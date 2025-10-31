wechselnd bewölkt
Halloween 2025: Gruselige Cocktails für deine Halloween-Party

11 gruselige, aber feine Cocktails, die du zu Halloween trinken willst

31.10.2025
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Es ist Spooky Season! Zeit, die Skelette, die Fledermäuse und das sonstige Hexen- und Monster-Deko-Krimskrams wieder hervorzuholen! Horrorfilme schauen! Sich lustig verkleiden! Die Kinder beim Trick Or Treat mit allerlei ungesundem Zuckerzeugs beschenken! Kürbisse schnitzen! Kürbisse essen! Kürbis- ... öh ... Kürbisdrinks trinken?

Doch, doch, da hätten wir was: den Pumpkintini! Und dazu gleich noch zehn weitere Cocktails, die thematisch oder geschmacklich (oder schlicht rein optisch) zu Halloween passen. Cheers und Happy Halloween allerseits!

Inhaltsverzeichnis
PumpkintiniDevil's MargaritaCorpse Reviver #1Corpse Reviver #2Grave DiggerBloody MaryPsycho KillerDeath in the AfternoonBlack WidowZombieBlack Russian
Ach ja ...
... bei allen Drinks, die in einem Cocktailglas/Martiniglas/Coupe serviert werden: Gläser zuerst mit Eiswürfel vorkühlen! Oder (falls dein Tiefkühlfach gross genug ist) im Freezer, okay?

Pumpkintini

Pumpkintini pumpkin martini cocktails drinks trinken kürbis halloween herbst pumpkin spice
Da wäre er also, der Kürbis-Cocktail! Ausser dem ‹-ini›-Suffix hat er ziemlich nichts mit einem Martini zu tun, dafür farblich und geschmacklich umso mehr mit Halloween.

Sablés oder ähnliche Guetzli
4 cl weisser Rum
3 EL Kürbispüree
1 cl Ahornsirup
1 cl Bourbon
Je eine Messerspitze gemahlener Zimt, Nelken und Ingwer
2 cl Kokosmilch
Guetzli in einen verschliessbaren Gefrierbeutel geben und mit einem Wallholz zerdrücken. Die Krümel auf einen Teller geben. Den Rand eines Martini-Glases etwas benetzen und dann in die Brösmeli tupfen, sodass ein feiner Kekskrümelrand entsteht. Übrige Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, energisch schütteln und in das Glas abseihen.
15 Kürbis-Rezepte, die dir den Herbst so richtig schmackhaft machen

Devil's Margarita

Devil&#039;s Margarita drink cocktail trinken alkohol halloween https://momsdinner.net/wp-content/uploads/2021/09/Devils-Margarita-1.jpg
Was trinkt der leibhaftige Satan wohl? Vielleicht diesen Margarita mit einem Blut-Rotwein-Float:

5 cl Blanco Tequila
3 cl Limettensaft
2 cl Zuckersirup
1,5 cl Rotwein
Tequila, Limettensaft und Zuckersirup in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In eine vorgekühlte Champagner-Coupe abseihen. Den Rotwein vorsichtig über einen umgekehrten Barlöffel auf den Drink geben.
«Symphonie des Grauens» – 13 Fun Facts zu 100 Jahren «Nosferatu»

Corpse Reviver #1

corpse reviver #1 cocktail drinks trinken alkohol
Vom Namen her gewiss gruselig, gehört diese Cocktail-Familie (ja, es gibt eine ganze Reihe ‹Leichen-Beleber›) zu den sogenannten Pick-Me-Ups – Katerdrinks – der Vor-Prohibitionsära. Dies ist die Ur-Version, erfunden vom grossen Frank Meier, Barchef des Pariser Hôtel Ritz an der Place Vendôme.

4 cl Cognac
2 cl Calvados
2 cl süsser Vermouth
Ein Mixglas mit Eiswürfeln füllen. Alle Zutaten hinzugeben. Umrühren und in ein gekühltes Cocktailglas absieben.
Life-Hacks aus der Ära des Alkoholverbots: So einfallsreich waren die Schmuggler während der Prohibition
Dieser Artikel erschien bereits 2022. Aus aktuellem Anlass haben wir ihn erneut publiziert.

Corpse Reviver #2

corpse reviver #2 cocktail drinks trinken alkohol
Fast bekannter als die obige #1 ist diese zitronige Version. Es gibt übrigens noch weitere Versionen dieses Cocktails: Kentucky Corpse Reviver, Corpse Reviver #Blue sowie den Savoy Corpse Reviver (alle Rezepte hier).

etwas Absinthe
2 cl London Dry Gin
2 cl Lillet Blanc
2 cl Grand Marnier
2 cl frisch gepresster Zitronensaft
Die Innenfläche eines gekühlten Cocktailglases mit ein wenig Absinthe benetzen (horizontal drehen, sodass die Innenfläche vollständig getränkt ist). Übrige Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, energisch schütteln und in das Glas abseihen.
Cocktails, Kiffen und Co. – 11 Methoden, um den unweigerlichen Neujahrs-Kater zu überleben
Grave Digger

Gravedigger cocktail drinks trinken halloween trinken alkohol https://www.liquor.com/thmb/wZjQIyaF8UhfPr4z7s2sdcQJw04=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/__opt__abo ...
Wo findet man solche Schaufelchen? Ich will so eins!

5 cl Brandy
1/2 TL Vanillezucker
2 cl Kahlua
1,5 cl Grand Marnier
3 cl Espresso, frisch zubereitet
Schlagrahm (aus der Sprühdose)
Oreo Cookies
Brandy, Vanille, Kahlua, Grand Marnier und Kaffee in einen mit Eiswürfeln gefüllten Mixbecher geben. Energisch schütteln und in ein vorgekühltes Champagner-Coupe abseihen. Mit Schlagrahm bedecken und mit zerstossenen Oreo-Cookies garnieren. Und wenn man so ein Mini-Schaufelchen zur Verfügung hat, wie dies Cocktail-Bloggerin Katie Stryjewski es vorgeführt hat, sieht’s noch besser aus.
Egal, was du tust: Bitte trage an Halloween keines dieser 11 Kostüme!

Bloody Mary

bloody mary drinks cocktail wodka tomatensaft trinken alkohol essen food
Naja, wenn es einen Drink gibt, der zur Horror-Thematik passt, dann dieser, der sich auf die englische Königin Mary I., Mary Tudor bezieht, die aufgrund ihrer blutigen Protestantenverfolgung im 16. Jahrhundert diesen Beinamen erhielt.

5 cl Wodka
1 cl frischer Zitronensaft
1-2 Spritzer Worcestershire-Sauce
1-2 Spritzer Tabasco
Etwas Salz und Pfeffer
Tomatensaft
1 kleine Stange Sellerie zum Garnieren
Ein Pint- oder Highball-Glas mit etwas Eis füllen (ein Old-Fashioned-Glas geht auch). Wodka, Zitronensaft und Gewürze beifügen und mit Tomatensaft bis zum Glasrand auffüllen. Vorsichtig umrühren und mit einer Selleriestange und/oder einem Zitronenschnitz garnieren.
Macaulay Culkin, Lemmy, Churchill und Co. – Drinks mit berühmten Namensgebern

Psycho Killer

Psycho Killer cocktail trinken drinks alkohol https://www.luxurylifestylemag.co.uk/wp-content/uploads/2017/09/psycho.jpg
Hey, dieser Drink wurde 2015 von der Fachpresse zum besten Cocktail der Welt gekürt. Killer.

6 cl Rebreast Irish Whiskey
2 cl Campari
1,5 cl Giffard Crème de Cacao
1,5 cl Giffard Crème de Banane
2 Spritzer Absinthe
Ein Mixglas mit Eiswürfeln füllen. Alle Zutaten zugeben. Vorsichtig umrühren und in ein vorgekühltes Nick-&-Nora-Glas absieben.
Heute ist «Psycho»-Tag! 25 scary facts zu Hitchcocks Meisterwerk des Grauens

Death in the Afternoon

Death in the Afternoon cocktail drinks trinken alkohol hemingway https://drinkinghobby.com/death-in-the-afternoon/
Wieder einmal einer dieser Hemingway-Drinks! Lassen wir den Literaten doch selbst zu Wort kommen:

«Schenke einen Jigger voll [4 cl] Absinthe in ein Champagner-Glas. Füge eisgekühlten Champagner bei, bis es die richtige opaleszente Milchigkeit erlangt.»
4 cl Absinthe
Champagner
«Schenke einen Jigger voll [4 cl] Absinthe in ein Champagner-Glas. Füge eisgekühlten Champagner bei, bis es die richtige opaleszente Milchigkeit erlangt.»

Und dann:

«Drink three to five of these slowly.»
hemingway, ernest, «death in the afternoon», 1932
Gespenstisch: 15 gruselige Geisterstädte in den USA

Black Widow

Black Widow cocktail trinken drinks halloween
Der Name lässt uns vielleicht an jene gruselige, hochgiftige Spinne denken. Oder an einen Marvel-Film mit Scarlett Johansson. Aber ein Schluck dieses Cocktails könnte unsere Assoziationen für immer verändern. Denn diese Schwarze Witwe kombiniert Tequila, Limettensaft und Agavennektar (also die Zutaten für einen guten Margarita) mit frischen Brombeeren (daher der Name) und Basilikum. Und der Biss kommt vom Tequila, nicht von Gift.

3 Basilikumblätter (+ noch 1 zum Garnieren)
2 frische Brombeeren (+ noch 1 zum Garnieren)
5 cl Tequila Blanco
3 cl frisch gepresster Limettensaft
1 TL Agavendicksaft
3 Basilikumblätter und 2 Brombeeren in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. Danach Tequila, Limettensaft und Agavensaft beifügen und nochmals energisch schütteln. In ein mit Eiswürfeln gefülltes Cocktailglas abseihen und mit einem Basilikumblatt und einer Brombeere garnieren.
9 spooky Geschichten, die dir das Blut in den Adern gefrieren lassen

Zombie

zombie cocktail tiki rum trinken palm springs don the beachcomber bootlegger tiki trinken drinks alkohol 1950s
Der ultimative Tiki-Cocktail. In der altehrwürdigen Bar Bootlegger Tiki in Palm Springs steht im Menu explizit, dass man nicht mehr als einen davon serviert bekommt. Nomen est omen.

4,5 cl Golden Rum
4,5 cl dunkler Jamaican Rum
4,5 cl Overproof Rum
5 cl Ananassaft
2,5 cl frischer Limettensaft
1,5 cl Falernum
1 Schuss Angostura Bitter
1 Barlöffel Grenadine
1 Schuss Pernod
Alle Zutaten mit 150g Crushed Ice in einen Mixer geben und kurz mixen oder in einen Mixbecher und energisch schütteln. In einen grossen Tiki-Kelch geben und mit Minze, Blume oder wasauchimmer garnieren. Mit einem Strohhalm servieren. Nur einen pro Abend trinken!
Mmmmh, lecker Hirn: So sieht dein «Leben» nach der Zombie-Apokalypse aus

Black Russian

Black Russian cocktail trinken drinks alkohol
Die erste belegte Erwähnung des White Russian findet sich im «Diner’s Club Drink Book» von 1961 ... in einer Fussnote zum Rezept für den Black Russian. Dieser etwas ältere Cocktail ist demnach ein White Russian, aber ohne Rahm. Zudem sieht dieser pechschwarze Drink an einer Halloween-Party ziemlich cool aus.

6 cl Wodka
2 cl Kahlúa
Wodka und Kaffeelikör in ein mit Eiswürfeln gefülltes Old-Fashioned-Glas oder einen Whisky-Tumbler geben und sanft umrühren.
Russen-Peitsche? Russen-Trolls? Hier ein Russe, den jeder mag: Der White Russian
