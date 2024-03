Bericht: Playstation 5 Pro wird dreimal stärker als die aktuelle PS5

Kommt eine Playstation 5 Pro? Angeblich ja, so neue Berichte. Und die Leistung der Konsole soll sogar mit High-End-Hardware aus dem PC-Bereich mithalten können.

Gerüchte über neue Konsolen-Versionen der führenden Hersteller Sony, Microsoft und Nintendo gibt es immer wieder. Die aktuellen Spekulationen drehen sich darum, dass Sony seiner Playstation 5 (PS5) – die am 19. November 2020 an den Start ging – noch in diesem Jahr ein Leistungs-Update verpassen will. Was steckt dahinter?

Aktuelle Leaks aus Quellen wie «Insider Gaming» und dem YouTuber «Moore’s Law Is Dead» werfen neues Licht auf die mit Spannung erwartete Playstation 5 Pro und enthüllen angeblich eine Menge technischer Spezifikationen.

Eine der zentralen Enthüllungen betrifft die Rechenleistung der Playstation 5 Pro. Gerüchten zufolge soll die Ende 2024 erscheinende Pro-Version eine Grafikleistung von 33,5 Teraflops aufweisen, ein deutlicher Anstieg ihrem Vorgänger gegenüber (10,3 Teraflops).

In Bezug auf die Rendering-Geschwindigkeit wird erwartet, dass die Playstation 5 Pro etwa 45 Prozent schneller ist als ihr Vorgänger. Diese Verbesserung soll zu einem reibungsloseren Gameplay, besserer Grafik und schnelleren Ladezeiten führen.

Um das einzuordnen, vergleichen wir die angeblichen 33,5 Teraflops der Playstation 5 Pro mit einigen Grafikkarten der aktuellen Generation. Die aktuelle NVIDIA Ge Force RTX 3090 (Preis ab rund 1'600 Euro) bietet beispielsweise rund 35,6 Teraflops Rechenleistung.

Während die Playstation 5 Pro in Bezug auf die rohen Teraflops leicht hinter der RTX 3090 zurückbleiben würde, ist es wichtig zu beachten, dass Konsolen aufgrund ihrer speziellen Konstruktion oft deutliche Leistungsoptimierungen erzielen können.

Die PS5 Pro soll laut «Insider Gaming» vor Weihnachten 2024 erscheinen. Gemäss «Moore's Law is Dead» sollen Sonys eigene First-Party-Studios seit September 2023 PS5 Pro-Entwicklungs-Kits getestet haben, während Drittanbieter im Januar Zugang erhielten.

Keine Bestätigung von Sony zur PS5 Pro

Die Enthüllung der geleakten Dokumente, die angeblich auf das Entwicklerportal von Sony hochgeladen wurden, soll darüber hinaus eine Neuerung namens Playstation Spectral Super Resolution (PSSR) enthüllen. Demnach nutzt PSSR maschinelles Lernen, um Bilder hochzuskalieren, ähnlich wie Nvidias DLSS oder AMD's FSR.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Spekulationen darauf hindeuten, dass diese Technologie in zukünftigen Versionen auch die Hochskalierung auf 8K-Auflösungen umfassen könnte, was eine signifikante Verbesserung der visuellen Qualität verspricht. Darüber hinaus soll PSSR die Leistung des Ray Tracings verbessern.

Die angeblich geleakten technischen Spezifikationen der Playstation 5 Pro versprechen zwar eine beeindruckende Rechenleistung. Wie in solchen Situationen üblich hat Sony ihre Existenz allerdings bislang weder bestätigt noch dementiert und keine offiziellen Details zu der Konsole veröffentlicht.



