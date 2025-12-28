recht sonnig
24 lustige Dinge, die du nur verstehst, wenn du ein Nerd bist

Du siehst es doch auch, oder?
Du siehst es doch auch, oder? bild: @mayfer

24 lustige Dinge, die du (wohl) nur verstehst, wenn ein kleiner Nerd in dir steckt

28.12.2025, 16:3628.12.2025, 16:36

Obacht, gleich musst du dauer-schmunzeln oder du wirst einfach nur Bahnhof verstehen.

Zum Anfang etwas vollkommen Logisches

Bild
bild: reddit

Wie sich 8 GB Highspeed-Arbeitsspeicher anfühlen, wenn die RAM-Preise explodieren

Bild
bild: @kmcnam1

Es war ein schwieriger Jahresausklang 🤡

Bild
bild: @OfficialPCMR

Wenn du richtig investiert hast

Bild
bild: @TracketPacer

Apropos Arbeitsspeicher

Bild
bild: @terriblemaps

Wenn du die ziemlich perfekte Antwort hast

Bild
bild: @MakeAugusta

Wie der Inkognito- bzw. Privat-Modus in deinem Webbrowser funktioniert

Bild
bild: skeletonclaw
Bild
bild: skeletonclaw

Informatiker würden nie in diesem Airbnb übernachten

Bild
bild: @hhthacker

Der Besitzer ist offenbar ein local host.

Wenn du auf die Welt kommst und ziemlich schnell merkst, dass dein Vater irgendwas mit Informatik macht

Bild
bild: @_devJNS

Es muss ein Sysadmin sein …

Bild
bild: interwebs

Wer erinnert sich an den guten alten VGA-Port?

Bild
bild: @tomwarren

Wenn jemand sagt, er nutze kein Linux

Bild
bild: @sysxplore

Wenn dir klar wird, dass du an einem Event für Informatiker bist

Bild
bild: @kuenzler

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung endlich einfach eklärt

Wichtige Tastaturkürzel bildlich erklärt

Bild
bild: reddit

Obacht, Flachwitz!

Bild
bild: @FFlausch

Der für jeden ordentlichen Nerd-Artikel obligatorische Machine-Learning-Witz

Bild
bild: whyatt

Ebenfalls wichtig: Der Server-Scherz

Bild
bild: c:\users\oli\downloads\old_tech_pics

Wenn du dir zu Weihnachten eine Nintendo Switch gewünscht hast und dein Papa Netzwerktechniker ist

Bild
bild: reddit

Der beste Ersatz für Cloud-Dienste

Bild
bild: @tom_antok

Und nun: ein kleiner Mathe-Witz

Bild
bild: @Ganeshuor

Noch ein Klassiker des Nerd-Humors

Hinweis: Sodium = Natrium (Na).
Gratulation, du hast diesen Artikel zu 95 % durchgescrollt

Bild

Und zum Schluss: Weihnachtsgrüsse aus Nerdistan

Ja, der ist alt, aber eben gut.
Mal wieder nicht alles verstanden? Macht nichts, ein weiser watson-User sagte einst: «Einen Witz erklären ist wie einen Frosch sezieren. Du bist danach schlauer, aber der Frosch ist tot.»

Wer höflich fragt, bekommt aber gewiss von der geneigten watson-Nerd-Community eine Erklärung in den Kommentaren.

(🤓li)

Bonus: Die allerbesten Nerd-Witze kennen natürlich die watson-User

Magenta
Leser-Kommentar von Magenta
23.06.2022 06:34
Zwar Griechisch und nicht IT, passt trotzdem: Ist noch gebratenes λ? Nein. Das φ ist noch ρ.
Zu: 33 lustige Dinge, die du (wohl) nur verstehst, wenn ein kleiner Nerd in dir steckt
27 Witze, die jeden Nerd zum Schmunzeln bringen
