Das ist der neue und letzte Beatles-Song – mit John Lennon und ein bisschen KI

Obwohl sich die Beatles bereits vor über 50 Jahren auflösten, hält die Band immer noch unzählige Musik-Rekorde. Heute ist der letzte Song mit allen vier Beatles erschienen – und das auch dank KI-Technologie.

Mehr als 50 Jahre nach der Trennung der Beatles ist heute der letzte gemeinsame Song von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr erschienen – und dies, obgleich sich zwei der vier Bandmitglieder nicht mehr unter den Lebenden befinden.

Das ist der letzte Beatles-Song:

Mithilfe eines KI-Programms wurde die Stimme von John Lennon aus einer Studioaufnahme des Liedes aus dem Jahr 1979 herausgefiltert. Der Rest des Songs wurde von Paul McCartney und Ringo Starr produziert. Die Gitarre «spielt» der 2001 verstorbene George Harrison. Er hatte in den Neunzigerjahren mehrere Tonaufnahmen seines Gitarrenspiels gemacht.

Dieser Kompilation aus Harrisons Gitarrenaufnahmen, der KI-gefilterten Stimme von John Lennon sowie Ringo Starr und Paul McCartney verdanken wir nun das definitiv letzte Lied der Beatles. In der zwölfminütigen Doku, die auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Beatles veröffentlicht wurde, bezeichnete Ringo Starr den Song als «finalen Track der Beatles». Morgen, am 3. November, erscheint das Musik-Video zum Song.

Die Doku zum Song: Video: YouTube/TheBeatlesVEVO

Die Geschichte von «Now and Then»

In etwas mehr als sieben Jahren zwischen 1963 und 1970 veröffentlichten die Beatles insgesamt 13 Alben. Während den Arbeiten an ihrem letzten Album «Let It Be» kam es zu Streitigkeiten zwischen den Bandmitgliedern. Nach der Veröffentlichung des Albums 1970 löste sich die Band schliesslich auf.

Die Künstler waren auch in den folgenden Jahren relativ erfolgreich, jedoch hofften viele Beatles-Fans noch auf eine Wiedervereinigung der Band und damit auf neue Lieder der Liverpooler.

1980 wurde diesen Hoffnungen aber ein jähes Ende gesetzt, als John Lennon in Begleitung seiner Frau Yoko Ono vor seinem New Yorker Zuhause von einem geistig verwirrten Fan erschossen wurde.

Bild vom 9. Dezember 1980. Ein Tag nach dem Tod des Superstars versammelten sich Fans beim Tatort in New York. Bild: www.imago-images.de

Zwei neue Beatles-Songs mit John Lennon

1995 kam es dann aber zur Überraschung. Die drei damals verbliebenen Beatles veröffentlichten im Rahmen ihrer «Anthology-Series» zwei neue Songs, die von John Lennon geschrieben wurden. Dies war möglich, da Lennon die Lieder vor seinem Tod aufnahm, aber nie veröffentlichte. Die Studioaufnahmen der Lieder übergab Lennons Witwe Yoko Ono an die Beatles.

Neben den zwei Liedern «Free as a Bird» und «Real Love» befand sich unter den Aufnahmen auch das Lied «Now and Then». Die Beatles spielten 1995 mit der Idee, das Lied ebenfalls zu veröffentlichen, jedoch gestaltete sich die Produktion des Songs als so umständlich, sodass die Beatles nach nur zwei Tagen ihre Arbeit daran niederlegten. Grund dafür waren Hintergrundgeräusche in den Studioaufnahmen, die fast nicht herausgefiltert werden konnten, und ein Mangel an Versen von Lennon.