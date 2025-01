Bitcoin fällt unter 100'000-Dollar-Marke

Der Bitcoin ist in der Nacht auf Montag unter die wichtige Marke von 100'000 Dollar gefallen. Als Gründe für den Rückschlag werden am Markt die Unsicherheit über den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank und die Schwäche der US-Technologiewerte genannt.

Der Bitcoin-Wert sinkt derzeit. Bild: keystone

Am Montagmorgen notiert der Bitcoin bei 99'000 Dollar. Damit hat die «Krypto-Leitwährung» innerhalb von 24 Stunden rund 6 Prozent an Wert eingebüsst.

Noch stärker gaben derweil viele der grösseren Altcoins nach. So verlor etwa die nach Marktkapitalisierung zweitgrösste Blockchain-Devise Ether auf Tagessicht mehr als 8 Prozent und Solana und XRP von Ripple büssten gar prozentual zweistellig ein.

Im Fokus der Anleger steht derzeit der Zinsentscheid der US-Notenbank am kommenden Mittwoch. Mittlerweile wird am Markt mehrheitlich von einer Zinspause ausgegangen, was die als risikoreich eingestuften Anlagen belastet. Auch dürften nach dem jüngst starken Anstieg die Anleger am Kryptomarkt nun Gewinne mitnehmen, heisst es am Markt. Zudem belastet auch die Schwäche der US-Technologiewerte wegen den Bedenken über das chinesische KI-Modell Deepseek den Kryptomarkt. (dab/sda/awp)