«Unknown 9» könnte die Action-Überraschung 2024 werden

«Unknown 9» lässt Spieler in die Haut ihrer Feinde schlüpfen

Mehr als nur ein Action-Adventure: Wie es «Unknown 9: Awakening» zum Weihnachtsgeschäft mit Grössen wie «Indiana Jones» und «Assassin's Creed» aufnehmen will.

Comic, Novelle, Podcast – «Unknown 9: Awakening» ist weit mehr als nur ein Videospiel. Noch bevor Entwickler Reflector Entertainment 2020 von Bandai Namco gekauft wurde, stiess das kanadische Entwicklerstudio das ambitionierte Transmedia-Projekt an. Denn auch wenn das am 18. Oktober 2024 erscheinende Game lediglich zwischen 15 und 20 Stunden Spielzeit serviert, so bietet der gesamte Kosmos laut den Machern über 100 Stunden – sofern denn Fans tief in die Materie eintauchen möchten.

Die Pandemie verzögerte die Produktion allerdings spürbar. Eigentlich hätte «Unknown 9: Awakening» längst für PC, PlayStation 4/5, Xbox Series S/X und Xbox One auf dem Markt sein sollen. Doch inzwischen nähert sich das Action-Abenteuer der Fertigstellung und könnte sich im Weihnachtsgeschäft neben Titeln wie «Assassin's Creed: Shadows» oder «Indiana Jones und der Grosse Kreis» einordnen.

Was ist «Unknown 9: Awakening»?

Hauptfigur des Blockbusters ist die Quaestorin Haroona. Die Protagonistin wird von Hollywood-Star Anya Chalotra gespielt. Diese kennt man etwa als Yennefer von Vengerberg aus der Netflix-Serie «The Witcher».

Als Quaestorin forscht Haroona für die Leap Year Society (kurz: LYP) nach Erkenntnissen über eine Parallelwelt – auch bekannt als der Bruch. Sie ist auch in der Lage, dessen Kräfte zu ihrem Vorteil zu nutzen und kann so zwischen den Welten wandeln. Doch dazu später mehr.

Allerdings besitzt die LYP auch Gegner, nämlich in Form der Aufsteiger. Die beiden Geheimbünde befinden sich in einem blutigen Konflikt, der u.a. zum Tode von Haroonas Mentor führte.

In «Unknown 9» verschlägt es Spieler an exotische Schauplätze. Bild: Bandai Namco

Spannendes Solo-Abenteuer

«Unknown 9: Awakening» entführt Spieler u.a. nach Indien. Dort erforscht Haroona gewaltige Städte, Hafenanlagen und später sogar Wälder nach Informationen über den Bruch. Sie erhält nicht nur Unterstützung von der LYP, sondern trifft auch etwa den alternden Revolverhelden Anthony. Seine Rolle erweist sich indes als unklar, jedoch bringt er mit seinem Südstaatencharme eine Spur Humor ins Spiel.

«Unknown 9: Awakening» ist kein Open-World-Abenteuer, sondern ein geradliniger Titel, welcher einen Teil seiner Motivation aus dem Erleben der Geschichte und ihrer Hintergründe bezieht. Wenig überraschend verzichtet Entwickler Reflector Entertainment auch auf Mehrspielerkomponenten, sondern setzt den Fokus auf die Solo-Erfahrung.

Natürlich gibt es in «Unknown 9» auch viele versteckte Geheimnisse. Bild: Bandai Namco

Die Kräfte des Bruchs

Dank ihrer Quaestoren-Talente kann sich Haroona aber auch selbst sehr gut gegen die Schergen der Aufsteiger wehren. Schliesslich greift sie sowohl beim Schleichen als auch im direkten Kampf auf Superkräfte zurück. Beispielsweise macht sie sich kurzzeitig unsichtbar und kann so Wachen lautlos von hinten ausschalten. Auch schlüpft sie in den Körper ihrer Feinde und setzt so deren Waffen – wie etwa Gewehre oder Elektrolanzen – gegen andere Aufsteiger ein.

Für besonders hinterhältige Attacken kombiniert man die Fertigkeiten miteinander. So kann man etwa die Aufmerksamkeit der Wachen mit einem Energiepuls auf einen bestimmten Punkt lenken. Auf diese Weise lockt man Wachen etwa Benzinkanister oder Gasflaschen und sprengt diese aus der Distanz.

Im Nahkampf schleudert Haroona Aufsteiger wie eine Jedi per Energiestoss durch die Luft oder haut sie mit Wirbelangriffen aus den Socken. Damit die Quaestorin aber nicht zu mächtig ist, sind alle Spezialkräfte durch ein Energielimit begrenzt. Ist der Vorrat aufgebraucht, kann man zwar weiterhin zuschlagen, richtet aber weniger Schaden an.

Volltreffer! Dank Haroonas Fertigkeiten kann man auch die Waffen der Feinde einsetzen. Bild: Bandai Namco

Exotische Spielwelt

Aber auch fernab von Kämpfen und Schleichpassagen gibt es in «Unknown 9: Awakening» einiges zu entdecken. Die fortschrittliche Unreal Engine 5 zaubert exotische Schauplätze auf den Bildschirm. Das Panorama der indischen Hafenstadt wirkt ebenso traumhaft schön wie die dichten Dschungel.

Auch wenn das Action-Abenteuer keine offene Spielwelt bietet, so lohnt sich das Erforschen der Areale. Denn hier verstecken sich immer wieder nützliche Informationen oder Power-Ups. Als besonders nützlich erweist sich dabei die Bruch-Ansicht: Mit dieser macht man fremde Energie sichtbar. Auf diese Weise markiert man etwa Feinde, kann aber auch Geheimnisse entdecken.

«Unknown 9: Awakening» bietet also mit dem Erforschen der Schauplätze, knackigen Kämpfen und spannenden Schleichpassagen die klassischen Abenteuer-Eckpfeiler, die Freunde des Genres vor den Bildschirm locken sollen.

