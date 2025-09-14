bedeckt20°
DE | FR
burger
Digital
International

Offenbar mehr als 30 Menschen wegen Charlie-Kirk-Posts entlassen

Anhänger des ermordeten Aktivisten Charlie Kirk halten in der Agglomeration von Chicago (Illinois), seinem ehemaligen Wohnort, eine Mahnwache ab.
Der Rechtsradikale Charlie Kirk wurde am Freitag bei einer Veranstaltung erschossen.Bild: Jacek Boczarski / Imago

Offenbar mehr als 30 Menschen wegen Charlie-Kirk-Posts entlassen

Die Debatte um den Tod von Charlie Kirk hat für manche Menschen berufliche Folgen. Offenbar wurden zahlreiche US-Amerikaner entlassen, weil sie etwas über den rechten Influencer gepostet hatten.
14.09.2025, 19:1014.09.2025, 19:10
Mehr «Digital»
Ein Artikel von
t-online

Mehr als 30 Menschen in den USA sind nach Angaben des US-Senders NPR wegen Äusserungen in sozialen Netzwerken zum gewaltsamen Tod des rechten Aktivisten Charlie Kirk entlassen, suspendiert oder dienstrechtlich überprüft worden. Besonders betroffen sind demnach Lehrerinnen und Lehrer, die sich nach Kirks Ermordung kritisch oder abfällig über seine politische Rolle geäussert hatten – darunter auch mit sarkastischen oder bitteren Kommentaren, die keine direkte Gewaltverherrlichung enthielten.

Laut der Auswertung von NPR waren mindestens 21 der Betroffenen im Bildungssektor tätig. Schulbezirke in mehreren Bundesstaaten haben demnach Lehrkräfte vorläufig vom Dienst freigestellt oder interne Prüfverfahren eingeleitet. In Oklahoma schrieb ein Lehrer laut einem örtlichen Fernsehsender: «Charlie Kirk starb so, wie er lebte: indem er das Schlechteste in Menschen hervorgebracht hat.» Eine Lehrerin in Texas fragte auf Facebook: «Könnten das die Konsequenzen seiner Handlungen gewesen sein, die ihn eingeholt haben?» und ergänzte: «Karma ist eine Bitch», wie aus von Abgeordneten geteilten Screenshots hervorgeht.

Neben Lehrern auch Militärs und Feuerwehrleute im Fokus

Eine stellvertretende Dekanin an der Middle Tennessee State University schrieb laut von Senatorin Marsha Blackburn veröffentlichten Screenshots: «Sieht so aus, als hätte Charlie sein Schicksal selbst heraufbeschworen. Hass erzeugt Hass. NULL Mitleid.» Die Hochschule trennte sich anschliessend von ihr, wie «USA Today» berichtete. In einem weiteren Fall veröffentlichte der Account «Libs of TikTok» einen mutmasslichen Kommentar eines Lehrers aus New York, in dem Kirk unter anderem als «Nazischwein» bezeichnet wurde. Die örtliche Schulbehörde reagierte mit einer öffentlichen Stellungnahme und kündigte eine Untersuchung an.

Betroffen sind jedoch nicht nur Lehrkräfte. NPR listet unter Berufung auf verschiedene Medienberichte weitere Fälle auf – darunter Feuerwehrleute, Angehörige des US-Militärs, ein Mitarbeiter des NFL-Teams Carolina Panthers sowie eine kommunale Beamtin in Indiana.

Rechte Aktivisten und Politiker treiben die öffentliche Aufarbeitung gezielt voran. Accounts wie «Libs of TikTok» und Laura Loomer teilen regelmässig Screenshots der fraglichen Beiträge, oft zusammen mit Klarnamen, Profilbildern und Angaben zum Arbeitsplatz. Eine anonym betriebene Website namens «Expose Charlie’s Murderers» listet laut NPR über 40 Personen auf, die angeblich den Tod Kirks gefeiert hätten. Die Betreiber kündigten an, daraus eine durchsuchbare Datenbank mit über 20'000 Einträgen zu machen.

Forderungen nach Konsequenzen

Auch auf politischer Ebene mehren sich Forderungen nach Konsequenzen. Floridas Bildungsbeauftragter Anastasios Kamoutsas kündigte Untersuchungen gegen Lehrkräfte an, die «verachtenswerte Kommentare» gepostet hätten. Auf Bundesebene erklärte der stellvertretende US-Aussenminister Christopher Landau, er habe US-Konsulate angewiesen, auf Äusserungen aus dem Ausland zu reagieren. Dem Militär kündigte der Navy Secretary John Phelan disziplinarische Massnahmen an, sollten sich Mitarbeitende illoyal oder ehrverletzend äussern.

David Kaye, Professor für internationales Recht und Meinungsfreiheit an der Universität von Kalifornien in Irvine, warnte im Gespräch mit NPR vor einer gefährlichen Dynamik: Zwar sei es falsch, politische Gewalt zu bejubeln, doch eine demokratische Gesellschaft dürfe nicht zulassen, dass Menschen «am öffentlichen Diskurs über die Wirkung einer getöteten Person gehindert werden». Es gehe nicht um Zustimmung zur Tat, sondern um das Recht, Debatten zu führen – auch über kontroverse Persönlichkeiten wie Charlie Kirk.

Mehr dazu:

Nach der Ermordung von Charlie Kirk: Trump-Freunde greifen seinen Chefpolizisten an
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Tatverdächtiger kooperiert nicht +++ Kreml: Tod von Kirk ist Folge von Polarisierung
2
Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern
3
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
4
Auch sie ist ein Social-Media-Star – das ist die Witwe Erika Kirk
5
Elon Musk betätigt sich im Fall Kirk einmal mehr als Brandstifter – das Internet reagiert
Meistkommentiert
1
Ramona Bachmann verlässt Houston +++ YB lässt Meschack Elia definitiv ziehen
2
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
3
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
4
«Die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagt Pfister zu Russlands Angriff
5
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
Meistgeteilt
1
Israel zerstört Gebäude der Universität in Gaza +++ 250'000 Palästinenser geflüchtet
2
Langnaus «alternative Fakten» – der wichtigste Ausländer fällt aus. Na und?
3
Tod eines Königs in Bern
4
Young Tom Morris gelingt das erste Hole-in-one in der Geschichte des Golfsports
5
Biels Gratwanderung zwischen Dynamik und Panik
Elon Musk betätigt sich im Fall Kirk einmal mehr als Brandstifter – das Internet reagiert
Nach der Ermordung des populären US-Rechtsextremisten Charlie Kirk spielt erneut die Social-Media-Plattform X von Elon Musk eine fragwürdige Rolle. Besonnene Stimmen werden derweil bei Bluesky laut.
Nach der Ermordung von Charlie Kirk liegen bei vielen Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika die Nerven blank. Dies illustrieren die heftigen Reaktionen auf den grossen Social-Media-Plattformen.
Zur Story