YouTuber wettert gegen Airline – die reagiert mit Flugverbot

Dem YouTuber Josh Cahill folgen auf der Videoplattform über 650'000 Menschen. Sein Haupt-Content besteht darin, Fluggesellschaften zu bewerten. Er nennt sich selbst in seiner Beschreibung «preisgekrönter Airline-YouTuber».

Nach eigenen Angaben hat er in den vergangenen Jahren über 185 verschiedene Fluggesellschaften getestet und damit über 650 Flüge gebucht. Um unvoreingenommen zu sein und «ehrliche» Rezensionen abzugeben, finanziere er jeden Flug selbst.

Ein Video hat Josh Cahill jetzt ganz schön Nerven gekostet. Denn eine Fluggesellschaft war von der Rezension überhaupt nicht begeistert, wie er erzählt. Sie versuchte demnach, den YouTuber mundtot zu machen.

Er wettert gegen «beste Airline der Welt»

In einem Review-Vlog auf YouTube hat sich Josh Cahill im August 2023 negativ über die Fluggesellschaft geäussert. In einem Video zu einer zweiteiligen Reise mit Qatar Airlines stellt er etwa die Frage, ob die Airline wirklich die «beste Airline der Welt» ist. Diese Aussage trifft Qatar Airlines nämlich über sich selbst. Und: Immerhin wurde das Unternehmen im Dezember des vergangenen Jahres international ausgezeichnet, besonders für sein Business-Class-Angebot.

Dass die Airline dabei nicht gut wegkommt, wird schon mit dem Titel des Videos («Der schockierende Verfall von Qatar Airways») klar. Darin nimmt er das Publikum mit auf die Reise von Colombo nach Doha. Allerdings war er damit nicht wirklich zufrieden. In dem Video kritisiert er etwa, dass die Flugzeugtoiletten bei dem Flug dreckig seien.

Zudem war nach den Schilderungen Cahills das Personal nicht aufmerksam und interessiert. Das niederschmetternde Fazit: Die Flugerfahrung sei «unterdurchschnittlich» und auch im Vergleich mit früheren Flügen, die er bereits mit der Airline absolviert hat, sei dieser schlecht gewesen.

Auch die Community äussert sich hierzu. Demnach gibt es viel Zustimmung vonseiten des Publikums. Einige User kritisieren etwa den Umgang der Fluggesellschaft mit dem Personal.

Angebliche Bestechung und Erpressungsversuche

Kürzlich hat der YouTuber ein zweites Video zu der Geschichte veröffentlicht. Der Titel: «Verbannt und bestochen von Qatar Airlines – eine schockierende Aktion». Darin beschreibt er, wie die Airline auf seine Kritik reagiert habe.

Qatar Airlines habe ihn zunächst zu einem Anruf eingeladen, ihm dabei aber verbieten wollen, das Gespräch aufzuzeichnen. Weil Qatar Airlines in dem Video nicht so gut wegkommt, habe die Fluggesellschaft zunächst versucht, ihm wortwörtlich den Mund zu verbieten. Sie verlangte, dass er das Video löscht, wie er in dem neuen Video seiner Community mitteilt. Er habe dem nicht zugestimmt.

Sogar zu Bestechung sei es gekommen. Qatar Airlines habe ihm etwa einen Gratisflug angeboten, damit er das Video entfernt. «Das ist nicht, wofür ich stehe», sagt er. Dementsprechend sei er nicht auf das Angebot eingegangen.

Das sei ihm noch nie passiert, erzählt Josh im jüngsten Video: Video: YouTube/Josh Cahill

Harsche Reaktion

Die Reaktion von Qatar Airlines? Offenbar ein Flugverbot für den YouTuber bei dem Unternehmen. «Seit zehn Jahren bewerte ich Airlines – jetzt wurde ich zum ersten Mal von einer Fluggesellschaft nicht mehr zugelassen». Wie er schildert, sei er auch schon von der Passagierliste eines bereits gebuchten Fluges gestrichen worden.

Nach Angaben des YouTubers habe die Fluggesellschaft bereits personelle Konsequenzen gezogen. Zudem habe sie mit ihren Bemühungen, die Löschung des Videos zu erwirken, nicht aufgehört.

