Bericht: Twitter gibt Musks Auskunftsforderungen für Übernahme nach

Twitter habe «einen klaren Verstoss» gegen seine «Verpflichtungen im Rahmen der Fusionsvereinbarung verübt», hatte Musk am Montag erklärt. Das Unternehmen habe seinen Anfragen nach Informationen über gefälschte Konten in dem Onlinenetzwerk aktiv widerstanden. Dies betrachte er als klare Verletzung der Verpflichtungen im Rahmen seines Übernahmeangebots.

Twitter werde Musk in Kürze ausführliche Daten liefern, die Aufschluss über die Anzahl falscher Konten in dem Kurzbotschaftendienst liefern, berichtete die «Washington Post» am Mittwoch unter Verweis auf informierte Kreise. Musk hatte ein Kaufangebot von 44 Milliarden Dollar für Twitter abgegeben, zuletzt jedoch mit Rückzug des Angebots gedroht.

300 Wissenschaftler warnen EU vor Verbot für Verbrenner-Autos – das steckt dahinter

Das EU-Parlament stimmt diese Woche über ein Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab. Ein offener Brief will dies in letzter Minute verhindern. Doch die Auto-Branche ist längst auf das E-Auto umgeschwenkt.

Es ist vielleicht das letzte Aufbäumen der Verbrenner-Lobby: Über 300 internationale Fachleute aus Wissenschaft und Forschung warnen die EU davor, den Verbrennungsmotor ab 2035 für neu verkaufte Personenwagen zu verbieten. In einem offenen Brief an alle EU-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier äussern sie «grosse Bedenken». Das EU-Parlament stimmt aller Voraussicht nach Mitte dieser Woche über das geplante Verbrenner-Aus für Neuwagen ab. Bestandsfahrzeuge sind davon auch nach 2035 nicht betroffen, es werden also keine Verbrenner zwangsweise aus dem Verkehr genommen.