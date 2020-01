Digital

Swisscom integriert Netflix in Swisscom TV – das sind die wichtigsten Infos



Swisscom und Netflix machen ab Montag gemeinsame Sache



Swisscom startet nächste Woche ein neues TV-Abo. Es verknüpft klassisches Fernsehen mit dem Streamingangebot von Netflix.

Noch vor wenigen Jahren standen Swisscom und Netflix auf Kriegsfuss. Nun gehen die beiden ehemaligen Streithähne eine Partnerschaft ein. Swisscom integriert den grössten Streaming-Dienst der Welt in Swisscom TV, sprich in die Swisscom Box. Das neue Kombi-Abo heisst Swisscom TV X und ist ab dem 27. Januar 2020 verfügbar.



Swisscom sei einer der weltweit ersten TV-Anbieter, der es ermögliche, die Serien von Netflix auf der gleichen Oberfläche wie die TV-Inhalte anzuzeigen, schreibt Swisscom. «Für 50 Franken monatlich gibt's mehrere hundert Sender, 1200 Stunden Aufnahme, sieben Tage Replay-TV und Netflix Standard in HD für die Nutzung von zwei Streams gleichzeitig», heisst es in der Medienmitteilung. Für einen Aufpreis von 5 Franken erhält man Netflix Premium. Dies ermöglicht die gleichzeitige Netflix-Nutzung auf vier Geräten in HDR und besonders hoher UHD-Auflösung.

Swisscom-Kunden, die Netflix schon heute nutzen, können zu Swisscom TV X wechseln und bei der Registrierung ihr bestehendes Netflix-Konto in das neue Abonnement überführen, ohne das Netflix-Konto wechseln zu müssen.



Bleibt eine wichtige Frage.​

Lohnt sich das Kombi-Abo?



Verfügbar ist Swisscom TV X mit einem vergleichsweise teuren inOne-home-Abo für die Swisscom-Box und die UHD-Box. Swisscom spricht von einem «Vorteilspreis», wenn man Netflix im Bundle mit Swisscom TV abonniere. Aber lohnt es sich tatsächlich, das Netflix-Abo gebündelt mit einem teuren Swisscom-TV-Abo zu kaufen?

Das Schweizer Preisvergleichsportal Dschungelkompass hat nachgerechnet:

Einerseits: «Kunden, die neben dem Netflix-Abo auch das grösste TV-Abo von Swisscom nutzen, fahren mit dem Kombi-Angebot um monatliche CHF 1.90 günstiger. Das Standard-Abo von Netflix mit Swisscom TV L kostet im Bundle CHF 50.–, einzeln würde es CHF 51.90 kosten. Auch mit dem Netflix-Premium-Abo ist das Bundle mit CHF 55.– günstiger, als die Einzelpreise mit CHF 56.90.»

Aber: «Kunden, denen die Funktionen des günstigeren TV M (nur 270 Sender und 120 Stunden Aufnahme) für CHF 25.- genügen, fahren günstiger, wenn sie die beiden Dienste separat beziehen. Allerdings läuft dann die Bezahlung des Netflix-Abos nicht über die Rechnung von Swisscom. Um das neue Swisscom-TV nutzen zu können, ist ein Internet-Anschluss von Swisscom erforderlich. Internet S (50 Mbit/s) kostet zusätzlich CHF 65.–. Internet-Abos mit der selben Geschwindigkeit sind bei anderen Anbietern ab CHF 38.– erhältlich.»

Das Fazit

Swisscoms neues «Kombi-Angebot mit Internet, TV-Abo und Netflix kostet monatlich total 115 Franken, was eher teuer ist», schreibt Dschungelkompass. Wenn der Preis keine grosse Rolle spielt, erhält man dafür ein komfortables Paket aus Internet, zahlreichen Sendern inklusive Replay-TV und Netflix. Wer hingegen primär auf den Preis schaut, ist mit Einzelangeboten anderer Anbieter besser bedient.



Besonders günstig fährt, wer auf dem Fernseher TV-Apps wie Zattoo, Wilmaa, Teleboy oder Sunrise TV Neo nutzt und separat ein günstiges Internet- sowie allenfalls Netflix-Abo abschliesst.



