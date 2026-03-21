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Die treffendsten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Amerika lässt sich treiben – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
21.03.2026, 06:1221.03.2026, 07:13

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche?

Face au cataclysme géopolitique déclenché par #trump, qu’attend l’Europe pour se réaffirmer ? Mon dessin du jour le média sansdoute.info #iran #otan

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— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 18. März 2026 um 18:03

Derweil lässt sich das Riesenbaby treiben



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— Rick McKee (@rmckee.bsky.social) 19. März 2026 um 18:37

Wir kommen zur Titelseite des Monats

Cover des Wirtschaftsmagazins «The Economist» zu Trump und dem Irankrieg, März 2026.
Der Irankrieg mache Donald Trump schwächer – und wütender, schreibt «The Economist».Screenshot: bsky.app

Diese Trophäe hat Trump echt verdient – und FIFA-Chef Infantino sollte sie überreichen

Please enjoy my cartoon for Wednesday's Toronto Star

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— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 17. März 2026 um 21:04

How it started ...

Mixed Feelings.

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— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 17. März 2026 um 01:42

Einen illegalen Angriffskrieg beginnen und dann bei den zuvor verschmähten Alliierten um Hilfe betteln

#iran #war #trump #iranwar #NATO

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— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 18. März 2026 um 18:55

Bester «Brückenabbrenner» aller Zeiten



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 17. März 2026 um 18:51

Derweil lacht sich Putin ins Fäustchen

Wednesday's @guardian cartoon #Putin #Trump #Zelenskyy #Ukraine #IranWar #middleastconflict

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— Ella Baron (@ellabaron.bsky.social) 17. März 2026 um 20:17

Plötzlich ergibt alles, was Trump tut, einen Sinn

Trump is a puppet

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 19. März 2026 um 15:55

Was wohl als Nächstes kommt?

Trump fordert Österreich und Schweiz auf, Kriegsschiffe zur Unterstützung zu entsenden www.der-postillon.com/2026/03/oest...

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— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 19. März 2026 um 15:00

Putin-Freund Viktor Orbán auf den Punkt gebracht

Video: YouTube/Freeonis [ENG SUB]

Was die ganzen US-Bombardements sicher nicht beseitigen

The Ghost of Epstein Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 18. März 2026 um 23:15

Trumps Verteidigungsminister schwadroniert weiter von einem heiligen christlichen Krieg



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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 19. März 2026 um 19:15

Die Amis schauen zu, wie Trump ihre Steuer-Milliarden im Nahen Osten verpulvert

They own a war when they only wanted to own Libs

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 18. März 2026 um 20:17
Trumps MAGA-Anhänger: «Wir haben nicht für Krieg gestimmt» – «wir stimmten für Rassismus und Geheimpolizei».

Mitgefühl? Kennt ein bösartiger Narzisst nicht



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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 18. März 2026 um 12:15

Der Möchtegern-Diktator hat bereits die nächsten Länder im Visier...

He’s really the Donald Trump of forcing himself on people

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— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 19. März 2026 um 03:48

Wie zum Beispiel Kuba

Predator in chief #cuba

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 18. März 2026 um 11:38

Derweil schaut sich Uncle Sam nach einem Fluchtweg um

3/17/2026- Exit Strategy www.timesfreepress.com/news/2026/ma...

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— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 16. März 2026 um 23:56

Eine Gruselgeschichte für zukünftige Generationen



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— Rick McKee (@rmckee.bsky.social) 16. März 2026 um 19:50
«... und dann löste der Moderator von ‹Celebrity Apprentice› den Dritten Weltkrieg aus!»

😒

Unmasking the wrong masks, per usual

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— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 17. März 2026 um 03:21

Putin werden seit dem Überfall auf die Ukraine vor allem Fake News «Trump News» serviert

Wednesday’s @thetimes.com cartoon times.newsprints.co.uk/morten-morla...

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— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 17. März 2026 um 21:48

Wetten, dass bald auch Trumps Frau Melania «ausgezeichnet» wird

Predictable #Oscars cartoon.

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— James Mellor (@jamesdfmellor.bsky.social) 17. März 2026 um 17:08

Einen haben wir noch

Trump-Meme zum Vietnamkrieg und Irankrieg (2026).
meme: bsky.app

PS:

Apropos ...

Energieknappheit (Der Landbote, 17.3.26) #irankrieg #straßevonhormus #windenergie #erdöl #derlandbote #ruediwidmercartoons

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— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 19. März 2026 um 23:47
Kommentar
Auf die Kriege und die Öl-Krise gibt es nur eine Antwort: Schweizer Erneuerbare

Bonus

Das hast du dir verdient

We only rate dogs. This appears to be a kangaroo stuck in your trunk. Please release him he doesn't belong there. And only send dogs. Thank you... 12/10 (TT: saussagedawggg)

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— WeRateDogs (@weratedogs.com) 18. März 2026 um 23:55

Guten Sprung ins Weekend! 😅

This is Salem. She actually wasn't trying to jump on the couch just then. Was just making sure it was sturdy. With her face. 12/10 (IG: wfhbossladysalem)

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— WeRateDogs (@weratedogs.com) 19. März 2026 um 21:42

(dsc)

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Die Luft ist raus bei Donnie – eine ziemlich gute Woche im Karikaturen-Rückblick
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