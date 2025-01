Elon Musk gibt gerne mit seinen Gaming-Skills an.

Schummelt Elon Musk bei Videospielen? Es gibt Indizien

Nebst Unternehmen kaufen hat Elon Musk noch ein anderes Hobby: Videospiele. Jetzt werfen ihm bekannte Gamer vor, seine dortigen Erfolge erschummelt zu haben.

Steve Haak / t-online

Ein Artikel von

Tech-Milliardär Elon Musk ist nicht nur geschäftlich erfolgreich. Der CEO von Tesla oder SpaceX ist auch bei Videospielen vorn mit dabei. Neben Erfolgen bei den Action-Rollenspielen «Elden Ring» und «Diablo 4» hat sich der Milliardär auch beim kürzlich veröffentlichten «Path of Exile 2» einen vorderen Platz in der Weltrangliste erspielt.

Allerdings bezweifeln andere Spieler, dass sich der vielbeschäftigte Unternehmer den Platz selbst erkämpft hat. Auf der Plattform Reddit sammeln sie Hinweise dafür, dass Musk andere Spieler beauftragt haben könnte, bei «Path of Exile 2» Punkte für ihn zu holen.

Die Hinweise dafür liefert Musk selbst in seinen Livestreams, in denen er den Titel spielt. Auffällig sei laut der Reddit-Nutzer, dass Musk als eigentlich erfahrener Spieler grundlegende Spielmechaniken nicht beherrsche.

«Path of Exile 2» Das Action-Rollenspiel «Path of Exile 2» ist Anfang Dezember 2024 im Early Access erschienen. Das fertige Spiel soll in der ersten Hälfte dieses Jahres veröffentlicht werden. Das Spiel ist die Fortsetzung von «Path of Exile» aus dem Jahr 2013. Beide Titel sind kostenlos spielbar und finanzieren sich über sogenannte Mikrotransaktionen. Das sind zusätzliche Inhalte im Spiel, die Nutzer für Bargeld erwerben können.

Hat Musk chinesische Spieler beauftragt?

Die Nutzer vermuten, dass Musk chinesische Spieler damit beauftragt haben könnte, seinen Account erfolgreich zu machen. Dafür gebe es ebenfalls entsprechende Hinweise. Wenn andere Spieler versucht hätten, über Musks Account mit ihm zu kommunizieren, sei die Nachricht ins Chinesische übersetzt worden.

Ob an den Vorwürfen etwas dran ist, wird sich vermutlich nicht klären lassen. Fakt ist, dass Spieler für das Erreichen einer Spitzenposition in der Weltrangliste von «Diablo 4» oder «Path of Exile» tage- oder wochenlang fast ununterbrochen spielen.

Ob ein Unternehmer wie Musk neben seinen beruflichen – und seit Kurzem – politischen Tätigkeiten die Zeit dafür hat, darf zumindest bezweifelt werden.

Fun Fact: Angeblich soll der Milliardär sogar während seines Interviews mit AfD-Chefin Alice Weidel in der vergangenen Woche «Path of Exile 2» gespielt haben. Laut Berichten sei der Account von Musk während des Gesprächs in dem Spiel aktiv gewesen.