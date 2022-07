Werbung an einer Haltestelle für «Grand Theft Auto - The Trilogy». bild: Jakub Porzycki via www.imago

«Grand Theft Auto VI» bekommt eine weibliche Protagonistin

Die «Grand Theft Auto»-Spielereihe steht vor einer Revolution. Im neuesten Ableger der «Grand Theft Auto»-Reihe soll erstmals eine Frau die Hauptrolle übernehmen. Das wird von Fans kontrovers diskutiert.

Der Kult-Spielereihe «Grand Theft Auto» steht bei ihrem nächsten Titel eine Revolution bevor. Das berichtet das US-Nachrichtenmagazin Bloomberg in Form des Videospiele-Insiders und Branchenkenners Jason Schreier. Dieser hat nicht nur das Setting für den kommenden sechsten Teil der Hauptreihe bestätigt, sondern Fans auch mit einer weiteren Nachricht überrascht.

Was lange als Gerücht galt, scheint jetzt nämlich einzutreffen: In dem Gangsterepos wird zum ersten Mal eine Frau die Hauptrolle übernehmen. Neben der weiblichen Protagonistin wird es aber auch einen männlichen Hauptcharakter geben – denn die Spieler vor dem Bildschirm übernehmen die Kontrolle über ein lateinamerikanisches Zwillingspaar. Als Vorbild dient den Entwicklern hier angeblich das amerikanische Verbrecherduo Bonnie und Clyde.

Neue Unternehmensphilosophie

Schreier begründet den Schritt hin zu einer weiblichen Hauptdarstellerin mit einer neuen Unternehmensphilosophie bei Entwickler Rockstar. Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Minderheiten, Sexualität und Kriminalität soll in Zukunft aus einer diverseren Perspektive her angegangen und thematisiert werden.

Sind die bisherigen Titel der Reihe vor allem für ihr raues und brutales Erscheinungsbild bekannt – in dem Frauenhass, Rassismus, Gangbrutalität und Witze auf Kosten von gesellschaftlichen Randgruppen vorherrschen – soll der sechste Teil viele dieser Dinge zwar immer noch beinhalten, aber einen deutlich umfassenderen Kontext bieten, sodass die Spieler zum Nachdenken angeregt werden und gesellschaftspolitische Entwicklungen hinterfragen.

Fangemeinde ist zwiegespalten

Unter Fans sorgen die Informationen zum kommenden Teil der Reihe für gemischte Reaktionen. Zwar nehmen in den sozialen Netzwerken viele Spieler die Ankündigungen positiv auf, jedoch hinterfragen sie die Motivation der Entwickler dahingehend. So heisst es unter anderem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass Rockstar nur eine Frau zur Hauptfigur macht, weil sie politisch korrekt sein wollen.

Dabei weisen andere Nutzer darauf hin, dass man bereits im allerersten Teil in der spielbaren Charakterriege auch mehrere Frauen zur Auswahl hatte. Auch seien weibliche Hauptcharaktere schon lange dazu in der Lage, Videospiele zu prägen - hier wird vor allem auf die Spielereihe «Horizon» von Sony und Guerilla Games verwiesen.

Die Aussage, dass es doch unrealistisch sei, wenn eine Frau einen Verbrecherring führt, wollten zahlreiche Nutzer ebenfalls nicht gelten lassen. So teilte ein Nutzer auf Twitter eine Bildmontage, in der er den Realismus der «Grand Theft Auto»-Reihe demonstriert:

Eine der erfolgreichsten Videospielreihen

Das Franchise rund um Grand Theft Auto gehört seit Veröffentlichung des ersten Teils im Jahr 1997 zu den erfolgreichsten Spieleserien der Welt. Von Beginn an wurden die Spiele für ihre offene und frei begehbare Spielwelt, die Liebe zum Detail und den emotionalen, intensiven und brutalen Realismus gelobt. Innerhalb von 25 Jahren konnte sich die Serie über 370 Millionen Mal verkaufen.

Die Action-Adventures spielen in fiktiven Städten der Vereinigten Staaten, die realen Vorbildern wie New York oder San Francisco detailgetreu nachempfunden sind. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Kleinkriminellen, der sich in der kriminellen Unterwelt einen Namen machen möchte.

Durch Autodiebstähle, Raubüberfälle oder Mordkommandos erarbeiten sich Spieler so einen gewissen Ruf und klettern die Verbrecherleiter nach oben. Dabei gerät der Protagonist immer wieder in Konflikt mit rivalisierenden Banden, der Polizei und anderen Strafverfolgungsbehörden.

In unserer Fotoshow lassen wir die vergangenen 25 Jahre Grand Theft Auto Revue passieren und zeigen die Entwicklung der Reihe, angefangen bei GTA aus dem Jahr 1997 bis hin zum aktuellsten Ableger GTA V.

