«The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» erscheint am 12. Mai 2023

Nintendo verrät Name und Termin des neuen «Zelda»-Spiels

Die lang erwartete Fortsetzung zu «Zelda: Breath of the Wild» hat endlich einen Erscheinungstermin: Das Se­quel hört auf den klingenden Namen «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» und erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch, also gut sechs Jahre nach «Breath of the Wild». Dies teilte Nintendo am Dienstagabend mit.

Als krönender Abschluss einer Onlinepräsentation hat Nintendo neue Spielszenen aus dem künftigen Zelda-Spiel gezeigt, das demnach (teils) über den Wolken stattfinden wird. Offenbar wird Link auch auf einer Art Schwebegleiter unterwegs sein, wie der Trailer erahnen lässt.



«Im Nachfolger von ‹The Legend of Zelda: Breath of the Wild› schwingt sich Link hoch in die Lüfte und erkundet auf seinem Abenteuer nun auch den Himmel über Hyrule», schreibt Nintendo.



«Breath of the Wild» war Anfang März 2017 ein Launch-Titel für die Nintendo Switch. Das Open-World-Adventure-Game ist mit einem Metacritic-Score von 97 bis heute das von Kritikern höchst bewerte Switch-Spiel. Es verkaufte sich bislang über 27 Millionen Mal.

