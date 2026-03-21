Amerika lässt sich treiben – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

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Und wie war deine Woche? Face au cataclysme géopolitique déclenché par #trump, qu’attend l’Europe pour se réaffirmer ? Mon dessin du jour le média sansdoute.info #iran #otan



[image or embed] — TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 18. März 2026 um 18:03

Wir kommen zur Titelseite des Monats Der Irankrieg mache Donald Trump schwächer – und wütender, schreibt «The Economist» Screenshot: bsky.app

Diese Trophäe hat Trump echt verdient – und FIFA-Chef Infantino sollte sie überreichen Please enjoy my cartoon for Wednesday's Toronto Star



[image or embed] — Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 17. März 2026 um 21:04

Was die ganzen US-Bombardements sicher nicht beseitigen The Ghost of Epstein Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 18. März 2026 um 23:15

Die Amis schauen zu, wie Trump ihre Steuer-Milliarden im Nahen Osten verpulvert They own a war when they only wanted to own Libs



[image or embed] — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 18. März 2026 um 20:17 Trumps MAGA-Anhänger: «Wir haben nicht für Krieg gestimmt» – «wir stimmten für Rassismus und Geheimpolizei».

Der Möchtegern-Diktator hat bereits die nächsten Länder im Visier... He’s really the Donald Trump of forcing himself on people



[image or embed] — Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 19. März 2026 um 03:48

Einen haben wir noch meme: bsky.app

PS:

Bonus

Das hast du dir verdient We only rate dogs. This appears to be a kangaroo stuck in your trunk. Please release him he doesn't belong there. And only send dogs. Thank you... 12/10 (TT: saussagedawggg)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 18. März 2026 um 23:55

Guten Sprung ins Weekend! 😅 This is Salem. She actually wasn't trying to jump on the couch just then. Was just making sure it was sturdy. With her face. 12/10 (IG: wfhbossladysalem)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 19. März 2026 um 21:42

(dsc)