Digital

Leben

Elektroauto News: Dacia Spring ist das E-Auto für unter 20'000 Franken



Bild: daimler

Das E-Auto für unter 20'000 Franken kommt +++ Mercedes EQS fährt bis zu 770 km weit

Die wichtigsten News aus der spannenden Welt der Elektromobilität.

Dacia Spring ist das günstigste Elektroauto Europas

Die Renault-Marke Dacia lässt die Preise für Elektroautos purzeln. Das kompakte Stadtauto Dacia Spring gibt es bei uns ab 18’990 Franken. In Deutschland zahlen Kunden nach Abzug der Förderprämie nur rund 10'000 Euro. Somit dringen Elektroautos erstmals ins Budget-Segment vor.

bild: dacia

bild: dacia

Der Mini-SUV ist für kurze Distanzen in der Stadt und als günstiges Carsharing-Auto konzipiert. Er wird bei 125 km/h abgeriegelt.



Laut Dacia ist der Spring das günstigste Elektroauto in Europa. Er kann per Ende April 2021 online vorbestellt werden. Die Auslieferung soll ab Herbst erfolgen.



Technische Daten:

Masse: L 3,73 / B 1,62 / H 1,49 m

Leistung: 33 kW

Batterie: 27 kWh

Reichweite: 230 km (WLTP) / 305 km (WLTP City)

Ladezeit: in 50 Minuten auf 80 Prozent

Kofferraum: 300 bis 600 Liter

Diverses: Android Auto und Apple CarPlay

Garantie auf Akku: 8 Jahre / 120'000 km

Marktstart: Herbst 2021

Mercedes EQS fährt bis zu 770 km weit

bild: Daimler

Der EQS ist das neue Elektro-Flaggschiff von Mercedes. Offiziell enthüllt wird die Luxuslimousine erst am 15. April, aber einige Infos sind schon jetzt bekannt. So gibt Mercedes die Reichweite mit 770 Kilometern an. Möglich macht dies ein sehr starker Akku (107,8 kWh) und ein extrem geringer Luftwiderstand, der mit der Coupé-Form erreicht wird. Damit sei der EQS das aktuell beste Serienauto der Welt in Sachen Aerodynamik (cW-Wert von 0,20).



Optisch das auffälligste Element ist zweifellos der optionale «Hyperscreen» im Cockpit.

bild: daimler

In der Luxus-Variante sind hinter dem gebogenen Deckglas ein Display mit den Fahrer-Informationen (12,3 Zoll), der grosse Mittel-Touchscreen (17,7 Zoll) und ein kleinerer Touchscreen auf der Beifahrerseite (12,3 Zoll) zu einem grossen «Hyperscreen» gebündelt.



bild: daimler

Technische Daten:



Länge: 5,21 Metern

Leistung: 245 bis 385 kW

Batterie: 90 kWh / 107,8 kWh

Reichweite: Bis 770 km (WLTP)

Ladezeit: 15 Minuten für 300 Kilometer (200 kW)

Kofferraum: 610 / 1770 Liter

Diverses: Head-Up-Display

Testfahrt im EQS Video: YouTube/Mark Kreuzer

Der EQS soll in Europa im August auf den Markt kommen. In Deutschland soll der Grundpreis unter 100'000 Euro liegen.



Diesel- und Benzin-Autos sind in Norwegen quasi tot

Elektroautos (BEV) haben in Norwegen einen Marktanteil von über 50 Prozent erreicht. Plug-in-Hybride, die ebenfalls am Stromnetz geladen werden können, kommen auf 29 Prozent. Es folgen Hybrid (7%), Diesel (6%) und Benzin (5%).

VW teasert ID.6 an

bild: vw

Der VW ID.6 ist der grosse Bruder des seit Ende März bei uns erhältlichen ID.4. Der ID.6 soll für bis zu sieben Passagiere in drei Sitzreihen Platz bieten und primär in Asien und Nordamerika Kunden finden.

Im Netz kursieren schon länger erste Bilder des ID.6. Offiziell enthüllt wird der Elektro-SUV wohl zur kommenden Shanghai Auto Show.



bild: reddit

E-Auto-Fahrende wollen nicht mehr zurück zu Benzin und Diesel

Eine Umfrage unter Besitzern von rein elektrisch angetriebenen Autos in Deutschland zeigt: «85 Prozent der E-Auto-Fahrer würden bei einem erneuten Autokauf innerhalb der nächsten 24 Monate wieder zu einem rein elektrisch angetriebenen Auto greifen, sechs Prozent würden einen Plug-in-Hybrid wählen, der elektrisch und mit Verbrennungsmotor bewegt werden kann. Fünf Prozent planen die Anschaffung eines Wasserstoff-betriebenen Elektroautos. Nur drei Prozent planen den Kauf eines Diesels oder eines Benziners», schreibt die «WirtschaftsWoche».

bild: fiat

Ein Hauptgrund für die hohe Zufriedenheit mit den Stromautos sei der Fahrspass: «Waren vor der Anschaffung der Elektroautos Umwelt- und Klimaschutz (sehr wichtig oder eher wichtig für 89 Prozent) und Nachhaltigkeit (86 Prozent) die wichtigsten Aspekte für die Elektromobilisten, dominiert nach Erfahrungen mit den Batterieautos der Fahrspass.»



(oli)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Top 10 weltweit meistverkaufte E-Autos 2020 «Es wird mir schlecht» – Toggi und Baroni im Polestar-Testdrive Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter