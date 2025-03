Einfach 24 witzige Dinge, die (wohl) nur Gamer verstehen

Nintendo kündigt Nachfolger der Switch an – Konsole 2025 erhältlich

Nintendo hat Mitte Januar den lang ersehnten Nachfolger der Switch angekündigt . Interessierte können das neue Modell ab April bei Events in verschiedenen Grossstädten testen , allerdings (zunächst) nicht in der Schweiz. Die neue Spielekonsole mit dem Namen Nintendo Switch 2 kommt 2025 auf den Markt. Weitere Details zur neuen Konsole will Nintendo in einer Präsentation am 2. April enthüllen.