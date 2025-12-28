Du siehst es doch auch, oder? bild: @mayfer

24 lustige Dinge, die du (wohl) nur verstehst, wenn ein kleiner Nerd in dir steckt

Obacht, gleich musst du dauer-schmunzeln oder du wirst einfach nur Bahnhof verstehen.

Zum Anfang etwas vollkommen Logisches

Wie sich 8 GB Highspeed-Arbeitsspeicher anfühlen, wenn die RAM-Preise explodieren

Es war ein schwieriger Jahresausklang 🤡 bild: @OfficialPCMR

Wenn du richtig investiert hast

Apropos Arbeitsspeicher

bild: @terriblemaps

Wenn du die ziemlich perfekte Antwort hast

Wie der Inkognito- bzw. Privat-Modus in deinem Webbrowser funktioniert

bild: skeletonclaw

Informatiker würden nie in diesem Airbnb übernachten

Der Besitzer ist offenbar ein local host.

Wenn du auf die Welt kommst und ziemlich schnell merkst, dass dein Vater irgendwas mit Informatik macht



Es muss ein Sysadmin sein …

bild: interwebs

Wer erinnert sich an den guten alten VGA-Port?

Wenn jemand sagt, er nutze kein Linux

Wenn dir klar wird, dass du an einem Event für Informatiker bist

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung endlich einfach eklärt

Wichtige Tastaturkürzel bildlich erklärt



Obacht, Flachwitz!

Der für jeden ordentlichen Nerd-Artikel obligatorische Machine-Learning-Witz

Ebenfalls wichtig: Der Server-Scherz bild: c:\users\oli\downloads\old_tech_pics

Wenn du dir zu Weihnachten eine Nintendo Switch gewünscht hast und dein Papa Netzwerktechniker ist

bild: reddit

Der beste Ersatz für Cloud-Dienste

Und nun: ein kleiner Mathe-Witz

Noch ein Klassiker des Nerd-Humors

Hinweis: Sodium = Natrium (Na).

Gratulation, du hast diesen Artikel zu 95 % durchgescrollt

Und zum Schluss: Weihnachtsgrüsse aus Nerdistan



Ja, der ist alt, aber eben gut.

Mal wieder nicht alles verstanden? Macht nichts, ein weiser watson-User sagte einst: «Einen Witz erklären ist wie einen Frosch sezieren. Du bist danach schlauer, aber der Frosch ist tot.»



Wer höflich fragt, bekommt aber gewiss von der geneigten watson-Nerd-Community eine Erklärung in den Kommentaren.

(🤓li)