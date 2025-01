Die Switch erhält 2025 einen Nachfolger. bild: ign

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern – Nintendo enthüllt diese Woche die Switch 2

Die neue Nintendo-Konsole steht unmittelbar vor ihrer Enthüllung.

Die Gerüchteküche um die neue Nintendo-Konsole, die wohl Switch 2 heissen wird, brodelt seit Monaten. Nun wird es konkret: Laut übereinstimmenden Informationen mehrerer Quellen sollen die Japaner ihre neue Spielkonsole am Donnerstag enthüllen. Diese berichtete zuerst der zuverlässige Videospiel-Podcast «Nate the Hate». Das Videospiel-Portal VGC und die bekannte US-Tech-Website The Verge wollen ebenfalls aus Insider-Quellen vernommen haben, dass Nintendo bereits am 16. Januar 2025 die neue Konsole zeigen wird.

«Wir glauben, dass die wahrscheinliche Reihenfolge der Ereignisse eine Ankündigung am 15. Januar sein wird und die eigentliche Enthüllung am darauffolgenden Tag stattfindet», schreibt The Verge. Demnach werde Nintendo am Donnerstag einen Switch-2-Enthüllungstrailer zeigen, der sich auf die Spielkonsole konzentriere, sprich auf die Hardware. Die ersten Spiele für die Switch 2 würden Ende Februar oder Anfang März ausführlich gezeigt. Es ist allerdings gut möglich, dass kurze Sequenzen der kommenden Spiele bereits im Enthüllungstrailer der Switch 2 zu sehen sind.

Damit würde Nintendo einem ähnlichen Drehbuch folgen wie beim Start der ersten Switch vor acht Jahren. Damals wurde die Nintendo Switch im Herbst 2016 zuerst mit einem Hardware-Trailer angekündigt. Im darauffolgenden Januar folgte die vollständige Präsentation, bei der die ersten Spiele und der Marktstart angekündigt wurden. Auf den Markt kam die Switch am 3. März 2017 (unser Testbericht).



Marktstart und erste Spiele

Was das Veröffentlichungsdatum angeht, so wird die Switch 2 voraussichtlich nicht im laufenden Geschäftsjahr von Nintendo auf den Markt kommen, sondern frühestens im April 2025. Folgt Nintendo seinem früheren Drehbuch, ist ein Start der Switch 2 ab Mai oder Juni wahrscheinlich.



Als mögliche Launch-Titel werden «Mario Kart 9» und «Metroid Prime 4» gehandelt. Auch ein neues 3D-Mario-Spiel soll noch 2025 erscheinen. Insgesamt werden zum Start angeblich 25 Spiele zur Verfügung stehen, wobei auch alle bisherigen Switch-Spiele auf der neuen Konsole laufen werden.

Switch 2 ist abwärtskompatibel

Nintendo hat bereits früher bestätigt, dass die Switch 2 abwärtskompatibel zu den Original-Switch-Spielen ist. Das bedeutet, dass man physische und im Nintendo eShop gekaufte Spiele auch auf der Switch 2 spielen kann. Möglich wäre auch, dass Nintendo die Leistung der neuen Konsole nutzt, um die Grafik und die Framerate älterer Spiele zu verbessern.



Mit der Switch führte Nintendo 2017 das Konzept einer Hybrid-Konsole ein, die sowohl als Handheld als auch als stationäre Konsole genutzt werden kann. Bis zum 30. September 2024 hat sich die Nintendo Switch über 146 Millionen Mal verkauft. Damit ist sie die drittmeistverkaufte Spielkonsole – nach der Playstation 2 und dem Nintendo DS.



Da Nintendo die alte Switch voraussichtlich noch einige Zeit parallel zur neuen Switch verkaufen wird, dürfte sie bald die erfolgreichste Nintendo-Konsole werden. Mit einer Preissenkung der bisherigen Konsole zum Start der Switch 2, ist denkbar, dass die Switch auch noch die Verkaufszahlen der PS2 (160 Millionen) erreichen könnte.