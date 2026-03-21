Amerika lässt sich treiben – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick
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Und wie war deine Woche?
Face au cataclysme géopolitique déclenché par #trump, qu’attend l’Europe pour se réaffirmer ? Mon dessin du jour le média sansdoute.info #iran #otan— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 18. März 2026 um 18:03
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Derweil lässt sich das Riesenbaby treiben
@rmckee.bsky.social) 19. März 2026 um 18:37
Wir kommen zur Titelseite des Monats
Diese Trophäe hat Trump echt verdient – und FIFA-Chef Infantino sollte sie überreichen
Please enjoy my cartoon for Wednesday's Toronto Star— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 17. März 2026 um 21:04
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How it started ...
Mixed Feelings.— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 17. März 2026 um 01:42
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Einen illegalen Angriffskrieg beginnen und dann bei den zuvor verschmähten Alliierten um Hilfe betteln
#iran #war #trump #iranwar #NATO— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 18. März 2026 um 18:55
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Bester «Brückenabbrenner» aller Zeiten
@mluckovich.bsky.social) 17. März 2026 um 18:51
Derweil lacht sich Putin ins Fäustchen
Wednesday's @guardian cartoon #Putin #Trump #Zelenskyy #Ukraine #IranWar #middleastconflict— Ella Baron (@ellabaron.bsky.social) 17. März 2026 um 20:17
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Plötzlich ergibt alles, was Trump tut, einen Sinn
Trump is a puppet— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 19. März 2026 um 15:55
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Was wohl als Nächstes kommt?
Trump fordert Österreich und Schweiz auf, Kriegsschiffe zur Unterstützung zu entsenden www.der-postillon.com/2026/03/oest...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 19. März 2026 um 15:00
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Putin-Freund Viktor Orbán auf den Punkt gebracht
Was die ganzen US-Bombardements sicher nicht beseitigen
The Ghost of Epstein Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 18. März 2026 um 23:15
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Trumps Verteidigungsminister schwadroniert weiter von einem heiligen christlichen Krieg
Die Amis schauen zu, wie Trump ihre Steuer-Milliarden im Nahen Osten verpulvert
They own a war when they only wanted to own Libs— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 18. März 2026 um 20:17
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Mitgefühl? Kennt ein bösartiger Narzisst nicht
Der Möchtegern-Diktator hat bereits die nächsten Länder im Visier...
He’s really the Donald Trump of forcing himself on people— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 19. März 2026 um 03:48
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Wie zum Beispiel Kuba
Predator in chief #cuba— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 18. März 2026 um 11:38
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Derweil schaut sich Uncle Sam nach einem Fluchtweg um
3/17/2026- Exit Strategy www.timesfreepress.com/news/2026/ma...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 16. März 2026 um 23:56
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Eine Gruselgeschichte für zukünftige Generationen
@rmckee.bsky.social) 16. März 2026 um 19:50
😒
Unmasking the wrong masks, per usual— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 17. März 2026 um 03:21
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Putin werden seit dem Überfall auf die Ukraine vor allem
Fake News «Trump News» serviert
Wednesday’s @thetimes.com cartoon times.newsprints.co.uk/morten-morla...— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 17. März 2026 um 21:48
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Wetten, dass bald auch Trumps Frau Melania «ausgezeichnet» wird
Predictable #Oscars cartoon.— James Mellor (@jamesdfmellor.bsky.social) 17. März 2026 um 17:08
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Einen haben wir noch
PS:
Apropos ...
Energieknappheit (Der Landbote, 17.3.26) #irankrieg #straßevonhormus #windenergie #erdöl #derlandbote #ruediwidmercartoons— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 19. März 2026 um 23:47
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Bonus
Das hast du dir verdient
We only rate dogs. This appears to be a kangaroo stuck in your trunk. Please release him he doesn't belong there. And only send dogs. Thank you... 12/10 (TT: saussagedawggg)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 18. März 2026 um 23:55
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Guten Sprung ins Weekend! 😅
This is Salem. She actually wasn't trying to jump on the couch just then. Was just making sure it was sturdy. With her face. 12/10 (IG: wfhbossladysalem)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 19. März 2026 um 21:42
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(dsc)