24 lustige Dinge, die du (wohl) nur verstehst, wenn ein kleiner Nerd in dir steckt
Obacht, gleich musst du dauer-schmunzeln oder du wirst einfach nur Bahnhof verstehen.
Zum Anfang etwas vollkommen Logisches
Wie sich 8 GB Highspeed-Arbeitsspeicher anfühlen, wenn die RAM-Preise explodieren
Es war ein schwieriger Jahresausklang 🤡
Wenn du richtig investiert hast
Apropos Arbeitsspeicher
Wenn du die ziemlich perfekte Antwort hast
Wie der Inkognito- bzw. Privat-Modus in deinem Webbrowser funktioniert
Informatiker würden nie in diesem Airbnb übernachten
Der Besitzer ist offenbar ein local host.
Wenn du auf die Welt kommst und ziemlich schnell merkst, dass dein Vater irgendwas mit Informatik macht
Es muss ein Sysadmin sein …
Wer erinnert sich an den guten alten VGA-Port?
Wenn jemand sagt, er nutze kein Linux
Wenn dir klar wird, dass du an einem Event für Informatiker bist
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung endlich einfach eklärt
Wichtige Tastaturkürzel bildlich erklärt
Obacht, Flachwitz!
Der für jeden ordentlichen Nerd-Artikel obligatorische Machine-Learning-Witz
Ebenfalls wichtig: Der Server-Scherz
Wenn du dir zu Weihnachten eine Nintendo Switch gewünscht hast und dein Papa Netzwerktechniker ist
Der beste Ersatz für Cloud-Dienste
Und nun: ein kleiner Mathe-Witz
Noch ein Klassiker des Nerd-Humors
Gratulation, du hast diesen Artikel zu 95 % durchgescrollt
Und zum Schluss: Weihnachtsgrüsse aus Nerdistan
Mal wieder nicht alles verstanden? Macht nichts, ein weiser watson-User sagte einst: «Einen Witz erklären ist wie einen Frosch sezieren. Du bist danach schlauer, aber der Frosch ist tot.»
Wer höflich fragt, bekommt aber gewiss von der geneigten watson-Nerd-Community eine Erklärung in den Kommentaren.
(🤓li)
Bonus: Die allerbesten Nerd-Witze kennen natürlich die watson-User