Apple veröffentlicht Notfall-Update für iPhone, iPad, Macs und Watch

Tatsächlich wurden in den Erläuterungen zu den Updates gleich eine ganze Reihe von sicherheitsrelevanten Problemen benannt, die Apple damals behoben hatte.

Auch die Vorjahresversionen iOS 15 und iPadOS 15 sowie macOS Monterey und macOS Big Sur hatte das Unternehmen damals aktualisiert – was auf eine weit verbreitete Sicherheitslücke hingewiesen hatte, die durch die Updates geschlossen wurde.

Um ein Update auf den Geräten durchzuführen, öffnet man die «Einstellungen»-App. Hier wählt man dann Allgemein > Softwareaktualisierungen. Das Gerät zeigt nach kurzer Suche an, ob ein Update über das Internet zur Verfügung steht und bietet die Installation an.

Ransomware-Attacke legt Verwaltung von Sevilla lahm

Erneuter Angriff mit der Erpressungssoftware LockBit: Nach der britischen Royal Mail hat es die spanische Stadt Sevilla erwischt. Auch kritische Infrastruktur ist betroffen.

Ein Cyberangriff hat die Verwaltung von Sevilla weitgehend lahmgelegt. Das von den Hackern geforderte Lösegeld in Millionenhöhe werde man auf keinen Fall zahlen, sagte Bürgermeister José Luis Sanz dem regionalen Radiosender Canal Sur Radio. Die Seite der viertgrössten Stadt Spaniens war am Donnerstag den dritten Tag in Folge nicht abrufbar.