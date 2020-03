Digital

Schweiz

Digitec Galaxus wirft Twint raus



«Es hat sich ausgetwintet»: Digitec Galaxus wirft Twint raus

Der März beginnt für Kunden von Digitec Galaxus mit einer happigen Überraschung: Auf der Website erklärt der Schweizer Online-Händler, dass das Bezahlen per Twint per sofort nicht mehr möglich sei.

«Nun ist es passiert: Per Ende Februar hat uns der Schweizer Zahlungsdienstleister Twint seinen Service abgeschaltet. Ihr könnt auf digitec.ch und galaxus.ch ab sofort nicht mehr mit Twint zahlen.



Der Schritt hat sich seit Monaten abgezeichnet: Twint wollte uns eine Zahlungsgebühr aufzwingen, die bei einem Vielfachen des bisherigen Preises liegt. Wir haben uns geweigert, die Offerte anzunehmen. Schliesslich hätten wir die Mehrkosten auf unsere Kunden abwälzen müssen – über generell höhere Preise oder über eine nicht zeitgemässe Gebühr für Twint-Zahlungen.



Wir bedauern den Schritt von Twint. Twint war bis zuletzt nach Kreditkarte und Rechnung das drittpopulärste Zahlungsmittel der digitec- und Galaxus-Kunden. Im Jahr 2015 gehörten wir zu den ersten, die die neue Zahlungsoption anboten. Wir entschieden uns für Twint, weil das Unternehmen mit dem Anspruch antrat, sich als günstiges alternatives Zahlungsmittel zu etablieren. So war ursprünglich angedacht, dass man in der Twint-App nur das Bankkonto hinterlegen kann – nicht aber teure Kreditkarten. Es kam anders.



Ende Mai 2016 fusionierte Twint mit der Konkurrentin Paymit. Neu gehörten zu den Eigentümern von Twint nebst PostFinance auch die UBS, die ZKB, die Schweizer Börse SIX und der französische Zahlungsdienstleister Worldline. Nach dem Zusammenschluss wollte unnötigerweise jede Bank eine eigene Twint-App haben. Unter anderem diesen Extra-Aufwand wollen die Aktionäre nun durch die Preiserhöhung wieder hereinholen. Doch was können wir oder unsere Kunden dafür, dass Twint geschätzt eine halbe Milliarde für eine vereinfachte Banküberweisung verbrannt hat?



Zudem einigten sich die Twint-Eigentümer darauf, dass die den Händlern belastete Kommission teilweise an die Bank weitergereicht wird, deren App benutzt wird. Damit überhaupt Geld zum Verteilen da ist, war Twint noch stärker genötigt, seine Preise zu erhöhen. Dagegen haben wir uns gewehrt und bis heute nicht nachgegeben.» digitec.ch

Twint kontert umgehend: «Digitec/Galaxus verbreitet unwahre Informationen»

«TWINT hat Digitec/Galaxus den Vertrag zur Nutzung von TWINT als Zahlungsmittel gekündigt, weil Digitec/Galaxus nicht bereit ist, TWINT eine faire und bei allen Zahlungsmitteln übliche Übermittlungsgebühr zu bezahlen.



Die veröffentlichten Behauptungen von Digitec/Galaxus sind falsch und irreführend. Tatsache ist, dass TWINT zu den Zahlungsmitteln mit den tiefsten Transaktionsgebühren gehört, günstiger als viele Zahlungsmittel, die auch Digitec/Galaxus im Angebot hat. Zudem verrechnet TWINT keine versteckten Kosten. Auch die anderen Behauptungen von Digitec/Galaxus sind reine Augenwischerei.



Richtig ist, dass TWINT nicht mehr länger bereit war, Digitec/Galaxus Sonderkonditionen,wie sie beim Start von TWINT üblich waren, länger zu gewährleisten. Alle anderen rund 7000 Händler in der Schweiz zahlen faire und auch im Vergleich zu Kreditkarten und anderen Zahlungsanbietern günstige Transaktionsgebühren. Dass sich Digitec/Galaxus ausgerechnet mit dem grössten Schweizerischen mobilen Zahlungsmittel TWINT nicht einigen will, aber die Gebühren bei alle anderen Zahlungsmitteln offenbar akzeptiert, halten wir für unfair, sagt TWINT CEO Markus Kilb und hofft, dass die vielen zufriedenen TWINT Kunden bald auch bei Digitec/Galaxus wieder mit TWINT bezahlen können, dem einzigen Zahlungsmittel, das auch ohne Kreditkarte funktioniert und wo keine persönlichen Zahlungsdaten weitergegeben werden müssen.»



Es steht also Aussage gegegen Aussage: Klar ist, Digitec Galaxus und Twint streiten über Gebühren und Twint will Digitec Galaxus nicht länger eine Extrawurst gewähren. Der Grund: Twint hat zwar über zwei Millionen Nutzer, verdient bislang aber kaum Geld. Laut Digitec Galaxus will Twint deshalb über höhere Gebühren beim Bezahlen in Online-Shops endlich Geld verdienen. Dem Online-Händler passt dies natürlich nicht. Der Verdacht liegt nahe, dass der führende Schweizer Online-Händler mit der drastischen Massnahme versucht den Druck auf Twint zu erhöhen, um doch noch tiefere Gebühren durchzusetzen bzw. seine Sonderkonditionen zu behalten.



Viele Digitec-Galaxus-Kunden zeigen in den Kommentaren Verständnis für die Entscheidung des Händlers, bedauern aber auch gleichzeitig den (temporären) Verlust der sicheren und bequemen Bezahllösung per Handy.



(oli)



Abonniere unseren Newsletter