. nutzen Ausnahme

Die befristete Ausnahme von europäischen Datenschutzregeln erlaubt es Messengerdiensten wie WhatsApp, Nachrichtenverläufe zu scannen, um verbotene Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch aufzuspüren und zu melden. Von dieser temporären Regelung machen auch die Tech-Unternehmen Google und Microsoft sowie die Online-Plattform LinkedIn Gebrauch. Nach der bisherigen Vereinbarung läuft die Ausnahme am 3. April aus.

Eigentlich will die EU eine langfristige Lösung für gesetzliche Vorgaben zum Schutz von Kindern im Internet finden. Die Verhandlungen dazu laufen jedoch noch. Die EU-Staaten wollen die Ausnahmereglung gerne dauerhaft machen. (nil/sda/dpa)

Mehr Digitales:

So wollen europäische Hersteller Google vom Smartphone werfen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1000 km Reichweite und Laden in 9 Minuten: Das ist der E-Auto-Akku gegen Reichweitenangst
BYD hat eine neue Batterie für Elektroautos vorgestellt. Die Blade-2.0-Zelle soll sich in neun Minuten von zehn auf 97 Prozent laden lassen – und nach Europa kommen.
Der weltgrösste Elektroautohersteller BYD hat eine neue Akku-Generation für Elektroautos vorgestellt. Gegenüber der ersten Blade-Batterie steigt die Energiedichte nur um 5 Prozent. BYD hat dafür die Ladeleistung deutlich erhöht. Die Blade-2.0-Batterie soll sich mit maximal 1500 kW in neun Minuten von zehn auf 97 Prozent laden lassen – ein Verfahren, das BYD «Flash-Laden» nennt. Von zehn auf 70 Prozent lädt der Akku in fünf Minuten, sofern eine entsprechend leistungsfähige Ladestation verfügbar ist.

Laut BYD-Chef Wang Chuanfu beseitige die Technik damit die letzten Schwächen von Elektroautos gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.
Zur Story